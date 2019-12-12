Общество

РИА НовостиРИА НовостиУченые рассказали об опасности дневного сна

В эксперименте, длившемся шесть лет, приняли участие 31,7 тысячи человек, у которых ранее не фиксировались инсульты и иные проблемы со здоровьем. Согласно результатам анкетирования, восемь процентов участников дремали днем 90 минут и дольше, а 24 процента — спали девять и больше часов в сутки.
Читать в источнике
Комментировать153

Подробнее о событии

Ученые выяснили, как дневной сон связан с риском инсульта

Газета.Ru02:48

Ученый РАН опроверг смертельную опасность сна

Народные новости06:47

Ученые из Китая объяснили, почему дневной сон может быть смертельно опасен

Вечерняя Москва03:46

Дневной сон смертельно опасен? Учёный РАН прокомментировал резонансное «открытие» коллег из Китая

Царьград09:16

Ученые выявили смертельную опасность дневного сна

Известия00:00

Ученые рассказали об опасности дневного сна

РИА Новостивчера в 23:23

Обнаружена смертельная опасность дневного сна

Lenta.ruвчера в 22:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7090 источников, обновлено в 13:17, Ашберн
Политика

МИД ФРГ счел высылку своих дипломатов из РФ «неправильным сигналом»

В МИД Германии назвали в четверг необоснованной высылку из РФ двух немецких дипломатов.
Интерфакс 04:44
Общество

Убийцы Шеремета искали новую «сакральную жертву»

Нацполиция Украины заявила, что группа, которая организовала и осуществила убийство журналиста Павла Шеремета, искала новую «сакральную жертву» для дестабилизации Украины.
Взгляд.ру 11:15
Происшествия

20-летний солдат застрелился в Иркутске

ЧП случилось на станции Иркутск-Сортировочный вечером 11 декабря.
Иркутск Сегодня 03:50
Политика

Сенат США утвердил Джона Салливана послом в России

Сенат США утвердил кандидатуру заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность посла в России.
Коммерсантъ 13:14
Политика

Путин сменил губернатора Еврейской автономной области

Президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя, он написал заявление по собственному желанию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 10:21
Происшествия

Россиянин истязал соседей конским ржанием

46-летний мужчина систематически заставлял страдать своих соседей в доме по улице Березовской, включая им конское ржание.
Lenta.ru 12:54
Политика

Глава Украины Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам.
REGNUM 11:49
Шоу-бизнес

Карпин вместе с женой побывал в ресторане повара Salt Bae

Чемпионат 12:22
Происшествия

После пожара на «Адмирале Кузнецове» завели уголовное дело

Следственный комитет России завел уголовное дело по факту пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Североморске.
РБК 12:45
Политика

Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза почтил память экс-мэра Москвы Юрия Лужкова и поручил сформулировать предложения по увековечиванию его памяти, обсудил социально-экономическую повестку дня и проинформировал о своем участии в Нормандском саммите в Париже, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 13:00
Происшествия

Дело о крушении Boeing в Казани в 2013 году передали в суд

РИА Новости 09:58
Технологии

«Tele2» принимает старые телефоны на утилизацию

Представители «Tele2» подчеркнули, что мобильные телефоны россияне меняют чаще другой техники.
ГЛАС.RU вчера в 04:08
Общество

Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой

В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 17:00
Экономика

Рыбных дел мастер. Как бизнесмен Черненко накормил рыбой Нефтекамск

Пять лет назад Николай Черненко решил открыть свое производство, которое сегодня стало в Нефтекамске одним из главных поставщиков копченой и вяленой рыбы, а также рыбных пресервов.
РИА Новости вчера в 07:17
Армия и оружие

В ДНР насчитали 12 обстрелов за сутки

В Народной милиции ДНР сообщили 11 декабря, что за прошедшие сутки украинская армия обстреляла самопровозглашенную республику 12 раз.
Московский Комсомолец вчера в 01:56
Происшествия

Депздрав назвал возможную причину смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Журналист "Вечерней Москвы" Михаил Виноградов, предположительно, умер из-за внезапного разрыва бедренной артерии и массивного кровотечения, точную причину смерти определят после вскрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
РИА Новости 12:57
Политика

В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании в четверг завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией на 3 миллиарда долларов и удалился для принятия решения.
РИА Новости 11:33
Политика

Аваков допустил свою отставку после завершения дела Шеремета

После обнародования имен подозреваемых Зеленский поставил следствию задачу назвать заказчика убийства журналиста Павла Шеремета в ближайшее время.
Известия 11:57
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до 16

ТАСС 01:17
Киберспорт

Сборная России по Dota 2 обыграла Намибию в стартовом матче IeSF 2019

Сборная России одержала победу над командой Намибии в первой встрече международного турнира IeSF World Championship 2019 по Dota 2. Во втором туре российская команда сыграет со сборной Сербии.
CyberSport.ru 02:37
Общество

Госдума приняла закон о возвращении курилок в аэропорты

Госдумав ходе пленарного заседания 12 декабря приняла в третьем чтении закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.
Известия 06:24
Авто

Представлен новый Mercedes-Benz GLA

Новое поколение Mercedes-Benz GLA уже представлено публике.
CarsGuru.net 06:31
Футбол

Динамо (Киев) — Лугано 0:0 (1-й тайм)

В группе В пройдут решающие поединки, но «Динамо» имеет призрачные шансы на успех.
Все про Спорт ру 04:10
Футбол

Абрамович вновь ответил отказом на предложение о продаже «Челси»

Российский миллиардер, владелец английского футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович отказался продать свою команду американскому инвестору, совладельцу бейсбольного "Лос-Анджелес Доджерс" Тодду Боэлли.
Вести.Ru 10 декабря в 04:00
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Ведущие социальной сети Instagram «Поддержка Заворотнюк», среди которых есть близкие Анастасии Заворотнюк, ж дали свой комментарий в новом странном посте в СМИ о том, что известная актриса якобы «парализована навсегда».
Evo-rus.com 10:30
Наука

Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень

Дни24 10 декабря в 20:35
Футбол

ЦСКА отказался выкупать Сантоса

Полузащитник "Васко да Гама" Лукас Сантос покинул московский ЦСКА, за который выступал на правах аренды, и вернулся в бразильский клуб, сообщает журналист Globo Esporte Фелипе Шмидт в Twitter.
Газета.Ru 12:22
Общество

Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания

Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
РИА Новости 03:22
Общество

Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище

Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище, сообщила корреспондент «ВМ» в четверг, 12 декабря.
Вечерняя Москва 06:41
Происшествия

Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
РИА Новости вчера в 10:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное