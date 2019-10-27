Наука
Российская газетаУченые рассказали о неожиданной пользе картофельного пюре
Специалисты из Университета штата Иллинойс обнаружили, что употребление картофельного пюре во время длительных упражнений так же результативно, как и использование специального углеводного геля.
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Ученые выяснили, что во время интенсивных тренировок нужно есть картофельное пюре
Комсомольская правда04:22
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