Специалисты из Университета штата Иллинойс обнаружили, что употребление картофельного пюре во время длительных упражнений так же результативно, как и использование специального углеводного геля.

Экономика Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки 23 октября, выступая на саммите Россия–Африка, президент России Владимир Путин напомнил, что Москва участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки.

Музыка Джастин Бибер не оценил новую песню Селены Гомес Вчера, 23 октября, Селена Гомес (Selena Gomez) выпустила новую песню «Lose You To Love Me» («Потерять тебя, чтобы полюбить себя»), где рассказала все о своих взлетах и падениях и выразила всю боль от расставания с парнем, в которого была безумно влюблена.

Политика Депутат Рады усомнилась в бессмертии Зеленского Народный депутат от партии бывшего украинского лидера партии "Европейская солидарность" София Федина раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского после того, как тот поспорил с добровольцем в Золотом в Донбассе.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП под Челябинском Два легковых автомобиля столкнулись в воскресенье, 27 октября, на трассе в Челябинской области. В результате аварии погибли четыре человека.

Футбол «Монако» обыграл «Нант», Головин отдал голевую передачу Игра в Нанте завершилась победой "Монако" со счетом 1:0. Единственный гол забил на 22-й минуте Виссам Бен Йеддер, голевую передачу которому сделал полузащитник сборной России Александр Головин.

Политика Власти Чечни решили вернуть пропавших в Сирии россиянок Ранее член Совета по правам человека при главе Чеченской Республики Хеда Саратова предоставила РБК аудиозаписи, в которых россиянки, совершившие побег из лагеря для семей пленных боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в России), просили помочь им вернуться на родину.