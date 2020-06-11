Коронавирус
РИА НовостиУченые спрогнозировали сроки завершения эпидемии коронавируса в России
"Математическая модель прогнозирует конец эпидемии в России — конец июля, численность инфицированных к концу июля — порядка 524 тысяч человек", — говорится в докладе, опубликованном на сайте университета. При этом ученые не исключают новых волн эпидемии.
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"Математическая модель прогнозирует конец эпидемии в России — конец июля, численность инфицированных к концу июля — порядка 524 тысяч человек", — говорится в докладе, опубликованном на сайте университета.РИА Новости15:11
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