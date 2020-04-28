с чего всё началось

Причиной наступающей катастрофической ситуации, по мнению ученых, станет изменение климата. Ранее «Профиль» сообщал, что старший научный сотрудник главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев заявил, что российских граждан может ждать повторение жары 2010 года.

Политика Путин поручил губернаторам подготовить выход регионов из карантина Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов до 11 мая подготовить планы по выходу из режима ограничений. 1,4K

Политика Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА». 712

Авто Редкий универсал Mercedes-Benz 560 TEL выставлен на продажу На продажу выставлен универсал Mercedes-Benz 560 TEL, автомобиль редкий, по той причине, что непосредственно Mercedes не выпускал машин S-класса в кузове универсал поколения W126.

Армия и оружие Россия по-новому «защитит» свои подлодки В июле 2019 года военный обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин заявил, что российский «москитный флот» способен защищать страну в прибрежных водах, но не дает «возможности геополитического влияния в регионах мира».

Общество У депутата Госдумы Максимовой обнаружили коронавирус У депутата Госдумы Светланы Максимовой, ранее попавшей в больницу с подозрением на ОРВИ, подтвердился коронавирус. 96

Шоу-бизнес Похудевшая Адель показала роскошную фигуру в мини-платье Для празднования личного торжества в кругу самых близких Адель выбрала закрытое черное платье с объемными рукавами и высоким горлом. 2

Общество Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции. 978

Шоу-бизнес Помолодевшая Лера Кудрявцева опубликовала фото без макияжа Поклонники пришли в восторг от новой фотографии телеведущей, отметив её отменное чувство стиля и красоту даже без косметики на лице. 9

Здоровье Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших. 472

Политика Путин поручил проработать усиление ответственности за пожары Президент России Владимир Путин поручил правительству и МЧС до 1 июня представить предложения о повышении ответственности за нарушения требований пожарной безопасности, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля. 1

Общество Минпросвещения подумает о переносе ЕГЭ Министр просвещени России Сергей Кравцов заявил, что после 12 мая может быть принято решение о переносе старта кампании по сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ). 53

Космос Астрономы обнаружили ближайшую к Земле черную дыру Ученые выяснили, что в расположенной всего в 1000 световых годах от Земли звездной системе HR 6819, помимо двух звезд-компаньонов, которые видны невооруженным глазом, имеется еще и черная дыра — ближайшая к нашей планете.

Политика Госдеп сообщил о «цунами» онлайн-антисемитизма в США Госдепартамент США отмечает в стране "цунами" антисемитизма в интернете, связанного со вспышкой коронавируса, сообщил спецпосланник по мониторингу и борьбе с антисемитизмом Илан Карр. 11

Общество Главврач Троице-Сергиевой лавры умер от коронавируса Главврач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков) умер от осложнений из-за коронавируса, сообщается на сайте лавры. 121