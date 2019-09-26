Наука

Российская газетаРоссийская газетаУченые рассказали об опасности всего одного чайного пакетика

Канадские исследователи из Университета Макгилла в Монреале выяснили, что с завариванием одного чайного пакетика в организм человека может попасть около 15 миллиардов частиц микропластика.
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Экологи обнаружили в чайных пакетиках миллиарды микрочастиц пластика

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Пластиковые чайные пакетики выделяют в напиток микроскопические частицы

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Российские семьи могут подавать заявки на компенсацию ипотеки

С 25 сентября российские многодетные семьи могут подать в банки заявки на списание части ипотечного кредита на сумму до 450 тысяч рублей.
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Актера Аверина задержали за дебош в самолете

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