Наука

Газета.RuГазета.RuУченые рассказали о возникновении нового океана

Ученые заявили о возможном появлении в будущем нового океана.
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Африка раскалывается на две части с образованием нового океана

Суть событий17 июля в 15:07

Ученые рассказали о формировании нового океана

РИА Новости01:44

Ученые рассказали о формировании нового континента

РЕН ТВвчера в 20:32

Африка начала разламываться на две части

Профиль17 июля в 21:30

Ученые рассказали о возникновении нового океана

Газета.Ru02:19

Через 10 миллионов лет в Африке появится новый океан

Популярная механика02:21

Ученые предсказали появление на Земле нового океана

Взгляд.ру02:41
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Футбол

«Спартак» вылетел на матч против «Зенита»

Московский "Спартак" вылетел на матч 1/2 финала Олимп - Кубка России против петербургского "Зенита", сообщает пресс-служба команды в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:19
1
Общество

Посол подтвердил сообщения о запрете на армянские товары в «Фуд Сити»

Тагонян Напомним, 17 июля в соцсетях появились сообщения о том, что с рынка "Фуд Сити" вывезли фуры с товарами из Армении.
REGNUM вчера в 15:14
1,3K
Общество

В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире

РИА Новости вчера в 15:20
1K
Общество

На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала

РБК 01:21
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Шоу-бизнес

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке.
Пятый канал 17 июля в 12:06
9
Общество

Эпидемиолог предупредил о возможном росте заболеваемости коронавирусом

Опасность роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в России сохраняется, предупредил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
ФАН 02:10
Общество

Генсек ООН обеспокоен сосредоточением богатств только у 26 человек

Генсек ООН заявил о растущем неравенстве на планете.
BFM.ru вчера в 14:52
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Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Газета.Ru 02:31
1,5K
Общество

Названо негативное последствие жары для здоровья

Lenta.ru 01:58
Гаджеты

Смартфоны Xiaomi получат уникальную функцию с обновлением до MIUI 12.1

Разработчики фирменной пользовательской оболочки MIUI 12.1 от компании Xiaomi тестируют бета-версию новой прошивки в Китае, однако пользователи, которые успели проверить программную новинку в деле, уже успели рассказать о некоторых ее особенностях.
Актуальные Новости вчера в 13:11
4
Политика

Посол РФ отверг обвинения Лондона о попытках похитить данные о вакцине

Посол России в Великобритании Андрей Келин назвал бессмыслицей утверждение спецслужб королевства о якобы попытках российских хакеров похитить данные о вакцине от COVID-19.
Известия вчера в 20:54
Здоровье

185 случаев коронавируса выявили за сутки в Иркутской области

По данным оперативного штаба Иркутской области на утро субботы, 18 июля, в Иркутской области количество случаев коронавируса достигло 11 447.
ИркСиб вчера в 00:04
20
Наука

Основные механизмы долголетия и старения раскрыли американские ученые

RuNews24.ru вчера в 08:25
11
Культура

Сериал «Чернобыль» получил семь телевизионных премий BAFTA

Российская газета вчера в 10:58
12
Здоровье

Воздействие коронавируса на мозг объяснил доктор Мацкеплишвили

Член-корреспондент РАН, врач-кардиолог Симон Мацкеплишвили рассказал о влиянии коронавируса на головной мозг человека.
Live24 01:22
5
Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru вчера в 10:29
100
Общество

Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
РБК вчера в 05:26
330
Общество

Умерла актриса из «Убойной силы» и «Тайн следствия» Марина Макарова

РИА Новости 02:10
19
Политика

На Украине рассказали об «отказе» от Крыма и Донбасса

Украина отказалась от Донбасса и претензий на Крым. Об этом телеканалу «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Lenta.ru вчера в 23:53
35
Космос

Интересные факты о космическом телескопе Хабла

Космический телескоп Хабла — это космический телескоп, который был запущен в 1990 году с космического корабля "Дискавери".
KM.ru вчера в 15:01
23
Общество

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности

РБК вчера в 22:39
20
Шоу-бизнес

Арзамасова эмоционально ответила критикам ее романа с Авербухом

NewInform 17 июля в 13:27
20
Политика

Участки для голосования на выборах в парламент открылись в Сирии

Свыше 7 тыс. участков для голосования на выборах в Народный совет - однопалатный парламент - открылись в 07:00 в Дамаске и других городах и населенных пунктах Сирийской Арабской Республики (САР).
ТАСС 00:31
Армия и оружие

Турция перебросит сирийских боевиков на поддержку Азербайджана

"Турция готовит переброску боевиков из так называемой Сирийской свободной армии в Азербайджан", - говорится в сообщении.
Газета.Ru вчера в 18:34
37
Общество

На Севере России вырос спрос на участки под строительство жилья

На российском Севере увеличилась востребованность земли под частные дома — в частности, в Архангельской области спрос на участки под индивидуальное жилищное строительство во втором квартале 2020 года вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на экспертов «Авито-недвижимость».
Коммерсантъ 02:45
Общество

В Москве от коронавируса вылечились больше 170 тысяч пациентов

Ракова добавила, что всего в Москве вылечились от инфекции 170 539 человек.
Газета.Ru 02:25
584
Армия и оружие

Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина

Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 17 июля в 11:44
2,4K
Происшествия

Адвокат сообщил об угрозах в адрес погибшего психиатра Амбарцумян

РБК вчера в 18:43
11
Политика

Оппозиция ответила на слова Лукашенко о «конституции не под женщину»

Главный кандидат на пост президента Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и жена Валерия Цепкало Вероника ответили на заявление президента Александра Лукашенко о «конституции страны не под женщину».
Lenta.ru 00:58
2
Авто

АвтоВАЗ снова повысил цены на внедорожник Chevrolet Niva в России

По сообщениям экспертов сервиса, АвтоВАЗ снова повысил цены на внедорожник Chevrolet Niva в РФ на 9 тысяч рублей, что составляет в процентном отношении к стоимости самого автомобиля примерно 1—1,3%. Хочется отметить, что предыдущее повышение стоимости составляло аналогичную сумму и произошло не так давно — в мае этого года.
Avtovesti.com 02:35
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