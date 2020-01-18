Здоровье
ИзвестияУченые увеличили охват заразившихся новым коронавирусом из Китая
Число потенциально зараженных неизвестным ранее видом коронавируса в Китае может превышать 1,7 тыс. человек. Об этом говорится в исследовании Центра глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском колледже Лондона.
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Армия и оружие
Рассекречены данные об освобождении Варшавы советской армией
Единоборства
Конор возвращается: Макгрегор проведет бой с Серроне в Лас-Вегасе
Боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор в ночь на воскресенье по московскому времени в Лас-Вегасе (США) проведет бой с американцем Дональдом Серроне на турнире UFC 246.
Здоровье
Росздравнадзор: свыше 250 россиян скончались после приема лекарств
После приема лекарств в России скончался 251 человек. И это неполная статистика за 2019-й год - данные приведены только за 9 месяцев.
Хоккей
«Монреаль» обыграл «Вегас», Ковальчук забил гол и реализовал буллит
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов
Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу и отметила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.
Авто
Tesla рассекретила дизайн нового электрокара
Компания Tesla Motors на днях опубликовала любопытный дизайн-скетч, на котором изображена новая, неизвестная ранее модель марки.
Политика
Главного Советника Трампа по России отстранили от работы
Главный советник президента США Дональда Трампа по российским и европейским вопросам, старший директор по РФ Совета национальной безопасности (СНБ) США Эндрю Пик временно отстранен от работы.
Хоккей
Александр Овечкин догнал Марио Лемье по голам в НХЛ
Политика
Путин назвал нацпроекты ключом к росту реальных доходов россиян
Президент России Владимир Путин назвал развитие нацпроектов и достижение национальных целей «реальным планом улучшения жизни россиян».
Кино
Первые кадры сериала «Стража» по Терри Пратчетту появились в Сети
Первые кадры из сериала «Стража», снятого по серии романов Терри Пратчетта, опубликовал телеканал BBC .
Армия и оружие
Фигуры сложного пилотажа на «Аллигаторе» показали глазами пилота
На кадрах видно, как вертолёт выполнил фигуры сложного малоскоростного пилотажа, в том числе «воронку», подразумевающую движение по кругу с врагом на прицеле, и «горку» — полёт боком с резким набором высоты, передаёт телеканал «Звезда».
Общество
Врач рассказала о самых вредных для сна привычках
По словам врача, одними из самых вредных привычек являются использование гаджетов перед сном и засыпание "под телевизор".
Общество
Роскачество предупредило о способах мошенничества через банкоматы
Центр цифровой экспертизы Роскачества советует пользоваться банкоматами, установленными в самих банках, поскольку злоумышленники не хотят попадаться на глаза сотрудникам.
Футбол
«Наполи» дома проиграл «Фиорентине»
В 20 туре Серии А «Наполи» на своем поле уступил «Фиорентине» (0:2). Счет был открыт в первом тайме.
Здоровье
В Амурской области возобновил работу совет глав при губернаторе
Построить работу в новом формате Василий Орлов предложил по принципу работы Госсовета РФ.
Фигурное катание
Фигуристка зацепилась волосами за костюм партнера на чемпионате Канады
Во время ритм танца Пайпер Гиллес зацепилась волосами за костюм своего партнера - Поля Пуарье.
Авто
Subaru Ascent превращается в глобальную модель
Модель построена на платформе SGP (Subaru Global Platform), которая не только обеспечивает внушительные 2980 мм колесной базы, обеспечивая необходимый уровень свободного пространства в салоне, но и в версии для Ascent предлагает целых 220 мм клиренса.
Политика
Хафтар прибыл в Берлин для участия в конференции по Ливии
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар в субботу, 18 января, прибыл в Берлин для участия в конференции по урегулированию кризиса в Ливии.
Экономика
В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году
Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
Общество
Верующие потребовали лишить Ивана Урганта российского гражданства
Телеведущего Ивана Урганта предложили лишить российского гражданства после выпуска программы «Вечерний Ургант», показанного на экранах 7 января.
Здоровье
Популярное у россиян лекарство изымают из аптек: оно смертельно опасно
Есть вероятность смертельного исхода. Две партии препарата не соответствуют показателю «Пирогенность».
Политика
США и Китай подписали первую часть торговой сделки
Происшествия
Власти Китая выявили еще 17 случаев заболевания новым типом пневмонии
Китайские власти зарегистрировали на территории страны еще 17 случаев пневмонии нового типа.
Технологии
Microsoft выпустил новый браузер Edge Chromium
Корпорация Microsoft выпустила новый браузер Edge, работающий на движке Chromium от Google.