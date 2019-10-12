Наука
Газета.RuМедленная ходьба приводит к старению мозга, выяснили ученые
"Доктора знают, что люди, которые медленно ходят в свои 70 или 80, умирают чаще, чем более быстрые ходоки тех же лет", - рассказал Терри Моффитт, один из авторов работы. Ученый также отметил, что медленная ходьба начинает влиять на организм человека еще задолго до старости.
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с чего всё началось
Масштабное 50-летнее исследование специалистов из Университета Дьюка в Северной Каролине показало, что медленная походка в возрасте 45 лет связана с преждевременным старением мозга, а также уменьшением его объема, передает JAMA.Российская газета01:25
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