Здоровье
ИзвестияУченые увеличили охват заразившихся новым коронавирусом из Китая
Число потенциально зараженных неизвестным ранее видом коронавируса в Китае может превышать 1,7 тыс. человек. Об этом говорится в исследовании Центра глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском колледже Лондона.
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Британские ученые сообщили о почти 1,7 тыс. заболевших новым «китайским» коронавирусом
Интерфаксвчера в 04:38
BBC: Официальное число подхвативших смертельный вирус из Китая занижено более чем в 30 раз
Фонтанка.Рувчера в 08:17
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