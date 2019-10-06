Наука

Российская газетаРоссийская газетаУченые рассказали о вреде сырых овощей

Как показал эксперимент на мышах, растительная диета с большим количеством сырых овощей меняет микробиом кишечника грызунов. Также специалисты выяснили, что приготовленная пища имеет больше питательных веществ, необходимых организму.
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Сырые овощи могут нанести вред кишечнику

Вечерний курьервчера в 09:55

Ученые рассказали о вреде сырых овощей для кишечника

iReactorвчера в 10:49

Ученые объявили о вреде сырых овощей для здоровья человека

URA.Ruвчера в 20:44

Ученые рассказали о пагубном влиянии сырых овощей на кишечник

Известиявчера в 17:11

Ученые рассказали о негативном влиянии сырых овощей на кишечник

РЕН ТВвчера в 18:23

Учёные рассказали о вреде сырых овощей для кишечника

News.ruвчера в 18:39

Ученые сообщили о вреде сырых овощей для кишечника

ФАНвчера в 13:59
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Экономика

Россиян предупредили о росте цен на продукты

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».
Lenta.ru 03 октября в 01:37
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OAnews вчера в 18:00
Музыка

На «Евровидении» впервые за 15 лет исполнят песню на русском языке

Песню на русском языке исполнят в 2020 году на международном конкурсе «Евровидение». Это случится впервые за 15 лет.
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Общество

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Сотрудник ФБР подверг допросу депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка

В течение 1 часа длился допрос депутата ГД РФ Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.
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SDF пригрозили Турции тотальной войной

Представитель поддерживаемого США арабо-курдского формирования "Сирийские демократические силы" (SDF) Мустафа Бали пригрозил Турции "тотальной войной", если Анкара начнет военную операцию на севере Сирии.
РИА Новости вчера в 23:40
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Экс-глава МИД Испании заявила о смене ролей России и США в мире

Россия и США поменялись ролями на международной арене: в то время как Вашингтон превращается в деструктивный фактор мировой политики, Москва становится ее "серым кардиналом".
РИА Новости вчера в 22:44
Происшествия

В ДТП под Асбестом пострадали шесть человек. Среди них трое детей

В серьёзном ДТП под Асбестом пострадали шесть человек, в том числе трое детей. Столкновение произошло по вине нетрезвого водителя.
Областная газета 01:16
Авто

Эксперт назвал низкими перспективы Ravon на российском рынке

iReactor вчера в 11:49
Происшествия

В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки

Российская газета вчера в 00:50
Армия и оружие

В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе

В случае срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении у высшего руководства России будет несколько десятков минут на принятие решения о встречном ядерном ударе, заявил в эфире радио "Эхо Москвы" начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук.
РИА Новости вчера в 06:17
Общество

Садальский назвал Малышеву «дурой»: «Раньше это знали только в семье»

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В Mortal Kombat 11 появились Сара Коннор и Харли Квинн

Студия NetherRealm выпустила в качестве дополнения Mortal Kombat 11 скины (облики персонажей) Сары Коннор и Харли Квинн для Сони Блейд и Кесси Кейдж соответственно.
REGNUM 03 октября в 06:40
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово

РИА Новости вчера в 11:44
Хоккей

ФХР сообщила о смерти хоккеиста «Сибири» Самвела Мнацяна

РБК вчера в 19:53
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В Сбербанке выявили причастного к утечке данных сотрудника

Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что персональные данные миллионов клиентов Сбербанка могли оказаться на черном рынке.
REGNUM вчера в 13:09
Единоборства

Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков

Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов рассказал о победе над Бузовой в Instagram

Сегодня боец UFC выступил на форуме в Петербурге, где, в числе прочего, рассказал о своем отношении к победе над Бузовой по количеству подписчиков в Instagram.
Gazeta.SPb вчера в 08:45
Политика

Россия и Венесуэла подписали соглашения о сотрудничестве

Вести.Ru вчера в 21:01
Общество

Нидерланды перестанут называть себя Голландией

Согласно историческим фактам, ошибочно называть страну Голландией начал Петр I, после того как вернулся на родину после дипломатической миссии.
Известия вчера в 20:29
Происшествия

Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК

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Концерт ДДТ на «Газпром-Арене» внезапно прервали

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Адесанья нокаутировал Уиттакера и завоевал титул чемпиона UFC

Российская газета 01:53
Здоровье

Названы простые правила, которые помогут сохранить здоровье печени

Чтобы сохранить печень здоровой, следует ограничить употребление спиртного, ежедневно есть орехи, фрукты и овощи, заниматься физкультурой.
Российская газета 04 октября в 01:50
Здоровье

О чем сигнализирует дергающийся глаз

Чтобы сократить вероятность возникновения синдрома дергающегося глаза, следует подобрать линзы либо очки, которые позволят снизить нагрузку на зрительный аппарат, пишет портал news-24.
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Бюджетный Xiaomi Redmi 8 появился в продаже до официальной презентации

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В Крым передали новые локомотивы для запуска движения поездов по мосту

В Крым переданы первые локомотивы и пассажирские вагоны для осуществления движения поездов по Крымскому мосту.
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Футбол

Форвард «Хоффенхайма» Адамян забил 2 гола «Баварии» в гостях

Нападающий «Хоффенхайма» Саркис Адамян сделал дубль в матче 7-го тура Будеслиги против «Баварии» (3:2). Армянин впервые вышел в стартовом составе команды и забил первые голы в этом сезоне чемпионата Германии.
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Россия и Япония обсуждают сотрудничество в космической сфере

Вице-премьер России Максим Акимов назвал темы прошедших переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Киото, где проходит Международный форум науки и технологий в обществе.
News.ru 01:52
Общество

Ученые рассказали о полезных свойствах винограда

Известия вчера в 19:05
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