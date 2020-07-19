Наука
Газета.RuУченые рассказали о возникновении нового океана
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Футбол
«Спартак» вылетел на матч против «Зенита»
Московский "Спартак" вылетел на матч 1/2 финала Олимп - Кубка России против петербургского "Зенита", сообщает пресс-служба команды в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:19
Общество
Посол подтвердил сообщения о запрете на армянские товары в «Фуд Сити»
Тагонян Напомним, 17 июля в соцсетях появились сообщения о том, что с рынка "Фуд Сити" вывезли фуры с товарами из Армении.
REGNUM вчера в 15:14
Общество
В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире
РИА Новости вчера в 15:20
Шоу-бизнес
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке.
Пятый канал 17 июля в 12:06
Общество
Эпидемиолог предупредил о возможном росте заболеваемости коронавирусом
Опасность роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в России сохраняется, предупредил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
ФАН 02:10
Общество
Генсек ООН обеспокоен сосредоточением богатств только у 26 человек
Генсек ООН заявил о растущем неравенстве на планете.
BFM.ru вчера в 14:52
Общество
Названо негативное последствие жары для здоровья
Lenta.ru 01:58
Гаджеты
Смартфоны Xiaomi получат уникальную функцию с обновлением до MIUI 12.1
Разработчики фирменной пользовательской оболочки MIUI 12.1 от компании Xiaomi тестируют бета-версию новой прошивки в Китае, однако пользователи, которые успели проверить программную новинку в деле, уже успели рассказать о некоторых ее особенностях.
Актуальные Новости вчера в 13:11
Политика
Посол РФ отверг обвинения Лондона о попытках похитить данные о вакцине
Посол России в Великобритании Андрей Келин назвал бессмыслицей утверждение спецслужб королевства о якобы попытках российских хакеров похитить данные о вакцине от COVID-19.
Известия вчера в 20:54
Здоровье
185 случаев коронавируса выявили за сутки в Иркутской области
По данным оперативного штаба Иркутской области на утро субботы, 18 июля, в Иркутской области количество случаев коронавируса достигло 11 447.
ИркСиб вчера в 00:04
Наука
Основные механизмы долголетия и старения раскрыли американские ученые
RuNews24.ru вчера в 08:25
Культура
Сериал «Чернобыль» получил семь телевизионных премий BAFTA
Российская газета вчера в 10:58
Здоровье
Воздействие коронавируса на мозг объяснил доктор Мацкеплишвили
Член-корреспондент РАН, врач-кардиолог Симон Мацкеплишвили рассказал о влиянии коронавируса на головной мозг человека.
Live24 01:22
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru вчера в 10:29
Общество
Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
РБК вчера в 05:26
Политика
На Украине рассказали об «отказе» от Крыма и Донбасса
Украина отказалась от Донбасса и претензий на Крым. Об этом телеканалу «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Lenta.ru вчера в 23:53
Космос
Интересные факты о космическом телескопе Хабла
Космический телескоп Хабла — это космический телескоп, который был запущен в 1990 году с космического корабля "Дискавери".
KM.ru вчера в 15:01
Шоу-бизнес
Арзамасова эмоционально ответила критикам ее романа с Авербухом
NewInform 17 июля в 13:27
Политика
Участки для голосования на выборах в парламент открылись в Сирии
Свыше 7 тыс. участков для голосования на выборах в Народный совет - однопалатный парламент - открылись в 07:00 в Дамаске и других городах и населенных пунктах Сирийской Арабской Республики (САР).
ТАСС 00:31
Армия и оружие
Турция перебросит сирийских боевиков на поддержку Азербайджана
"Турция готовит переброску боевиков из так называемой Сирийской свободной армии в Азербайджан", - говорится в сообщении.
Газета.Ru вчера в 18:34
Общество
На Севере России вырос спрос на участки под строительство жилья
На российском Севере увеличилась востребованность земли под частные дома — в частности, в Архангельской области спрос на участки под индивидуальное жилищное строительство во втором квартале 2020 года вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на экспертов «Авито-недвижимость».
Коммерсантъ 02:45
Общество
В Москве от коронавируса вылечились больше 170 тысяч пациентов
Ракова добавила, что всего в Москве вылечились от инфекции 170 539 человек.
Газета.Ru 02:25
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 17 июля в 11:44
Политика
Оппозиция ответила на слова Лукашенко о «конституции не под женщину»
Главный кандидат на пост президента Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и жена Валерия Цепкало Вероника ответили на заявление президента Александра Лукашенко о «конституции страны не под женщину».
Lenta.ru 00:58
Авто
АвтоВАЗ снова повысил цены на внедорожник Chevrolet Niva в России
По сообщениям экспертов сервиса, АвтоВАЗ снова повысил цены на внедорожник Chevrolet Niva в РФ на 9 тысяч рублей, что составляет в процентном отношении к стоимости самого автомобиля примерно 1—1,3%. Хочется отметить, что предыдущее повышение стоимости составляло аналогичную сумму и произошло не так давно — в мае этого года.
Avtovesti.com 02:35