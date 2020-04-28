с чего всё началось

Причиной наступающей катастрофической ситуации, по мнению ученых, станет изменение климата. Ранее «Профиль» сообщал, что старший научный сотрудник главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев заявил, что российских граждан может ждать повторение жары 2010 года.

Общество В Москве с 12 мая начнут работу все промышленные предприятия В Москве с 12 мая начнут работу все промышленные предприятия, сообщил мэр города Сергей Собянин на совещании по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы. 970

Культура Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет. 19

Общество В Москве умерли еще 39 пациентов с коронавирусом "В Москве скончались 39 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - подчеркнули в штабе. 364

Общество Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых. По данным издания, это произошло в ночь на 6 мая. 2K

Политика Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам. 305

Политика Путин ознакомится с рекомендациями по снятию режима самоизоляции Президент России Владимир Путин в рамках совещания 6 мая ознакомится с рекомендациями по постепенному снятию режима самоизоляции. 1,1K

Армия и оружие Военным запретили распространять информацию о службе Меры действуют, если военнослужащий участвует в боевых действиях, вооруженных конфликтах, деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности или выполняет задачи по пресечению международной террористической деятельности за пределами России. 96

Общество ЦБ сообщил об отказе 44% россиян от обычных покупок ради экономии Если в начале апреля о переходе за последний месяц в режим экономии сообщили 28% респондентов, то в начале мая о том, что они принимали такие меры в последние две недели, рассказали уже 44% опрошенных. 2

Общество Принц Гарри и Меган Маркл показали пользователям подросшего сына Принц Гарри и Меган Маркл ко дню рождения первенца Арчи показали видео с малышом, подчеркивается, что запись, на которой актриса читает ребенку книжку, сделал сам герцог Сассекский. 2

Общество В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре. 218

Здоровье Онищенко призвал не делать из самоизоляции безумный фетиш Депутат подчеркнул, что самоизоляция оказывает негативное влияние на здоровье граждан, особенно на психическое, поэтому необходимо постепенно отказываться от ограничений с требованием соблюдать гигиену и дистанцию, передаёт ФАН. 57

Происшествия Брянский чиновник выдавал незаконные пропуска в период пандемии Документ приостанавливает деятельность объектов розничной торговли, однако чиновник в нарушение закона выдал некоторым коммерческим организациям специальные пропуска, подтверждающие право их деятельности в указанный период. 11

Общество В России за два месяца зарегистрировали 735 тысяч безработных Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в РФ зарегистрированы безработными 1 миллион 243 тысяч человек, в том числе за последние два месяца 735 тысяч. 260

Общество Министр культуры заразилась коронавирусом У главы Министерства культуры Ольги Любимовой диагностировали COVID-19, сообщила РИА Новости ее пресс-секретарь Анна Усачева. 1,2K

Общество В Подмосковье первыми заработают школы, детсады и стройки Объекты социальной и строительной инфраструктуры в Подмосковье первыми вернутся к привычной жизни еще при действующем режиме самоизоляции, сообщил губернатор области Андрей Воробьев. 45

Общество Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка. 973