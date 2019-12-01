Наука

Lenta.ruLenta.ruПолеты в космос оказались безопаснее жизни в России

Среди прочих параметров исследовались и риски, связанные с последствиями полетов в космос. Как оказалось, вероятность смерти космонавта от болезней и травм на 40 процентов ниже, чем у остальных российских мужчин. Ученые отметили, что о благоприятных последствиях полетов в космос говорить не следует.
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с чего всё началось

Ученые: космонавты оказались более «живучими», чем средний россиянин

Ученые сравнили летавших в космос советских и российских космонавтов с мужским населением России по стандартизированному коэффициенту смертности (standardized mortality ratio), который определяет отношение наблюдаемых смертей от конкретной причины в конкретной группе от общего количества смертей в популяции.
РИА Новостивчера в 19:16

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Стало известно, представители какой профессии самые живучие

URA.Ruвчера в 21:59

Ученые назвали профессию самых «живучих» россиян

Известиявчера в 20:02

Озвучена профессия самых «живучих» россиян

РЕН ТВвчера в 20:45

Учёные выяснили, почему космонавты более «живучие», чем средний россиянин

Life.ruвчера в 20:57

Ученые: космонавты оказались более «живучими», чем средний россиянин

РИА Новостивчера в 19:16

Ученые выяснили, кем работают самые «живучие» россияне

Комсомольская правдавчера в 22:03

Ученые сравнили риск смертности космонавта и среднего россиянина

РБКвчера в 22:05
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Происшествия

Возросло число жертв трагедии с автобусом в Забайкалье

Вести.Ru 04:53
Общество

Список сильнодействующих препаратов в РФ пополнился с 1 декабря

Список сильнодействующих лекарственных веществ, за незаконное изготовление, хранение и сбыт которых действующим законодательством предусмотрено лишение свободы до трех лет, пополнился еще тремя лекарственными препаратами.
REGNUM вчера в 18:17
Экономика

Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Российская газета 02:14
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru вчера в 03:40
Технологии

Пользователям все еще доступно бесплатное обновление до «Windows 10»

Способ работает только для «обновления на месте». Установить «Windows 10» с «нуля» такими методом не удастся.
ГЛАС.RU 04:07
Политика

Первый президент Украины дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным

Первый президент Украины Леонид Кравчук дал совет нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, как вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным на нормандском саммите.
Газета.Ru вчера в 18:40
Общество

Новый инста-тренд: что такое «губы дьявола» и как их делают

Алтапресс 03:18
Технологии

В Сети показали Sony PlayStation 5 и новый DualShock 5 на «живом» фото

Sony PlayStation 5 появится в другом дизайне, уверены эксперты, хотя некоторые элементы могут остаться.
OAnews вчера в 22:04
Хоккей

КХЛ дисквалифицировала Свитова, Паре и Петрова

Нападающий минского "Динамо" Франсис Паре отстранен на две встречи за удар соперника клюшкой в игре "регулярки" с ярославским "Локомотивом" (3:6). Кроме того, канадец заплатит штраф.
РИА Новости 01:39
Шоу-бизнес

Киркоров продемонстрировал свой вагон для гастролей

Российский певец Филипп Киркоров совместно с продюсером Борисом Рубиновским снял шуточный ролик в своем гастрольном вагоне и опубликовал видеозапись в своем Instagram.
МИР 24 вчера в 14:20
Общество

Как изменится жизнь жителей России с 1 декабря 2019 года

В перечень нововведений с 1 декабря в жизнь россиян вошли: уплата налогов, сим-карты «под колпаком», маркировка товаров, обязательная зимняя резина и т.д. Заплати налоги 2 декабря является последним днем уплаты налогов за 2018 год.
Говорит Уфа 01:52
Происшествия

Дети нашли вмерзшее в лед тело младенца под Саратовом

Тело младенца было обнаружено 30 ноября игравшими неподалеку от реки детьми. Они заметили вмерзший в лед предмет и обратились к взрослым.
Газета.Ru вчера в 13:10
Происшествия

Владимира Быкова поместили под домашний арест

Новый вариант вчера в 08:55
Музыка

Сергей Шнуров избавился от самой сильной участницы шоу «Голос»

Музыкант Сергей Шнуров отправил домой одну из самых сильных участниц шоу "Голос" — Милану Рахманову, которая попала в его команду на этапе слепых прослушиваний.
Народные новости вчера в 06:46
Футбол

В Петербурге задержали около двухсот болельщиков «Спартака»

РИА Новости 05:05
Общество

Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц

Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Deita.ru 28 ноября в 20:45
Энергетика

Новак ответил на предложение Украины отдать долг газом

Урегулирование спора о задолженности является одной из важнейших составляющих пакетного соглашения, которое обсуждается на российско-украинских переговорах, заявил министр энергетики России Александр Новак.
Газета.Ru 29 ноября в 15:28
Игры

Red Dead Redemption 2 получила дату выхода в Steam

News.ru 28 ноября в 02:14
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина

Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду "Литтл Сизарс-арены" в Детройте и закончилась в пользу гостей со счетом 5:2.
REGNUM вчера в 23:15
Игры

Создатели Command & Conquer выпустят шутер в стиле Renegade

Игровой процесс будет похож на Command & Conquer: Renegade, которую Westwood выпустила в 2003 году.
CyberSport.ru вчера в 15:14
Технологии

Разработчики Operation Black Mesa опубликовали новые скриншоты из игры

CyberSport.ru вчера в 16:09
Общество

Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов

Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
РБК 29 ноября в 08:12
Происшествия

Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала

Известия вчера в 18:29
Политика

Савченко назвала Порошенко алчным и жадным

Экс-депутат Рады Надежда Савченко назвала бывшего президента Украины Петра Порошенко отвратительным и алчным человеком.
Газета.Ru 00:55
Политика

Делегация Украины сорвала выступление представителя России в ООН

Украинские делегаты пытались сорвать выступление представителя России с докладом в ООН.
РЕН ТВ 28 ноября в 16:36
Футбол

Слуцкий рассказал о своей отставке из «Витесса»

Российский специалист Леонид Слуцкий прокомментировал свою отставку с поста главного тренера «Витесса».
ProstoProSport вчера в 10:23
Происшествия

Видео перестрелки в кафе в Карачаево-Черкесии появилось в сети

В интернете появилась запись с камер видеонаблюдения в кафе города Черкасска Карачаево-Черкесской Республики, где мужчина открыл огонь из травматического пистолета по девушке.
Газета.Ru 00:41
Политика

Sohu: запрет на продажу России «Мистралей» обернулся поражением США

Китайское издание Sohu выразило уверенность в том, что США оказались в проигрыше, запретив Франции продавать РФ вертолетоносцы «Мистраль».
Военное дело 03:20
Происшествия

Главу секты задержали по делу об убийстве 9-летнего мальчика на Урале

В Екатеринбурге задержали главу секты "Ученики Христа" по делу об убийстве 9-летнего мальчика.
РЕН ТВ 04:23
Общество

Обеспокоенный отец предложил 300 свиней за женитьбу на дочери

В китайской провинции Хэнань отец пообещал минимум 300 свиней мужчине, который женится на его одинокой дочери.
Lenta.ru 29 ноября в 06:29
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