Число потенциально зараженных неизвестным ранее видом коронавируса в Китае может превышать 1,7 тыс. человек. Об этом говорится в исследовании Центра глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском колледже Лондона.

Единоборства Олейник победил Грина на турнире UFC 246 Самым долгожданным событием турнира UFC 246, проходящего на площадке T-Mobile Arena, станет поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне.

Авто Названы комплектации кроссовера Skoda Karoq в РФ Производство новинки будет налажено на заводе в Нижнем Новгороде, а в продажу Skoda Karoq поступит в комплектациях Ambition и Style.

Космос Испытание системы спасения корабля Crew Dragon отложили на сутки Испытание системы эвакуации новейшего пилотируемого корабля Crew Dragon на случай аварийного старта отложено на сутки из-за погодных условий, сообщила компания SpaceX.

Политика В Северной Корее сменили главу МИД По данным собеседников агентства, вместо Ли Ён Хо, который возглавлял министерство с 2016 года и был известен как специалист по взаимодействию с США, новым министром назначен Ли Сон Гвон, который ранее занимал пост главы Комитета за мирное объединение Родины, занимающегося отношениями между КНДР и Южной Кореей.

Хоккей Дивизион Харламова победил в мастер-шоу Матча звёзд КХЛ Восток рулит (даже в сумме) # KHLAllStar pic.twitter.com / bSrrt6eJ2L — ХК Авангард (@ hcavangardomsk) 18 января 2020 г. При этом стоит сказать, что капитан дивизиона Харламова Данис Зарипов выбрал дивизион Тарасова соперником по полуфиналу Матча Звезд КХЛ, который состоится 19 января.

Хоккей «Миннесота» разгромила «Даллас» — 7:0, Худобин завершил матч досрочно Встреча прошла на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:0. Российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов провёл на площадке 12 минут и 29 секунд и не отметился результативными действиями.

Происшествия Суд арестовал главу МВД Коми, подозреваемого в получении взятки Решение о взятии под стражу главы МВД по Республике Коми Виктора Половникова, подозреваемого в получении взятки, принял городской суд Сыктывкара, 17 января сообщает ТАСС.

Политика Мадуро заявил о готовности к диалогу с США Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью газете The Washington Post заявил о готовности вести диалог с США.

Космос Выведенный «Протоном-М» спутник потерял половину мощности Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B, запущенный в октябре 2019 года российской ракетой «Протон-М» с космодрома Байконур (Казахстан), потерял половину своей мощности, сообщает РИА Новости.

Происшествия Впавшего в депрессию лжеминера в Петербурге заключили под стражу В субботу, 18 января, Октябрьский районный суд Северной столицы вынес постановление о заключении под стражу до 16 марта этого года Виктора Николаева.