Коронавирус
Газета.RuУченые сочли препарат против изжоги средством для лечения коронавируса
Группа ученых заявила, что в лечении коронавирусной инфекции может помочь препарат фамотидин, который применяется при изжоге. Результаты исследования приводятся в журнале Gut. "Безрецептурный фамотидин является предполагаемой терапией для COVID-19", - гласит тезис исследования.
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Совет ПФЛ обсудит сроки начала нового сезона во второй половине июня
Совет Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) приступит к обсуждению сроков начала нового сезона во второй половине июня.
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