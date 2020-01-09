Наука

Газета.RuГазета.RuУченые рассказали, как продлить жизнь на десять лет

Ученые Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук выяснили, каким образом можно продлить жизнь человека на десять лет. Результаты своего исследования они опубликовали в журнале British Medical Journal.
Читать в источнике
Комментировать150

Подробнее о событии

Ученые назвали способ продлить жизнь на десять лет

РИА Новостивчера в 22:23

Назван способ продлить жизнь на 10 лет

Известиявчера в 23:11

Ученые назвали способ продления жизни на 10 лет

Телеканал 360°00:25

Ученые нашли способ продлить жизнь на 10 лет

URA.Ru00:11

Назван способ продлить жизнь на десять лет

Lenta.ru00:33

Ученые доказали связь ЗОЖ с ростом продолжительности жизни на десять лет

РБК01:58

Ученые выяснили, как продлить жизнь на 10 лет

Газета.Ru04:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 06:03, Ашберн
Наука

Ученые выяснили, почему любители чая живут дольше

Возрастной анализ развития болезней показал, что у любителей чая старше 50 лет ишемическая болезнь сердца и инсульт развивались на 1,41 года позже, чем у людей, редко пьющих чай, а жили они в среднем на 1,26 лет дольше.
РИА Новости 05:54
Политика

СНБО Украины назвал основные версии крушения Boeing в Тегеране

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов озвучил основные версии крушения Boeing в Иране.
РИА Новости 04:36
Энергетика

«Росгеология» в 2019 году открыла 40 месторождений

"Росгеология" в 2019 году открыла 40 месторождений.
ТАСС 04:26
Кино

«Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории

Фильм Клима Шипенко "Холоп" стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката, заработав 1,8 миллиарда рублей за новогодние каникулы, сообщила пресс-служба компании "Централ Партнершип".
РИА Новости вчера в 09:00
Происшествия

На Чукотке оленевод выжил после 16 дней в тундре без еды

Интерфакс 00:54
Политика

Зеленский обратился к украинцам в связи с крушением самолета в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины в связи с крушением украинского самолета в Тегеране.
Новостной фронт 01:39
Единоборства

Фергюсон показал, как готовится к бою с Нурмагомедовым

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон опубликовал видео своих тренировок перед поединком с Хабибом Нурмагомедовым.
Sputnik Таджикистан 04:24
Политика

На Украине рассказали о последствиях запуска «Турецкого потока»

RT на русском 02:52
Финансы

Официальный курс евро опустился на 1,3 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный Центральным банком России на пятницу, 10 января, опустился на 1,3222 рубля - до 68,0555 рубля, курс доллара уменьшился на 67,17 копейки - до 61,234 рубля, следует из данных ЦБ.
Газета.Ru 05:36
Общество

Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

Известия вчера в 17:50
Общество

Суд Ливана запретил Карлосу Гону покидать страну

Суд Ливана запретил выезд с территории страны экс-главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону.
Газета.Ru 05:51
Происшествия

В Омске выжившая в ДТП девушка погибла в аварии в машине скорой помощи

В Омске девушка погибла в результате столкновения автомобиля и машины скорой помощи, в которой она находилась после ДТП.
Газета.Ru 02:56
Происшествия

В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником

Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
Российская газета 02:31
Экономика

Пушилин анонсировал поэтапное повышение зарплат и пенсий в ДНР

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Пушилин анонсировал поэтапное повышение зарплат и пенсий в ДНР до уровня смежных регионов России.
REGNUM 01:05
Экономика

Названы банки, выдающие ипотеку на Дальнем Востоке под 2%

«На территории любого из 11 субъектов ДФО представлено как минимум три банка, готовых принять заявку на ипотеку под 2%. В программу включились как крупные федеральные игроки, так и хорошо известные дальневосточникам региональные банки», — пояснил гендиректор АРЧК ДВ Сергей Ховрат.
РБК 05:13
Происшествия

Историка Соколова перевели из центра психиатрии в СИЗО

RT на русском 04:30
Общество

Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи

К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
РИА Новости вчера в 15:23
Здоровье

В Приморье активничают три вида гриппа

Активность трех вирусов гриппа - H1N1, H3N2 и B - отмечена на территории Приморского края.
КП - Владивосток 05:05
Космос

В Млечном Пути обнаружена колоссальная «волна» газа и молодых звезд

Naked Science вчера в 03:14
Общество

В Госдуму внесен проект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете

Правительство России внесло на рассмотрение в Государственную думу законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете.
Комсомольская правда 04:00
Армия и оружие

Иран сообщил о второй волне ударов по базам США в Ираке

В Иране заявили о начале второй волны ракетных ударов по американским базам в Ираке.
Мойка78 07 января в 19:53
Общество

Суд в Архангельской области признал незаконными объекты мусорного полигона в Шиесе

Коммерсантъ 05:54
Общество

Toyota построит «город будущего»

Toyota Motor Corp. планирует построить прототип «города будущего» у подножья горы Фудзи, который будет работать на водородных топливных элементах и функционировать в качестве лаборатории для автономных автомобилей, умных домов, искусственного интеллекта и других технологий.
Киосксофт 07 января в 09:29
Хоккей

10 россиян вошли в рейтинг самых перспективных игроков НХЛ

Канадский телеканал TSN представил рейтинг самых перспективных хоккеистов НХЛ.
Москва 24 05:14
Общество

В Госдуму внесён проект об отключении мобильной связи в тюрьмах

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который даёт возможность отключать номера мобильных телефонов лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы или содержащихся в СИЗО.
RT на русском 05:51
Экономика

Цены на аренду квартир в российских городах выросли за год на 5–7%

В 2019 году в российских городах больше всего выросли ставки аренды двухкомнатных квартир — на 7%. Средняя двушка в исследуемых городах стоит 17,6 тыс. руб. в месяц.
РБК 03:38
Технологии

«Яндекс» опроверг план запуска виртуального сотового оператора

У «Яндекса» нет планов по запуску виртуального оператора сотовой связи (mobile virtual network operator, MVNO), сообщили в компании газете «Коммерсантъ».
РБК 03:05
Кино

Киану Ривз исполнил роль рыцаря-джедая в псевдотрейлере «Звездных войн»

Канадский актер Киану Ривз появился в трейлере нового эпизода "Звездных войн".
VSE42.RU вчера в 22:19
Армия и оружие

В Иране пообещали «более жесткую месть» США

Начальник отдела безопасности Генштаба вооруженных сил Ирана Абдолла Араги предупредил США о «более жесткой мести» Тегерана в будущем в ответ на убийство главы иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.
Известия 05:06
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет

После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Gazeta.SPb 06 января в 16:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное