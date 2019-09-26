Наука
Российская газетаУченые рассказали об опасности всего одного чайного пакетика
Канадские исследователи из Университета Макгилла в Монреале выяснили, что с завариванием одного чайного пакетика в организм человека может попасть около 15 миллиардов частиц микропластика.
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Пластиковые чайные пакетики выделяют в напиток микроскопические частицы
Актуальные Новостивчера в 09:11
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 23:47, Вашингтон
Экономика
Суррогатом на российских заправках оказались менее 9% топлива
Доля фальсифицированного и суррогатного топлива на российском рынке составляет 8,8%, сообщили «Известия» со ссылкой на «Росстандарт».
Коммерсантъ 04:18
Происшествия
Офицера в Хабаровском крае осудили за разглашение гостайны
В Хабаровске военный суд приговорил офицера одной из воинских частей края к штрафу в размере 20 тыс. рублей.
Газета.Ru 20:46
Общество
В Госдуме отреагировали на идею узаконить профессию «домохозяйка»
Госдуме отреагировали на инициативу узаконить профессию "домохозяйка" и назначить этим работникам выплаты в размере прожиточного минимума.
Газета.Ru 04:40
Армия и оружие
Израильские военные самолеты замечены вблизи российской базы в Сирии
Недавно в СМИ появилось сообщение о том, что вблизи военной базы ВМФ Российской Федерации, что расположена в сирийском Тартусе, был зафиксирован военный самолет ВВС Израиля.
ГЛАС.RU 02:58
Космос
Самарские ученые разработали уникального орбитального уборщика
РИА Новости 20:00
Происшествия
Задержан мужчина, который пырнул девушку ножом в центре Владивостока
Во Владивостоке задержали мужчину, который нанес три ножевых ранения девушке 2002 года рождения, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 22:11
Происшествия
Девять человек эвакуированы с горящего на Волге сухогруза
Российская газета 22:59
Религия
Православные празднуют Воздвижение креста Господня
Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.
REGNUM 21:14
Политика
Скабеева оценила выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева заметила необычное выражение лица украинского лидера Владимира Зеленского в процессе диалога с его американским коллегой Дональдом Трампом.
NewInform вчера в 20:54
Политика
Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.
Южный Федеральный 05:13
Происшествия
Оренбургского священника обвинили в изнасиловании детей
Агентство Телеграф 04:03
Экономика
Российские семьи могут подавать заявки на компенсацию ипотеки
С 25 сентября российские многодетные семьи могут подать в банки заявки на списание части ипотечного кредита на сумму до 450 тысяч рублей.
REGNUM вчера в 04:31
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия 15:05
Экономика
В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков
В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.
РБК 20:28
Общество
Сестра написала SMS мертвому брату и получила ответ
Сообщается, что сестра отправила SMS на принадлежавший ее брату номер, написав, что очень скучает по нему.
7 новостей 23:22
Экономика
Гончаров: Программа расселения из аварийного жилья в Забайкалье завалена
Министр строительства Забайкальского края Алексей Гончаров на заседании комиссии по бюджетной и налоговой политике заксобрания региона 27 сентября заявил, что власти завалили в регионе программу расселения из ветхого и аварийного жилья.
Чита.Ру 23:03
Политика
Белоруссия призвала отказаться от размещения и производства РСМД
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал страны мира подписать декларацию об отказе от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
ТАСС 21:00
Политика
В Польше назвали трагедией работу «Газпрома»
Глава польской нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк заявил, что ограничение для «Газпрома» на использование европейского газопровода Opal спасло Польшу от газовой трагедии.
Lenta.ru 21:36
Политика
В Минздраве Чечни сообщили о состоянии здоровья Кадырова
Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ.
RT на русском 14:19
Шоу-бизнес
Максим Галкин сравнил себя с Ксенией Собчак
Недавно популярная программа Gradient показала поразительное сходство Галкина с Ксенией Собчак.
OAnews 16:11
Гаджеты
Краш-тест складного смартфона Samsung Galaxy Fold
Главная изюминка революционного гаджета стала его же ахиллесовой пятой — складной экран оказался чрезмерно хрупок и почти сразу приходил в негодность.
Популярная механика 11:19
Кино
Вышел новый трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе
В YouTube опубликован новый трейлер криминальной драмы Мартина Скорсезе «Ирландец».
Культуромания 01:46
Политика
Соловьев предложил ввести санкции против Украины после речи Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев предложил ввести санкции против Украины после выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.
РБК вчера в 16:31
Общество
В Новосибирской области отменили правило «звонок для учителя»
В Новосибирской области власти признали незаконным школьное правило о том, что ученики не могут покидать класс по звонку, который "звонит для учителя".
Газета.Ru 09:21
Кино
Фильм «Гемини» с Уиллом Смитом разгромлен западными критиками
Фантастический фильм "Гемини", который снял режиссер Энг Ли, не понравился западным кинокритикам.
Kinonews.ru 17:01
Армия и оружие
Под Дамаском выступил обученный Россией сирийский спецназ
Показательные учения сирийского спецназа прошли под Дамаском после работы российских инструкторов с военнослужащими.
REGNUM 07:13
Финансы
ЦБ не исключает введения отрицательных ставок по валютным вкладам
Российский Центральный банк может ввести отрицательные ставки по валютным депозитам в стране по просьбе ряда крупных банков.
Газета.Ru 24 сентября в 10:26