Коронавирус
Газета.RuУченые рассказали о пищеварительных нарушениях из-за коронавируса
Ученые отмечают, что наряду с респираторными проблемами, коронавирус часто вредит пищеварению, пишет РИА "Новости". Результаты исследований публикуются в научных журналах, в частности в The American Journal of Gastroenterology и Clinical Gastroenterology and Hepatology.
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с чего всё началось
Ученые, изучив симптомы 204 пациентов за период с 18 января по 28 февраля 2020 года, пришли к выводу, что почти половина больных коронавирусом в качестве основной жалобы называли пищеварительные расстройства, пишет журнал The American Journal of Gastroenterology.Аргументы и Факты08:26
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