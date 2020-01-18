Здоровье

ИзвестияИзвестияУченые увеличили охват заразившихся новым коронавирусом из Китая

Число потенциально зараженных неизвестным ранее видом коронавируса в Китае может превышать 1,7 тыс. человек. Об этом говорится в исследовании Центра глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском колледже Лондона.
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Британские ученые сообщили о почти 1,7 тыс. заболевших новым «китайским» коронавирусом

Интерфаксвчера в 04:38

Что опаснее — коронавирус или паника?

BFM.ru00:29

Ученые оценили число заразившихся новым вирусом из Китая в тысячу человек

РБКвчера в 20:20

Число заболевших коронавирусом в Китае может достигать 1700 человек

News.ruвчера в 07:01

BBC: Официальное число подхвативших смертельный вирус из Китая занижено более чем в 30 раз

Фонтанка.Рувчера в 08:17

Число заразившихся вирусом в Китае превысило 60 человек

Коммерсантъвчера в 23:42

Число зараженных новым коронавирусом может превышать 1700 — ученые

Красная веснавчера в 04:54
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Хоккей

Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ

RT на русском вчера в 15:44
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Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу

Поединок прошел в Лас-Вегасе и завершился в первом раунде. Ирландцу понадобилось 40 секунд, чтобы одержать победу над Дональдом Серроне.
РБК 00:33
Политика

Тимошенко предупредила о начале процесса «ликвидации» Украины

RT на русском 00:17
Политика

Помпео не встретится с представителями РФ в Берлине

В распространенном госдепартаментом США графике пребывания госсекретаря Майка Помпео в Берлине встречи с российскими представителями не предусмотрены.
Интерфакс вчера в 22:47
Политика

Антонова возмутилась претензиями Польши на картины в российских музеях

Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова в эфире НСН прокомментировала заявление Варшавы о польских картинах в России.
Национальная служба новостей вчера в 10:04
Политика

Главного советника Трампа по России отстранили от работы

Главный советник президента США Дональда Трампа по российским и европейским вопросам, старший директор по РФ Совета национальной безопасности (СНБ) США Эндрю Пик временно отстранен от работы.
Известия вчера в 23:04
Религия

Православные христиане празднуют Крещение Господне

РИА Новости вчера в 16:23
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов

Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу и отметила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.
РИА Новости вчера в 15:19
Общество

Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей.
Газета.Ru вчера в 08:32
Политика

В Госдуме оценили обвинения Украины и Грузии в адрес России

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT обвинения Украины и Грузии о «неправомерной деятельности» России, которая якобы препятствует поисково-спасательным операциям в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе.
RT на русском вчера в 07:43
Политика

Мишустин назначил новым главой ФНС Даниила Егорова

Новым руководителем Федеральной налоговой службы был избран Даниил Егоров.
Политическая Экспертиза 17 января в 09:34
Наука

CNN: ученые США нашли единственное объяснение гибели динозавров

Группа исследователей из Йельского университета США считает, что единственная причина смерти динозавров - это падение гигантского метеорита, сообщает CNN.
Газета.Ru 17 января в 22:55
Происшествия

Среди погибших в ДТП на Ямале оказались двое полицейских

Двое сотрудников полиции погибли в ДТП, которое произошло в субботу утром на трассе Сургут - Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).
ТАСС вчера в 04:37
Наука

Получен третий жизнеспособный эмбрион северного белого носорога

N+1 16 января в 07:12
Футбол

Футболист Баду заявил о готовности умереть за «Спартак»

Защитник московского «Спартака» Малькольм Баду обратился к болельщикам команды.
RT на русском вчера в 10:27
Культура

Путин поздравил Игоря Николаева с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил его с юбилеем. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
Известия 17 января в 05:03
Общество

Тайная видеокамера в спальне как норма

BFM.ru вчера в 11:47
Шоу-бизнес

Дунаевский разводится с седьмой женой

Композитор Максим Дунаевский в программе «Судьба человека» заявил, что разводится со своей седьмой женой Мариной Рождественской, с которой прожил вместе 20 лет.
Рамблер 16 января в 14:44
Авто

«Нива» могла быть похожей на Mitsubishi Pajero и Toyota Land Cruiser

Не исключено, что, создавая этот макет, дизайнеры АвтоВАЗа вдохновлялись японскими внедорожниками начала 80-х – Mitsubishi Pajero L040 образца 1981 года и Toyota Land Cruiser J60.
Автоновости дня вчера в 02:17
Футбол

Лопетеги: «„Севилья“ заслужила большего в матче с „Реалом“»

Хотел бы, чтобы арбитры объяснили свое решение. Конечно, лучше было закончить первый тайм, ведя со счетом 1:0.
Soccer.ru вчера в 13:11
Космос

Илон Маск собрался отправить на Марс миллион человек к 2050 году

Основатель SpaceX Илон Маск рассказал о планах отправить на Марс миллион человек к 2050 году. Об этом сообщает Business Insider.
Газета.Ru вчера в 20:08
Политика

Путин высказался против бессрочного пребывания президента у власти

Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны выразил мнение, что не стоит возвращаться к практике бессрочного пребывания у власти главы государства.
РИА Новости вчера в 09:42
Здоровье

В Китае выявили еще 17 случаев заражения новым коронавирусом

Медицинское управление китайского города Ухань сообщило о 17 новых случаях пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.
Интерфакс вчера в 23:29
Игры

Выход игры Cyberpunk 2077 перенесли

Москва 24 16 января в 20:27
Общество

Скабеева ответила на обвинения Водонаевой в «пропаганде агрессии»

Lenta.ru вчера в 15:47
Армия и оружие

Рассекречены данные об освобождении Варшавы советской армией

Министерство обороны России представило некоторые архивные данные исторических документов, связанных с освобождением Варшавы советскими войсками.
Московский Комсомолец 17 января в 01:16
Космос

SpaceX перенесла испытание системы спасения корабля Crew Dragon

Испытание системы экстренной эвакуации пилотируемой капсулы космического корабля Crew Dragon перенесено на 19 января.
REGNUM вчера в 07:22
Политика

Медведев призвал относиться спокойно к отставке правительства

Ушедший в отставку с поста премьер-министра России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу заявил, что к отставке российского правительства нужно относиться спокойно.
RT на русском вчера в 13:51
Происшествия

В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении

В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.
РБК 17 января в 07:26
Армия и оружие

В Йемене во время обстрела погибли 60 военнослужащих

Несколькими днями ранее еще девять военнослужащих погибли и несколько получили ранения во время ракетной атаки по правительственным силам занытым в параде в городе Эд-Дали.
Новостной фронт вчера в 19:59
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