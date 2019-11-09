с чего всё началось

Ученые из университета Квинс в Белфасте пришли к выводу, что кофе вдвое снижает риск развития рака печени, передает РИА "Новости". Исследование о влиянии кофе на развитие онкологического заболевания велось в течение семи лет.

Ученые рассказали о способности кофе защитить от рака печени

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Транспорт Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым Компания "Гранд Сервис Экспресс" показала, как выглядит интерьер составов дальнего следования "Таврия", которые будут курсировать между материковой частью России и Крымом.

Происшествия Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге эвакуировали из-за анонимной угрозы Полиция эвакуировала пассажиров екатеринбургского аэропорта Кольцово из-за анонимного сообщения об угрозе, передает РИА "Новости".

Экономика В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

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Политика «Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому» Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.

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Общество Генпрокуратура подаст новый иск об изъятии имущества у Шестуна Генпрокуратура подготовила новый иск к бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну и еще 45 ответчикам об обращении имущества в доход государства, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Здоровье Названы заболевания, при которых противопоказана хурма Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, хурму нельзя есть больным с камнеобразованием в почках и с проблемами с поджелудочной железой.

Шоу-бизнес Экс-участница Serebro рассказала об унижениях со стороны Серябкиной Бывшая участница обновленного состава группы Serebro Ирина Титова рассказала об унижениях со стороны Ольги Серябкиной.

Политика Партнеры Джулиани требовали от Порошенко расследования против Байдена Партнеры адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани просили экс-президента Украины Петра Порошенко открыть расследование в отношении Хантера Байдена, сообщает The Wall Street Journal.

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Шоу-бизнес Судебные приставы отказались делать поблажку Заворотнюк Актрисе Анастасии Заворотнюк не собираются делать поблажку в уплате долгов, пишет «Газета.ru» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

Происшествия Просадка дорожного полотна могла спровоцировать ДТП со скорой, где погибла медсестра Директор Центра медицин катастроф Руслан Долгов считает, что причиной ДТП со скорой помощью 8 ноября, где погибла медсестра, могла быть просадка дорожного полотна.