Наука

Красная веснаКрасная веснаУченые расшифровали геном коронавируса в Бразилии

Геном нового коронавируса у пациента из Бразилии расшифровали ученые из латиноамериканской страны, 29 февраля сообщает официальный сайт института Адольфу Лутца — национальной исследовательской лаборатории бразильского Минздрава.
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Ученые расшифровали геном коронавируса, выявленного у пациента в Бразилии

ТАСС Наука вчера в 22:41

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Ученые из Бразилии расшифровали и представили научному сообществу геном коронавируса

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Ученые из Бразилии расшифровали геном коронавируса местного пациента

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