Ученые сообщили о сокращении роста производства продовольствия
Изменение климата на протяжении десятилетий сдерживает темпы производства продовольствия в мире, предупредили американские ученые. Бьют тревогу и в ООН: организация сообщила о возможном росте голода в мире.В источнике
С чего всё началось
Ученые сообщили о сокращении роста производства продовольствия
Изменение климата в мире привело к потере около 21% роста сельскохозяйственного производства с 1960-х годов, сообщил Bloomberg со ссылкой на исследование Корнеллского университета при поддержке Минсельхоза США. Это равносильно потере роста производительности за последние семь лет.
Газета.Ruвчера в 02:25
Подробнее о событии
Перед климатическим саммитом специалисты назвали новую угрозу для России
ИА Красная Веснавчера в 14:27