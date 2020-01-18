Здоровье

ИзвестияИзвестияУченые увеличили охват заразившихся новым коронавирусом из Китая

Число потенциально зараженных неизвестным ранее видом коронавируса в Китае может превышать 1,7 тыс. человек. Об этом говорится в исследовании Центра глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском колледже Лондона.
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Британские ученые сообщили о почти 1,7 тыс. заболевших новым «китайским» коронавирусом

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Ученые оценили число заразившихся новым вирусом из Китая в тысячу человек

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Число зараженных новым коронавирусом может превышать 1700 — ученые

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Учёные заявили о более тысячи заразившихся новым вирусом в Китае

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Ученые посчитали число заразившихся новым китайским вирусом

Lenta.ru22:02
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 23:08, Ашберн
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