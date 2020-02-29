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Красная веснаУченые расшифровали геном коронавируса в Бразилии
Геном нового коронавируса у пациента из Бразилии расшифровали ученые из латиноамериканской страны, 29 февраля сообщает официальный сайт института Адольфу Лутца — национальной исследовательской лаборатории бразильского Минздрава.
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