Виноград является богатым источником витаминов А, С, В6 и фолатов (производных фолиевой кислоты), а также важных минералов - калия, кальция, железа, фосфора, магния и селена: благодаря таком составу он эффективно снимает усталость и нервное напряжение, восстанавливает силы и энергию, повышает защиту организма от стресса.

с чего всё началось

Ученые и врачи рассказали о полезных свойствах винограда. Об этом 5 октября сообщил портал «МедикФорум». По данным исследований, в винограде содержится ряд полезных компонентов, которые оказывают благотворное влияние на организм.

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