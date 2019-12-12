Общество
РИА НовостиУченые рассказали об опасности дневного сна
В эксперименте, длившемся шесть лет, приняли участие 31,7 тысячи человек, у которых ранее не фиксировались инсульты и иные проблемы со здоровьем. Согласно результатам анкетирования, восемь процентов участников дремали днем 90 минут и дольше, а 24 процента — спали девять и больше часов в сутки.
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