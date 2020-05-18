Ученые сравнили антитела двух коронавирусов — SARS-CoV, вызвавшего в 2003 году эпидемию атипичной пневмонии, и нового коронавируса SARS-CoV-2. Оказалось, что антитела одного вируса связываются с другим, но не защищают от заражения.

Ученые считают, что иммунитет к другому коронавирусу не поможет

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