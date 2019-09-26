Наука
Газета.RuУченые рассказали об опасности чайных пакетиков
В воду с частицами микропластика от чайных пакетиков исследователи погружали дафний. Результаты были неутешительными - чем выше была концентрация пластика, тем больше нарушений в развитии и поведении рачков, в организм которых он попадал, наблюдали ученые.
Читать в источнике
Оценить139
Подробнее о событии
Показать все источники
Пластиковые чайные пакетики выделяют в напиток микроскопические частицы
Актуальные Новости25 сентября в 09:11
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 02:47, Вашингтон
Политика
В Белой книге Госсовета КНР отмечается, что Пекин не стремится к гегемонии в мире
Как говорится в опубликованной в пятницу Белой книге Госсовета КНР "Китай и мир в новую эпоху", наивысшей целью страны является экономическое развитие.
ТАСС 01:34
Общество
Глава комитета по строительству мэрии Екатеринбурга уходит в отставку
По данным Znak.com, Сметанин говорит, что решил уйти в отставку, так как устал и считает нагрузки на этом посту колоссальными .
Znak.com 01:44
Общество
В России запретят курить на балконах
В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости вчера в 07:40
Армия и оружие
Япония установила приоритеты в укреплении своей обороны
Приоритетными направлениями укрепления обороноспособности страны признаны космос, киберпространство и защита от электромагнитного излучения.
Новостной фронт 00:11
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия вчера в 15:05
Авто
Более 900 кроссоверов Mercedes-Benz GLE отзывают в России
Mercedes-Benz объявил об отзыве в России 922 внедорожников Mercedes-Benz GLE, реализованных с 2018 по 2019 год.
Автоновости дня вчера в 07:20
Армия и оружие
Опубликовано видео запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры пуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке.
РИА Новости 01:21
Религия
Православные празднуют Воздвижение креста Господня
REGNUM вчера в 21:14
Кино
Антивоенная сатира «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат
КиноПоиск 25 сентября в 03:07
Экономика
В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков
В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.
РБК вчера в 20:28
Происшествия
Три шхуны с 262 рыбаками из КНДР задержаны за браконьерство в Приморье
Приморском крае сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 рыбаками из КНДР на борту по подозрению в браконьерстве.
Газета.Ru 02:19
Политика
В Минздраве Чечни сообщили о состоянии здоровья Кадырова
Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ.
RT на русском вчера в 14:19
Армия и оружие
США направят в Саудовскую Аравию батарею Patriot, радары и 200 военных
Вести.Финанс 02:26
Авто
Subaru прощается с легендарным двигателем EJ20
В рамках автосалона в Токио компания Subaru покажет седан WRX STI EJ20 Final Edition, который примечателен тем, что это последняя модель с легендарным двигателем EJ20, который уйдет в историю спустя 30 лет серийного производства.
Тарантас Ньюс 25 сентября в 06:00
Политика
Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН
Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.
Газета.Ru 02:10
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о двух российских подлодках в Сирии
Две российские подлодки и два боевых корабля в настоящее время находятся на базе Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус.
Известия вчера в 12:34
Политика
Умер бывший президент Франции Жак Ширак
Коммерсантъ вчера в 06:24
Общество
Девушка написала мертвому брату и получила ответ
Газета.Ru вчера в 22:11
Армия и оружие
Под Дамаском выступил обученный Россией сирийский спецназ
Показательные учения сирийского спецназа прошли под Дамаском после работы российских инструкторов с военнослужащими.
REGNUM вчера в 07:13
Шоу-бизнес
Участнице КВН Евгении Жариковой диагностировали рак четвертой степени
RuNews24.ru вчера в 11:13
Политика
Лукашенко заявил, что может ввести миротворцев в Донбасс
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:57
Происшествия
Тело ребёнка нашли на месте пожара в ресторане в Татарстане
Спасатели обнаружили тело ребёнка во время тушения пожара в заброшенном здании ресторана «Арарат» в Набережных Челнах.
RT на русском вчера в 13:25
Происшествия
В Москве произошла стрельба в общежитии
В Москве произошла стрельба в районе Чертаново, сообщает телеграм-канал Mash. Инцидент произошел в общежитии.
Газета.Ru вчера в 16:20
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Тамбовской области
Четыре человека погибли при пожаре в селе Дмитриевщина в Рассказовском районе Тамбовской области.
РЕН ТВ 00:16
Единоборства
Двукратный чемпион мира по борьбе бросил вызов Хабибу
Двукратный чемпион мира по вольной борьбе в категории 79 килограммов Кайл Дейк заявил о желании провести борцовский поединок с действующим чемпионом UFC в легкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым.
Sportbox.RU вчера в 22:32
Происшествия
Генерал МВД Мельников подозревается в вымогательстве 100 млн рублей
Первого замначальника Главного управления по обеспечению охраны порядка МВД, генерал-майора Александра Мельникова, обвиняют в попытке мошенничества, а именно в вымогательстве у московского предпринимателя сто миллионов рублей за закрытие уголовного производства, возбужденного в отношении бизнесмена еще в 2015 году.
RuNews24.ru вчера в 03:04
Политика
МИД назвал безрассудством новые антироссийские санкции США
МИД России назвал безрассудством новые санкции США, которые Вашингтон ввел за доставку в Сирию авиационного топлива.
РБК вчера в 17:46
Экономика
В Челябинске закрывается крупное производство
В Челябинске закрывается крупное производство – с 1 октября АО «ЭПМ-Челябинский электродный завод» (входит в Группу ЭПМ) останавливает производство анодов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Доступ1 01:07
Общество
Минздрав предложил открывать в аэропортах не более двух курилок
Минздрав разработал поправки ко второму чтению законопроекта о возвращении помещений для курения в аэропорты, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на документ.
Интерфакс 00:51
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон вышла в свет после похудения на 45 килограммов
Уже в среду Симпсон вышла в свет, чтобы вживую продемонстрировать изменения.
Popcornnews.ru вчера в 18:00