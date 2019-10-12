Наука
ИзвестияУченые связали медленную ходьбу с ранним старением мозга
Медленная ходьба указывает на более раннее старение мозга, к такому выводу пришли специалисты из Университета Дьюка в Северной Каролине (США). Результаты научной работы опубликованы в научном журнале JAMA.
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