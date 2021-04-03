Изменение климата в мире привело к потере около 21% роста сельскохозяйственного производства с 1960-х годов, сообщил Bloomberg со ссылкой на исследование Корнеллского университета при поддержке Минсельхоза США. Это равносильно потере роста производительности за последние семь лет.

Газета.Ru вчера в 02:25