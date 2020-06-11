с чего всё началось

Конец эпидемии коронавируса в России, согласно прогнозу математической модели, будет в конце июля, следует из доклада ученых из Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Менделеева.

Происшествия Ефремова вернули под домашний арест после допроса Актер Михаил Ефремов вернулся под домашний арест после допроса по делу о ДТП и сбыте наркотиков. Об этом сообщает «РИА Новости». 864

Политика Еврокомиссия рекомендует открыть внешние границы ЕС с 30 июня Еврокомиссия рекомендует странам Европейского союза после 30 июня приступить к снятию ограничений на въезд в Европейский союз, установленных с целью борьбы с пандемией коронавируса, передает РИА "Новости". 105

Спорт Sony анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Sony на презентации игр для PlayStation 5 анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales от Insomniac Games, релиз которой состоится в конце этого года.

Шоу-бизнес Старшая дочь Ксении Бородиной отмечает день рождения Старшая дочь Ксении Бородиной отмечает день рождения Старшая дочь Ксении Бородиной Маруся празднует 11-й день рождения. 26

Политика Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме. 12

Космос Маск оценил статью Рогозина о значении полета Crew Dragon Основатель компании SpaceX Илон Маск оценил статью главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, посвященную полету американского корабля Crew Dragon с экипажем на Международную космическую станцию. 448

Политика Путин отправил в отставку заместителя министра юстиции России Москва, 11 июня 2020, 22:59 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемой должности заместителя министра юстиции России Дениса Новака. 70

Шоу-бизнес Екатерина Андреева показала редкое фото с мужем На днях Екатерина не только показала фото мужа, но и немного рассказала о нем. На снимке Андреева рядом с мужем на яхте. 12

Происшествия Легкомоторный самолет упал в Рязанской области Легкомоторный самолет упал недалеко от населенного пункта Авдотьинка в Шиловском районе Рязанской области, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 6

Происшествия Погибшего в ДТП с участием Ефремова похоронят под Рязанью Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, пройдут 11 июня в селе Кузьминское Рыбновского района Рязанской области. 304

Общество В Краснодарском крае отменен пропускной режим По словам Кондратьева, режим самоизоляции в Краснодарском крае продолжит действовать до 21 июня. 539

Общество В Ростовской области с 12 июня снят ряд ограничений В видеообращении глава региона рассказал о том, что с 12 июня могут вернуться к работе парикмахерские, прачечные, ателье, химчистки, стоматологии, рекламные и кадровые бюро, агентства недвижимости, а также магазины, торгующие авто- и мототехникой. 83

Политика Центр «Досье» Михаила Ходорковского призвал реформировать ФСБ В докладе исследована история и практика ФСБ с опорой на публикации российских СМИ, расследования самого Центра «Досье» и материалы общедоступных реестров и баз, например судебных актов, а также баз данных, имеющих хождение на черном рынке. 3

Общество В Калининградской области продлили запрет на массовые мероприятия "На территории региона продляется запрет на проведение на территории Калининградской области деловых, спортивных, культурных, развлекательных, публичных и иных массовых мероприятий до особого распоряжения", - говорится в сообщении. 8