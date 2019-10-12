Медленная ходьба связана с более ранним старением мозга, выяснили исследователи Университета Дьюка в Северной Каролине. Результаты научной работы опубликованы в научном журнале JAMA.

Ученые рассказали, какая опасность может скрываться в медленной ходьбе

Здоровье Российских водителей проверят на хронический алкоголизм По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.

Армия и оружие Пентагон: военные не пострадали при обстреле с позиций Турции в Сирии «США по-прежнему выступают против военной операции Турции в Сирии и решительно возражают против военных действий Турции вне зоны безопасности и в районах, в которых, как известно турецким военным, присутствуют силы США», — подчеркнули в американском оборонном ведомстве.

Армия и оружие Зеленский отказался силой вытеснять националистов из Золотого Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не собирается применять силу для вытеснения из Золотого Луганской области националистов, накануне прорвавшихся туда для препятствованию разведению сил в Донбассе.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы об освобождении Риги от фашистов «Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения столицы Латвии от немецко-фашистских оккупантов», — говорится в сообщении.

Происшествия В Москве задержан сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов Полиция задержала сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК) Руслана Шаведдинова, сообщил директор ФБК Иван Жданов в твиттере.

Армия и оружие Путин выразил сомнение, что Турции удастся сдержать ИГИЛ в Сирии Глава российского государства Владимир Путин не уверен в том, что турецкие военные смогут сдерживать боевиков «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ) в ходе своей кампании «Источник мира», начатой в Сирии.

Политика Зеленский признал отсталость украинского Крыма Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в находившемся под юрисдикцией Украины Крыму отсутствовала «цивилизация и инфраструктура».

Общество В Японии из-за тайфуна «Хагибис» один человек погиб, пятеро ранены Один человек погиб, пятеро получили ранения в префектуре Тиба рядом с Токио из-за штормового ветра, вызванного приближением чрезвычайно сильного тайфуна "Хагибис", которому в Японии присвоен порядковый номер 19, передает NHK.

Общество Условия выплаты пособия по уходу за ребенком могут измениться Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.

Армия и оружие ДАИШ взяла ответственность за взрывы бомб на пути военных РФ в Сирии Террористическая группировка "ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") взяла на себя ответственность за подрыв двух бомб на маршруте патрулирования российской военной полиции на юге Сирии.

Игры Опубликованы системные требования Call of Duty: Modern Warfare Компания Activision опубликовала системные требования долгожданной игры Call of Duty: Modern Warfare.

Политика На Украине назвали «главную ошибку» Зеленского Главная ошибка президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что он говорит о безальтернативности минских соглашений, заявил депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Сергей Власенко в эфире телеканала NewsOne.

Культура Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.

Фигурное катание Туктамышева стала второй в короткой программе на Finlandia Trophy Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на турнире Finlandia Trophy в Эспоо.

Кино В США умер актёр Роберт Форстер В Лос-Анджелесе в возрасте 78 лет скончался актёр Роберт Форстер.

Технологии В Китае построили подлодку «без головы» В Китае построили субмарину без ограждения выдвижных устройств (рубки).

Футбол Бекхэм планирует стать агентом Мбаппе Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм, который в настоящее время является одним из владельцев клуба MLS «Интер Майами», хочет стать агентом нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает Daily Mail.

Происшествия Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.

Авто «АвтоВАЗ» запустил производство Lada Vesta с вариатором «АвтоВАЗ» начал производство автомобилей LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco и 1,6-литровым 113-сильным двигателем HR16.

Здоровье Врач дал советы по борьбе с болью в суставах осенью Боль в суставах при перемене погоды может быть вызвана разными причинами, об этом специалист рассказал изданию «Аргументы Недели».

Экономика Набиуллина объяснила причины использования банковских карт и наличных Наличные деньги и банковские карты не уйдут из использования по ряду причин.

Экономика Пенсии неработающих пенсионеров вдвое превысят прожиточный минимум Размер пенсий неработающих пенсионеров к 2022 году почти в два раза превысит прожиточный минимум.

Политика Зеленский не исключает выхода Украины из Минских соглашений Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в том случае, если не будет принят закон об особом статусе Донбасса, в который будет включена "формула Штайнмайера", Киеву придется выйти из минских договоренностей.