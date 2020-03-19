с чего всё началось

Ученые отмечают, что наряду с респираторными проблемами, коронавирус часто вредит пищеварению, пишет РИА "Новости". Результаты исследований публикуются в научных журналах, в частности в The American Journal of Gastroenterology и Clinical Gastroenterology and Hepatology.

Политика Трамп примет военные полномочия по контролю над экономикой Президент США Дональд Трамп сообщил, что из-за пандемии коронавируса подпишет указ о применении закона, который расширит его полномочия по контролю над экономикой страны.

Общество Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию Женщины могут выходить на нее с 55 лет, мужчины - с 60 лет. Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию.

Здоровье Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.

Общество Издание Daily Express опубликовало предсказания Ванги на 2020 год Авторы Daily Express обратились за комментарием к британскому экстрасенсу и медиуму Крейгу Гамильтону-Паркеру насчет наследия Ванги и ее прогнозов на 2020 год.

Энергетика Федун назвал цену на нефть катастрофической По подсчетам экспертов ЛУКОЙЛа, за счет низких цен на нефть доходы американского населения вырастут на 6%. А в России же из-за особенностей налоговой системы даже при падении цен на нефть в два раза стоимость бензина не снизится.

Экономика Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.

Общество Мэрия Москвы не проводила совещаний о «карантине» из-за коронавируса Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в Москве в четверг якобы прошло совещание о возможном переводе столицы на "План В". Согласно сообщениям, если число заболевших коронавирусом в Москве перевалит за 800 человек, город закроют на карантин.

Политика FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу Российские государственные и «прокремлевские» СМИ запустили «кампанию по дезинформации» вокруг пандемии коронавируса для обострения кризиса в западных странах, говорится в докладе Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS) для внутреннего пользования, с которым ознакомилась газета The Financial Times.