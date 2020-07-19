Наука
ИзвестияУченые рассказали о формировании нового океана
Ученые спрогнозировали возможное образование нового океана в будущем. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает телеканал NBC News. Как утверждают исследователи, примерно через 5–10 млн лет в Восточной Африке возникнет тектонический разлом, в результате чего произойдет раскол континента.
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Это единственное место на Земле, где вы можете изучить, как континентальный рифт становится океаническим рифтом.
— Кристофер Мур, американский писательРИА Новости 01:44
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Происшествия
Мужчина задержан в Нанте в связи с расследованием пожара в соборе
В рамках расследования причин пожара в соборе Святых Петра и Павла во французском Нанте задержан 39-летний мужчина, сообщает в воскресенье BFMTV.
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Life.ru вчера в 06:47
Общество
Власти Хабаровска назвали число участников акций в поддержку Фургала
Национальная служба новостей вчера в 05:39
Общество
В России выявили минимальное с начала мая число зараженных COVID
По данным оперативного штаба, к 14 июля в России за сутки выявили 6248 заболевших, что стало минимальным значением с 29 апреля (тогда зарегистрировали 5841 новый случай).
РБК 03:52
Общество
Число вылечившихся от коронавируса в Москве достигло 170 539
Говорит Москва 02:22
Общество
Генсек ООН обеспокоен сосредоточением богатств только у 26 человек
Генсек ООН заявил о растущем неравенстве на планете.
BFM.ru вчера в 14:52
Космос
Интересные факты о космическом телескопе Хабла
Космический телескоп Хабла — это космический телескоп, который был запущен в 1990 году с космического корабля "Дискавери".
KM.ru вчера в 15:01
Экономика
РБК: MasterCard изменит правила конвертации валют
С 11 августа при использовании карт MasterCard в долларах или евро для оплаты товаров и услуг в других валютах расходы будут учитываться по курсу на день платежа, пишет РБК со ссылкой на бюллетень международной платежной системы, разосланной российским банкам.
BFM.ru 17 июля в 06:53
Происшествия
Агрессивную волжанку задержали за угрозу убийством
В Волжском полицейские задержали местную жительницу за нападение на пляже, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Волгоградская правда 00:57
Гаджеты
МТС и Motorola представили в России смартфон Motorola Edge+ с 12 ОЗУ
ToDay News Ufa вчера в 02:17
Общество
Турецкие авиалинии возобновляют авиасообщение с Сочи
Ранее полеты были прекращены из-за пандемии коронавируса. Прямые рейсы из олимпийской столицы на берег турецкий стартуют 5 августа.
НИА-Кубань 16 июля в 12:11
Общество
В ПФР рассказали о ряде малоизвестных льгот для граждан России
Пожилые граждане, которые получают пенсию меньше официального прожиточного минимума в РФ и живут за чертой бедности, вправе обратиться в администрацию региона, где они находятся, и воспользоваться адресной помощью в соответствии со специальной социальной программой.
Evo-rus.com 01:29
Общество
Умерла актриса из «Убойной силы» и «Тайн следствия» Марина Макарова
Марина Макарова стала известна по своим ролям в таких сериалах, как "Убойная сила", "Тайны следствия", "Литейный", "Фаворский" и других.
РИА Новости 02:10
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
Владельцев автомобилей предложили освободить от транспортного налога при простое машины более полугода.
РИА Новости вчера в 01:51
Общество
Пираты похитили 13 россиян и украинцев с танкера в Гвинейском заливе
Rambler News Service вчера в 08:12
Общество
Twitter удалил запись Трампа из-за нарушения авторских прав
Сообщение исчезло из ленты главы Белого дома вечером в субботу с пометкой "Это сообщение было удалено в ответ на жалобу о нарушении авторских прав" В Twitter сообщили, что удалили твит президента после жалобы лейбла Machine Shop Entertainment, принадлежащего рок-группе.
РБК 03:36
Общество
Кинологи назвали самые популярные клички для собак в России
РБК вчера в 22:26
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru вчера в 10:29
Шоу-бизнес
Охлобыстин извинился перед Наргиз за слова о ее алкоголизме
Территория новостей 03:12
Футбол
«Зенит» хочет приобрести защитника «Портимоненсе» Виллиана
Как сообщает издание O Jogo, питерский "Зенит" проявляет интерес к защитнику "Портимоненсе" Виллиану да Силва Роша.
Sport.ru вчера в 17:59
Происшествия
Несколько парней избили липчанина из-за девушки
Как выяснилось, конфликт произошел из-за девушки, которая села в машину к мужчине и во время разговора, со слов потерпевшего, похитила у него деньги.
ГТРК Липецк 02:10
Футбол
Гол Головина помог «Монако» победить в товарищеском матче
Встреча состоялась в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель» и закончилась победой французского клуба со счетом 2:0.«Монако» открыл счет в матче на 5-й минуте.
Vprognoze.ru 17 июля в 16:18
Спорт
Ганус заявил о нежелании заканчивать жизнь самоубийством
Глава РУСАДА Юрий Ганус высказался по поводу заказанного Олимпийским комитетом РФ аудиторском отчете, основной целью которого является его дискредитация как руководителя.
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Путин поздравил металлургов и горняков с профессиональным праздником
Москва, 19 июля 2020, 09:45 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил горняков и металлургов с их профессиональным праздником.
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На Украине рассказали об «отказе» от Крыма и Донбасса
Украина отказалась от Донбасса и претензий на Крым. Об этом телеканалу «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Lenta.ru вчера в 23:53
Хоккей
Коронавирус атакует: случаи заражения COVID-19 в КХЛ
13 июля Морозов утверждал, что среди инфицированных были два хоккеиста "Северстали", трое игроков "Торпедо", один положительный результат теста на COVID-19 был выявлен в "Спартаке".
Газета.Ru вчера в 13:11
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Газета.Ru 02:31