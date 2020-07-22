Общество
ИзвестияУченые раскрыли тайну «кричащей мумии» в Египте
Египетские ученые узнали, что стало причиной смерти женщины, чью «кричащую мумию» обнаружили в королевской усыпальнице в Дейр-эль-Бахари, пишет Ahram Online. Ученые провели компьютерную томографию мумии и выяснили, что египетская принцесса скончалась внезапно.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Тайна смерти «кричащей мумии», найденной в Египте, была раскрыта учеными спустя век
Комсомольская правда02:29
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 04:17, Ашберн
Футбол
«Реал» получил наибольшую выгоду от судейских решений в Примере
Мадридский "Реал" получил наибольшую выгоду от судейских решений в прошедшем сезоне Примеры, сообщает Twitter MisterChip.
Газета.Ru 03:44
Автоспорт
«Альфа Таури» специально игнорировала радиообмен с Квятом
Газета.Ru вчера в 05:19
Игры
Геймплейный трейлер ремейка Mafia выложили в сеть раньше времени
Вашингтон, 22 июля 2020, 05:42 — REGNUM В сеть раньше времени выложили видео, демонстрирующее игровой процесс ремейка игры Mafia.
REGNUM вчера в 22:42
Экономика
Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ
Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России, за каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Интерфакс 04:02
Политика
Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке.
Газета.Ru вчера в 14:12
Общество
В Китае ответили на требование США закрыть консульство в Хьюстоне
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о требовании властей США закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов.
REGNUM 04:11
Космос
Опубликовано видео, где Никсон сообщил о гибели «Аполлона-11»
Специалисты по искусственному интеллекту создали "дипфейковое" видео, на котором президент США Ричард Никсон сообщает нации о том, что первая экспедиция американских астронавтов на Луну окончилась трагически, и астронавты не вернутся на землю.
Газета.Ru вчера в 08:23
Общество
В России за день выявили 5,8 тыс. заразившихся COVID-19
Всего с начала пандемии в России COVID-19 выявили у 789,1 тыс. человек.
РБК 03:35
Общество
Безработица с начала апреля в России выросла в 3,5 раза
Председатель российского правительства Михаил Мишустин заявил, что число безработных с начала апреля выросло в 3,5 раза.
Газета.Ru 03:51
Культура
Умер актер сериала «Достоевский» Андрей Сиротин
В возрасте 34 лет скончался российский актер Андрей Сиротин, наиболее известный по роли в сериале "Достоевский".
Газета.Ru 01:22
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
Общество
«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала
В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 02:34
Политика
Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
РИА Новости вчера в 16:19
Экономика
Эксперты определили регионы-лидеры по мерам поддержки экономики
По данным рэнкинга, подготовленного Национальным рейтинговым агентством (НРА), 15 российских регионов стали лидерами по количеству видов поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии.
Известия вчера в 20:14
Общество
Петербург возвращается к реновации домов первых массовых серий
В Санкт-Петербурге вернулись к реновации домов первых массовых серий. Об этом 22 июля заявили специалисты Смольного.
Санкт-Петербургские ведомости 03:27
Общество
Мишустин заявил о беспрецедентных мерах поддержки населения
Мишустин отметил, что все инициативы правительства были направлены на то, чтобы максимально сократить издержки бизнеса и не допустить ухудшения финансового состояния, дать предпринимателям возможность пережить самое тяжёлое время, а затем перезапустить бизнес.
Царьград 04:10
Экономика
Арбитражный суд признал Марийский НПЗ банкротом
Арбитражный суд Республики Марий Эл признал банкротом Марийский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).
Коммерсантъ вчера в 15:44
Футбол
«Спартак» опубликовал письмо главе департамента судейства РФС
Совет директоров футбольного клуба "Спартак" написал открытое письмо главе департамента судейства Российского футбольного союза Виктору Кашшаи, в котором выразил неудовольствие работой его ведомства.
Вести.Ru вчера в 15:20
Общество
В Москве традиционный выпускной для школьников пройдёт 24 июля
RT на русском 03:21
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7,8 произошло у берегов Аляски
У берегов Аляски было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,8. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.
Газета.Ru 02:36
Политика
Фургал опубликовал обращение к хабаровчанам после отставки
Известия 20 июля в 23:47
Гаджеты
Xiaomi в августе обновит 23 смартфона до стабильной версии MIUI 12
Китайский гигант Xiaomi в августе планирует обновить программное обеспечение 23 смартфонов компании до стабильной версии MIUI 12.
ПРАЙМ 02:50
Общество
В Ростовской области выявлен еще 121 случай заражения коронавирусом
В Ростовской области зараженных добавилось на 121 и составило на сегодняшний день 11 778.
Вперёд (г. Батайск) 03:35
Общество
Мишустин заявил о сохранении в России традиционного обучения
Мишустин заявил, что дистанционное обучение популярно у людей всех возрастов, однако компьютер не заменяет живого общения учителя и ученика, технологии должны применяться для расширения традиционного обучения, а не вместо него.
Известия 03:52
Футбол
ФК «Сочи» получил техническое поражение за неявку на матч с «Тамбовом»
«За неявку на матч присудить поражение «Сочи» в матче 29-го тура чемпионата России между командами «Тамбов» — «Сочи» со счетом 0:3», — говорится в сообщении.
REGNUM 02:55
Общество
Петербург попал в пятерку регионов с самым низким уровнем алкоголизма
Петербург попал в пятерку регионов с самым низким уровнем алкоголизма в 2019 году.
Невские Новости 02:11
Шоу-бизнес
Рита Дакота отказалась лететь в Крым из-за концертов на Украине
Рита Дакота ответила, что с Крымом «все так», вот только у нее гастроли на Украине, из-за чего она боится, что потом ее не впустят на территорию независимой страны.
Киноафиша России вчера в 13:01
Общество
В Москве за нарушение самоизоляции выписано около 94 тысяч штрафов
В Москве с начала эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 за нарушение режима самоизоляции было выписано около 94 тыс. штрафов на 51 тыс. нарушителей.
RT на русском 04:03