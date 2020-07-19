Наука

ИзвестияИзвестияУченые рассказали о формировании нового океана

Ученые спрогнозировали возможное образование нового океана в будущем. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает телеканал NBC News. Как утверждают исследователи, примерно через 5–10 млн лет в Восточной Африке возникнет тектонический разлом, в результате чего произойдет раскол континента.
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Кристофер Мур
Это единственное место на Земле, где вы можете изучить, как континентальный рифт становится океаническим рифтом.
— Кристофер Мур, американский писательРИА Новости 01:44

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Африка раскалывается на две части с образованием нового океана

Суть событий17 июля в 15:07

Через 10 миллионов лет в Африке появится новый океан

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Ученые рассказали о возникновении нового океана

Газета.Ru02:19

Ученые рассказали о формировании нового океана

РИА Новости01:44

Ученые предсказали появление на Земле нового океана

Взгляд.ру02:41

Ученые рассказали о формировании нового океана

Известия02:53

Ученые дали прогноз по возникновению нового океана

Комсомольская правда03:44
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Происшествия

Мужчина задержан в Нанте в связи с расследованием пожара в соборе

В рамках расследования причин пожара в соборе Святых Петра и Павла во французском Нанте задержан 39-летний мужчина, сообщает в воскресенье BFMTV.
Интерфакс 03:55
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Подольская шокировала фанатов новым имиджем

Life.ru вчера в 06:47
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Общество

Власти Хабаровска назвали число участников акций в поддержку Фургала

Национальная служба новостей вчера в 05:39
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Общество

В России выявили минимальное с начала мая число зараженных COVID

По данным оперативного штаба, к 14 июля в России за сутки выявили 6248 заболевших, что стало минимальным значением с 29 апреля (тогда зарегистрировали 5841 новый случай).
РБК 03:52
Армия и оружие

Армения заявила об уничтожении азербайджанских танков на границе

Lenta.ru 03:27
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Общество

Число вылечившихся от коронавируса в Москве достигло 170 539

Говорит Москва 02:22
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Общество

Генсек ООН обеспокоен сосредоточением богатств только у 26 человек

Генсек ООН заявил о растущем неравенстве на планете.
BFM.ru вчера в 14:52
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Космос

Интересные факты о космическом телескопе Хабла

Космический телескоп Хабла — это космический телескоп, который был запущен в 1990 году с космического корабля "Дискавери".
KM.ru вчера в 15:01
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Экономика

РБК: MasterCard изменит правила конвертации валют

С 11 августа при использовании карт MasterCard в долларах или евро для оплаты товаров и услуг в других валютах расходы будут учитываться по курсу на день платежа, пишет РБК со ссылкой на бюллетень международной платежной системы, разосланной российским банкам.
BFM.ru 17 июля в 06:53
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Происшествия

Агрессивную волжанку задержали за угрозу убийством

В Волжском полицейские задержали местную жительницу за нападение на пляже, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Волгоградская правда 00:57
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Гаджеты

МТС и Motorola представили в России смартфон Motorola Edge+ с 12 ОЗУ

ToDay News Ufa вчера в 02:17
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Общество

Турецкие авиалинии возобновляют авиасообщение с Сочи

Ранее полеты были прекращены из-за пандемии коронавируса. Прямые рейсы из олимпийской столицы на берег турецкий стартуют 5 августа.
НИА-Кубань 16 июля в 12:11
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Общество

В ПФР рассказали о ряде малоизвестных льгот для граждан России

Пожилые граждане, которые получают пенсию меньше официального прожиточного минимума в РФ и живут за чертой бедности, вправе обратиться в администрацию региона, где они находятся, и воспользоваться адресной помощью в соответствии со специальной социальной программой.
Evo-rus.com 01:29
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Общество

Умерла актриса из «Убойной силы» и «Тайн следствия» Марина Макарова

Марина Макарова стала известна по своим ролям в таких сериалах, как "Убойная сила", "Тайны следствия", "Литейный", "Фаворский" и других.
РИА Новости 02:10
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Общество

Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»

РБК вчера в 10:12
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Общество

В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

Владельцев автомобилей предложили освободить от транспортного налога при простое машины более полугода.
РИА Новости вчера в 01:51
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Общество

Пираты похитили 13 россиян и украинцев с танкера в Гвинейском заливе

Rambler News Service вчера в 08:12
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Происшествия

Адвокат сообщил об угрозах в адрес погибшего психиатра Амбарцумян

РБК вчера в 18:43
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Общество

Twitter удалил запись Трампа из-за нарушения авторских прав

Сообщение исчезло из ленты главы Белого дома вечером в субботу с пометкой "Это сообщение было удалено в ответ на жалобу о нарушении авторских прав" В Twitter сообщили, что удалили твит президента после жалобы лейбла Machine Shop Entertainment, принадлежащего рок-группе.
РБК 03:36
Общество

Кинологи назвали самые популярные клички для собак в России

РБК вчера в 22:26
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Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru вчера в 10:29
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Шоу-бизнес

Охлобыстин извинился перед Наргиз за слова о ее алкоголизме

Территория новостей 03:12
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Футбол

«Зенит» хочет приобрести защитника «Портимоненсе» Виллиана

Как сообщает издание O Jogo, питерский "Зенит" проявляет интерес к защитнику "Портимоненсе" Виллиану да Силва Роша.
Sport.ru вчера в 17:59
Происшествия

Несколько парней избили липчанина из-за девушки

Как выяснилось, конфликт произошел из-за девушки, которая села в машину к мужчине и во время разговора, со слов потерпевшего, похитила у него деньги.
ГТРК Липецк 02:10
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Футбол

Гол Головина помог «Монако» победить в товарищеском матче

Встреча состоялась в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель» и закончилась победой французского клуба со счетом 2:0.«Монако» открыл счет в матче на 5-й минуте.
Vprognoze.ru 17 июля в 16:18
Спорт

Ганус заявил о нежелании заканчивать жизнь самоубийством

Глава РУСАДА Юрий Ганус высказался по поводу заказанного Олимпийским комитетом РФ аудиторском отчете, основной целью которого является его дискредитация как руководителя.
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Общество

Путин поздравил металлургов и горняков с профессиональным праздником

Москва, 19 июля 2020, 09:45 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил горняков и металлургов с их профессиональным праздником.
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Политика

На Украине рассказали об «отказе» от Крыма и Донбасса

Украина отказалась от Донбасса и претензий на Крым. Об этом телеканалу «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Lenta.ru вчера в 23:53
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Хоккей

Коронавирус атакует: случаи заражения COVID-19 в КХЛ

13 июля Морозов утверждал, что среди инфицированных были два хоккеиста "Северстали", трое игроков "Торпедо", один положительный результат теста на COVID-19 был выявлен в "Спартаке".
Газета.Ru вчера в 13:11
Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Газета.Ru 02:31
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