Здоровье

ИзвестияИзвестияУченые увеличили охват заразившихся новым коронавирусом из Китая

Число потенциально зараженных неизвестным ранее видом коронавируса в Китае может превышать 1,7 тыс. человек. Об этом говорится в исследовании Центра глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском колледже Лондона.
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Британские ученые сообщили о почти 1,7 тыс. заболевших новым «китайским» коронавирусом

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Что опаснее — коронавирус или паника?

BFM.ru00:29

Число заболевших коронавирусом в Китае может достигать 1700 человек

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Ученые оценили число заразившихся новым вирусом из Китая в тысячу человек

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BBC: Официальное число подхвативших смертельный вирус из Китая занижено более чем в 30 раз

Фонтанка.Рувчера в 08:17

Число зараженных новым коронавирусом может превышать 1700 — ученые

Красная веснавчера в 04:54

Учёные заявили о более тысячи заразившихся новым вирусом в Китае

Профильвчера в 06:09
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Таксист заставил умыться зеленкой пассажира, не заплатившего за проезд

В Запорожье таксист заставил умыться зеленкой пассажира за отказ оплачивать проезд. Видео инцидента появилось в Сети.
РЕН ТВ 00:38
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Олейник победил Грина на турнире UFC 246

Самым долгожданным событием турнира UFC 246, проходящего на площадке T-Mobile Arena, станет поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне.
iReactor вчера в 23:30
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Тимошенко предупредила о начале процесса «ликвидации» Украины

RT на русском 00:17
Авто

Названы комплектации кроссовера Skoda Karoq в РФ

Производство новинки будет налажено на заводе в Нижнем Новгороде, а в продажу Skoda Karoq поступит в комплектациях Ambition и Style.
32CARS.ru 17 января в 07:19
Политика

У администрации президента проходят пикеты против изменения Конституции

Коммерсантъ вчера в 05:30
Космос

Испытание системы спасения корабля Crew Dragon отложили на сутки

Испытание системы эвакуации новейшего пилотируемого корабля Crew Dragon на случай аварийного старта отложено на сутки из-за погодных условий, сообщила компания SpaceX.
РИА Новости вчера в 06:00
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Клим Шипенко объяснил успех своего фильма «Холоп»

iReactor вчера в 22:32
Политика

В Северной Корее сменили главу МИД

По данным собеседников агентства, вместо Ли Ён Хо, который возглавлял министерство с 2016 года и был известен как специалист по взаимодействию с США, новым министром назначен Ли Сон Гвон, который ранее занимал пост главы Комитета за мирное объединение Родины, занимающегося отношениями между КНДР и Южной Кореей.
Lenta.ru 01:43
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Дивизион Харламова победил в мастер-шоу Матча звёзд КХЛ

Восток рулит (даже в сумме) # KHLAllStar pic.twitter.com / bSrrt6eJ2L — ХК Авангард (@ hcavangardomsk) 18 января 2020 г. При этом стоит сказать, что капитан дивизиона Харламова Данис Зарипов выбрал дивизион Тарасова соперником по полуфиналу Матча Звезд КХЛ, который состоится 19 января.
Metaratings вчера в 14:13
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«Миннесота» разгромила «Даллас» — 7:0, Худобин завершил матч досрочно

Встреча прошла на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:0. Российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов провёл на площадке 12 минут и 29 секунд и не отметился результативными действиями.
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Елизавета II рассказала о принятом решении относительно семьи принца Гарри

Королева Великобритании Елизавета II одобрила сложение с принца Гарри и его супруги Меган Маркл полномочий старших членов королевской семьи.
ТК Звезда вчера в 14:12
Происшествия

Турнир по джиу-джитсу под Москвой закончился массовой дракой

Известия вчера в 20:04
Хоккей

Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:4).
RT на русском вчера в 15:44
Общество

Врач рассказала о самых вредных для сна привычках

РИА Новости вчера в 18:59
Авто

Названы самые комфортные автомобили

Российская газета 01:38
Происшествия

Охранник московского ТЦ избил подростка и оставил его лежать на полу

Охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка.
Lenta.ru вчера в 12:48
Религия

Православные христиане празднуют Крещение Господне

РИА Новости вчера в 16:23
Происшествия

Суд арестовал главу МВД Коми, подозреваемого в получении взятки

Решение о взятии под стражу главы МВД по Республике Коми Виктора Половникова, подозреваемого в получении взятки, принял городской суд Сыктывкара, 17 января сообщает ТАСС.
Красная весна 17 января в 14:34
Политика

Мадуро заявил о готовности к диалогу с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью газете The Washington Post заявил о готовности вести диалог с США.
РБК вчера в 21:10
Космос

Выведенный «Протоном-М» спутник потерял половину мощности

Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B, запущенный в октябре 2019 года российской ракетой «Протон-М» с космодрома Байконур (Казахстан), потерял половину своей мощности, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 06:29
Армия и оружие

Число погибших в результате атаки на военных в Йемене возросло до 60

Число погибших в результате ракетного обстрела по тренировочному лагерю армии Йемена в провинции Мариб на северо-востоке страны возросло до 60.
Известия вчера в 17:05
Футбол

Лопетеги: «„Севилья“ заслужила большего в матче с „Реалом“»

Хотел бы, чтобы арбитры объяснили свое решение. Конечно, лучше было закончить первый тайм, ведя со счетом 1:0.
Soccer.ru вчера в 13:11
Происшествия

Трое мужчин провалились под лед в Москве

Российская газета вчера в 19:02
Экономика

Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в России в первой декаде января упала до 5,92% годовых.
РИА Новости 00:00
Общество

Дочь ростовчанки Шевченко заявила о тайном видеонаблюдении за матерью

Rostov gazeta вчера в 08:49
Космос

Илон Маск собрался отправить на Марс миллион человек к 2050 году

Газета.Ru вчера в 20:08
Происшествия

Впавшего в депрессию лжеминера в Петербурге заключили под стражу

В субботу, 18 января, Октябрьский районный суд Северной столицы вынес постановление о заключении под стражу до 16 марта этого года Виктора Николаева.
Петербургский дневник вчера в 13:23
Футбол

Холанд сделал хет-трик за 20 минут в дебютном матче за «Боруссию»

Нападающий Эрлинг Холанд сделал хет-трик в дебютном матче за «Дортмунд». Норвежец отличился голами на 59-й, 70-й и 79-й минутах.
Sports.ru вчера в 10:59
Политика

Польша заявила о правах на ряд предметов искусства в России

Несуществующий вопрос Как заявил РИА Новости и.о. министра культуры Владимир Мединский, Россия ни при каких обстоятельствах не будет обсуждать возвращение произведений искусства.
РИА Новости вчера в 14:37
Политика

Партия Порошенко потребовала законности при вызове на допрос

Петр Порошенко явится на допрос только в случае личного получения им повестки, оформленной по всем правилам, такая позиция была заявлена от лица партии, возглавляемой бывшим президентом Украины, 18 января.
Красная весна вчера в 12:09
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