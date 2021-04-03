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Газета.Ru

Ученые сообщили о сокращении роста производства продовольствия

Изменение климата на протяжении десятилетий сдерживает темпы производства продовольствия в мире, предупредили американские ученые. Бьют тревогу и в ООН: организация сообщила о возможном росте голода в мире.В источнике
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Ученые сообщили о сокращении роста производства продовольствия

Изменение климата в мире привело к потере около 21% роста сельскохозяйственного производства с 1960-х годов, сообщил Bloomberg со ссылкой на исследование Корнеллского университета при поддержке Минсельхоза США. Это равносильно потере роста производительности за последние семь лет.
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