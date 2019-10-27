Испытуемых разделили на три группы: одни употребляли во время тренировок воду, вторые — углеводный гель, третьи — картофельное пюре. Во время эксперимента у участников замеряли уровень глюкозы в крови и температуру, а также следили за состоянием ЖКТ и интенсивностью упражнений.

Ученые рассказали о пользе картофельного пюре для тренировок

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