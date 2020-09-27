Ученые рассказали о «большой хитрости» коронавируса
Международная группа исследователей полагает, что протекание COVID-19 в тяжелой форме может, в частности, быть обусловлено особенностями работы иммунной системы. Об этом говорится в материале, опубликованном агентством Bloomberg.В источнике
С чего всё началось
Согласно данным американских ученых, опубликованных в журнале Science
, использование синтетических интерферонов, ранее применявшихся для лечения других заболеваний, может быть эффективно в борьбе с коронавирусом.
Подробнее о событии