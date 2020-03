Ученые отмечают, что наряду с респираторными проблемами, коронавирус часто вредит пищеварению, пишет РИА "Новости". Результаты исследований публикуются в научных журналах, в частности в The American Journal of Gastroenterology и Clinical Gastroenterology and Hepatology.

Читать в источнике