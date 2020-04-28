Наука
ПрофильУченые спрогнозировали наступление катастрофической жары
Причиной наступающей катастрофической ситуации, по мнению ученых, станет изменение климата. Ранее «Профиль» сообщал, что старший научный сотрудник главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев заявил, что российских граждан может ждать повторение жары 2010 года.
Читать в источнике
Оценить46
с чего всё началось
По мнению исследователей климата, люди, уже сейчас живущие жарких странах, через несколько лет испытают на себе климат Сахары, где среднегодовая температура выше плюс 29 градусов, пишет журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.Радио Комсомольская правда10:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7173 источника, обновлено в 14:47, Ашберн
Комментарии
Общество
Глава Минобрнауки России находится на самоизоляции
В пресс-службе Минобрнауки России заявили, что глава ведомства Валерий Фальков находится на самоизоляции.
RT на русском 14:30
Общество
В Москве с 12 мая начнут работу все промышленные предприятия
В Москве с 12 мая начнут работу все промышленные предприятия, сообщил мэр города Сергей Собянин на совещании по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
RT на русском 09:50
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Культура
Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни
Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
Общество
В Москве умерли еще 39 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 39 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - подчеркнули в штабе.
Интерфакс 14:35
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых. По данным издания, это произошло в ночь на 6 мая.
Ведомости 11:18
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева приятно удивила фанатов фотографией без макияжа
Поклонники пришли в восторг от совместной фотографии Леры Кудрявцевой и ее 32-летнего супруга.
ИнфоСМИ 14:28
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости 13:17
Политика
Путин ознакомится с рекомендациями по снятию режима самоизоляции
Президент России Владимир Путин в рамках совещания 6 мая ознакомится с рекомендациями по постепенному снятию режима самоизоляции.
Газета.Ru 06:09
Экономика
Поступления налогов в России упали на треть
Поступления налогов в апреле резко снизились.
Российская газета 10:11
Армия и оружие
Военным запретили распространять информацию о службе
Меры действуют, если военнослужащий участвует в боевых действиях, вооруженных конфликтах, деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности или выполняет задачи по пресечению международной террористической деятельности за пределами России.
Российская газета 12:29
Спорт
Началась регистрация на бета-тест ККИ Total War: Elysium
SEGA открыла регистрацию на бета-тестирование карточной игры Total War: Elysium.
CyberSport.ru 10:50
Общество
ЦБ сообщил об отказе 44% россиян от обычных покупок ради экономии
Если в начале апреля о переходе за последний месяц в режим экономии сообщили 28% респондентов, то в начале мая о том, что они принимали такие меры в последние две недели, рассказали уже 44% опрошенных.
РБК 13:01
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл показали пользователям подросшего сына
Принц Гарри и Меган Маркл ко дню рождения первенца Арчи показали видео с малышом, подчеркивается, что запись, на которой актриса читает ребенку книжку, сделал сам герцог Сассекский.
Радио Sputnik 08:39
Общество
В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей
Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe 04 мая в 23:59
Общество
Вирусолог рассказал, как лето повлияет на эпидемию коронавируса
Врач-вирусолог рассказал, как предстоящая лето повлияет на эпидемию коронавируса.
Evo-rus.com 14:11
Политика
США пытаются уточнить данные о задержанных в Венесуэле американцах
Эхо Москвы вчера в 22:04
Фигурное катание
Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко
Коммерсантъ 11:01
Здоровье
Онищенко призвал не делать из самоизоляции безумный фетиш
Депутат подчеркнул, что самоизоляция оказывает негативное влияние на здоровье граждан, особенно на психическое, поэтому необходимо постепенно отказываться от ограничений с требованием соблюдать гигиену и дистанцию, передаёт ФАН.
News.ru 09:36
Происшествия
Брянский чиновник выдавал незаконные пропуска в период пандемии
Документ приостанавливает деятельность объектов розничной торговли, однако чиновник в нарушение закона выдал некоторым коммерческим организациям специальные пропуска, подтверждающие право их деятельности в указанный период.
ТАСС 13:06
Общество
В России за два месяца зарегистрировали 735 тысяч безработных
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в РФ зарегистрированы безработными 1 миллион 243 тысяч человек, в том числе за последние два месяца 735 тысяч.
РИА Новости 08:41
Политика
В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
РБК 08:34
Здоровье
Курение названо фактором смертности мужчин от коронавируса
Осложнения и смертельные случаи в результате заражения коронавирусом среди мужчин наблюдаются чаще.
Московский Комсомолец в Марий Эл 07:13
Общество
Министр культуры заразилась коронавирусом
У главы Министерства культуры Ольги Любимовой диагностировали COVID-19, сообщила РИА Новости ее пресс-секретарь Анна Усачева.
РИА Новости 07:37
Общество
В Подмосковье первыми заработают школы, детсады и стройки
Объекты социальной и строительной инфраструктуры в Подмосковье первыми вернутся к привычной жизни еще при действующем режиме самоизоляции, сообщил губернатор области Андрей Воробьев.
Российская газета 13:26
Общество
Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян
Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия 06:13
Армия и оружие
В воздушном параде 9 мая в Москве задействуют 75 летательных аппаратов
ТАСС вчера в 17:13
Общество
В Госдуме предложили решение для потерявших работу россиян
В России могут ввести общественные работы для предприятий, на которых в связи с карантинными мерами из-за пандемии коронавируса приостановлено производство.
Известия 03:45
Экономика
Николай Арефьев : Непонятно, зачем государству помогать таким как Усманов, у которых свои миллиарды, и которые в помощи вообще не нуждаются
По-моему, просто решено было воспользоваться тем, что депутатский корпус сейчас не работает, и начать помогать предприятиям, которым на самом деле помогать не надо, и которые в помощи вообще не нуждаются.
Regions.ru вчера в 15:33