Наука

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Медленная ходьба указывает на более раннее старение мозга, к такому выводу пришли специалисты из Университета Дьюка в Северной Каролине (США). Результаты научной работы опубликованы в научном журнале JAMA.
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Скорость ходьбы рассказала о старении мозга

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