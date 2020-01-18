Здоровье
ИзвестияУченые увеличили охват заразившихся новым коронавирусом из Китая
Число потенциально зараженных неизвестным ранее видом коронавируса в Китае может превышать 1,7 тыс. человек. Об этом говорится в исследовании Центра глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском колледже Лондона.
Читать в источнике
Оценить38
Подробнее о событии
Показать все источники
Британские ученые сообщили о почти 1,7 тыс. заболевших новым «китайским» коронавирусом
Интерфаксвчера в 04:38
BBC: Официальное число подхвативших смертельный вирус из Китая занижено более чем в 30 раз
Фонтанка.Рувчера в 08:17
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 02:09, Ашберн
Происшествия
Таксист заставил умыться зеленкой пассажира, не заплатившего за проезд
В Запорожье таксист заставил умыться зеленкой пассажира за отказ оплачивать проезд. Видео инцидента появилось в Сети.
Единоборства
Олейник победил Грина на турнире UFC 246
Самым долгожданным событием турнира UFC 246, проходящего на площадке T-Mobile Arena, станет поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне.
Политика
Тимошенко предупредила о начале процесса «ликвидации» Украины
Авто
Названы комплектации кроссовера Skoda Karoq в РФ
Производство новинки будет налажено на заводе в Нижнем Новгороде, а в продажу Skoda Karoq поступит в комплектациях Ambition и Style.
Политика
У администрации президента проходят пикеты против изменения Конституции
Космос
Испытание системы спасения корабля Crew Dragon отложили на сутки
Испытание системы эвакуации новейшего пилотируемого корабля Crew Dragon на случай аварийного старта отложено на сутки из-за погодных условий, сообщила компания SpaceX.
Кино
Клим Шипенко объяснил успех своего фильма «Холоп»
Политика
В Северной Корее сменили главу МИД
По данным собеседников агентства, вместо Ли Ён Хо, который возглавлял министерство с 2016 года и был известен как специалист по взаимодействию с США, новым министром назначен Ли Сон Гвон, который ранее занимал пост главы Комитета за мирное объединение Родины, занимающегося отношениями между КНДР и Южной Кореей.
Хоккей
Дивизион Харламова победил в мастер-шоу Матча звёзд КХЛ
Восток рулит (даже в сумме) # KHLAllStar pic.twitter.com / bSrrt6eJ2L — ХК Авангард (@ hcavangardomsk) 18 января 2020 г. При этом стоит сказать, что капитан дивизиона Харламова Данис Зарипов выбрал дивизион Тарасова соперником по полуфиналу Матча Звезд КХЛ, который состоится 19 января.
Хоккей
«Миннесота» разгромила «Даллас» — 7:0, Худобин завершил матч досрочно
Встреча прошла на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:0. Российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов провёл на площадке 12 минут и 29 секунд и не отметился результативными действиями.
Шоу-бизнес
Елизавета II рассказала о принятом решении относительно семьи принца Гарри
Королева Великобритании Елизавета II одобрила сложение с принца Гарри и его супруги Меган Маркл полномочий старших членов королевской семьи.
Происшествия
Турнир по джиу-джитсу под Москвой закончился массовой дракой
Хоккей
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:4).
Общество
Врач рассказала о самых вредных для сна привычках
Авто
Названы самые комфортные автомобили
Происшествия
Охранник московского ТЦ избил подростка и оставил его лежать на полу
Охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка.
Религия
Православные христиане празднуют Крещение Господне
Происшествия
Суд арестовал главу МВД Коми, подозреваемого в получении взятки
Решение о взятии под стражу главы МВД по Республике Коми Виктора Половникова, подозреваемого в получении взятки, принял городской суд Сыктывкара, 17 января сообщает ТАСС.
Политика
Мадуро заявил о готовности к диалогу с США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью газете The Washington Post заявил о готовности вести диалог с США.
Космос
Выведенный «Протоном-М» спутник потерял половину мощности
Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B, запущенный в октябре 2019 года российской ракетой «Протон-М» с космодрома Байконур (Казахстан), потерял половину своей мощности, сообщает РИА Новости.
Армия и оружие
Число погибших в результате атаки на военных в Йемене возросло до 60
Число погибших в результате ракетного обстрела по тренировочному лагерю армии Йемена в провинции Мариб на северо-востоке страны возросло до 60.
Футбол
Лопетеги: «„Севилья“ заслужила большего в матче с „Реалом“»
Хотел бы, чтобы арбитры объяснили свое решение. Конечно, лучше было закончить первый тайм, ведя со счетом 1:0.
Происшествия
Трое мужчин провалились под лед в Москве
Экономика
Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в России в первой декаде января упала до 5,92% годовых.
Общество
Дочь ростовчанки Шевченко заявила о тайном видеонаблюдении за матерью
Космос
Илон Маск собрался отправить на Марс миллион человек к 2050 году
Происшествия
Впавшего в депрессию лжеминера в Петербурге заключили под стражу
В субботу, 18 января, Октябрьский районный суд Северной столицы вынес постановление о заключении под стражу до 16 марта этого года Виктора Николаева.
Футбол
Холанд сделал хет-трик за 20 минут в дебютном матче за «Боруссию»
Нападающий Эрлинг Холанд сделал хет-трик в дебютном матче за «Дортмунд». Норвежец отличился голами на 59-й, 70-й и 79-й минутах.
Политика
Польша заявила о правах на ряд предметов искусства в России
Несуществующий вопрос Как заявил РИА Новости и.о. министра культуры Владимир Мединский, Россия ни при каких обстоятельствах не будет обсуждать возвращение произведений искусства.
Политика
Партия Порошенко потребовала законности при вызове на допрос
Петр Порошенко явится на допрос только в случае личного получения им повестки, оформленной по всем правилам, такая позиция была заявлена от лица партии, возглавляемой бывшим президентом Украины, 18 января.