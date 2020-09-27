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ТАСС Наука
ТАСС Наука

Ученые рассказали о «большой хитрости» коронавируса

Международная группа исследователей полагает, что протекание COVID-19 в тяжелой форме может, в частности, быть обусловлено особенностями работы иммунной системы. Об этом говорится в материале, опубликованном агентством Bloomberg.В источнике
С чего всё началось
Согласно данным американских ученых, опубликованных в журнале Science
, использование синтетических интерферонов, ранее применявшихся для лечения других заболеваний, может быть эффективно в борьбе с коронавирусом.
РИА Новостивчера в 15:13
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Forbes

«У вируса есть одна большая хитрость»: ученые нашли возможную причину самых тяжелых случаев COVID-19

Forbesвчера в 09:35
Росбалт

Ученые объяснили главную «хитрость» коронавируса

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Российская газета

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Российская газетавчера в 16:15
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Lenta.ruвчера в 15:39
РИА Новости

Ученые назвали главную «хитрость» коронавируса

РИА Новостивчера в 15:13
РБК

Ученые объяснили «большую хитрость» коронавируса

РБКвчера в 13:55
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Телеканал 360°вчера в 16:46

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