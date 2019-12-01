Наука

News.ruNews.ruУчёные назвали профессию самых здоровых и живучих российских мужчин

Проанализировав смертность от определённых причин, учёные пришли к выводу, что имеющие опыт полётов космонавты в целом меньше рискуют умереть от травм и различных заболеваний, чем среднестатистический российский мужчина, передаёт РИА Новости.
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с чего всё началось

Ученые: космонавты оказались более «живучими», чем средний россиянин

Риск смерти космонавтов от отдельных болезней и травм ниже, чем в среднем у мужчин в России, выяснили российские ученые.
РИА Новостивчера в 19:16

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Ученые: космонавты оказались более «живучими», чем средний россиянин

РИА Новостивчера в 19:16

Ученые сравнили риск смертности космонавта и среднего россиянина

РБКвчера в 22:05

Озвучена профессия самых «живучих» россиян

РЕН ТВвчера в 20:45

Учёные выяснили, почему космонавты более «живучие», чем средний россиянин

Life.ruвчера в 20:57

Стало известно, представители какой профессии самые живучие

URA.Ruвчера в 21:59

Ученые выяснили, кем работают самые «живучие» россияне

Комсомольская правдавчера в 22:03

Ученые назвали профессию самых «живучих» россиян

Известиявчера в 20:02
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Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

Газета.Ru вчера в 03:40
Футбол

Черчесов прокомментировал жеребьёвку Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьёвки Евро-2020.
Sport.ru вчера в 14:14
Общество

Президенты Турции и Азербайджана запустили газопровод TANAP

В турецком городе Эдирне состоялась официальная церемония открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP).
News.ru вчера в 08:01
Общество

Что изменится в России с 1 декабря: шины, симки, налоги

С 1 декабря 2019 года в России вступают в силу новые законы и правила.
Московский Комсомолец 29 ноября в 09:44
Общество

Диетолог рассказала, кому опасно есть красную икру

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, кому следует исключить красную икру из своего рациона. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 09:42
Наука

Созданы очки, которые определят уровень сахара в крови по слезам

Недавно ученые создали новое устройство, которое определит уровень сахара по слезам.
Газета DAILY вчера в 10:25
Шоу-бизнес

Анна Семенович рассказала о своей болезни

Певица Анна Семенович рассказала, что страдает от медицинской патологии - гигантомастия. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:10
Общество

Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

Совет Федерации разработал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, документ опубликовали на сайте палаты.
РИА Новости 29 ноября в 05:18
Общество

«Грязный хлев»: блогер оценил украинский поезд «Интерсити»

Украинский блогер Владимир Денисенко раскритиковал состояние поезда "Интерсити", курсирующего между Киевом и Харьковом, сравнив вагоны состава с "хлевом".
РИА Новости вчера в 18:22
Хоккей

Овечкин впервые в сезоне отметился хет-триком

Гол на свой счет записал Ти Джей Оши. На 29-й минуте шайба россиянина Александра Овечкина вывела «Кэпиталс» вперед.
Lenta.ru 02:15
Политика

В Госдепе обеспокоены российским законом об иноагентах

Официальный представитель госдепа США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон обеспокоен принятым в России законом, регулирующим деятельность СМИ-иностранных агентов.
РИА Новости вчера в 13:30
Политика

Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
РИА Новости вчера в 17:30
Политика

Трампу дали еще время на ответ об участии в слушаниях по импичменту

Председатель комитета палаты представителей по судебным вопросам Джерри Надлер отправил письмо на имя президента США Дональда Трампа, в котором попросил его до 6 декабря сообщить о том, готов ли глава государства дать показания в рамках расследования по импичменту.
РБК 29 ноября в 18:39
Хоккей

В тренерский штаб молодежной сборной России вошли Ларионов и Хабибулин

ProstoProSport вчера в 05:40
Футбол

Бербатов высказался о матче «Норвич» – «Арсенал»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» Димитар Бербатов высказался о предстоящем матче 14-го тура АПЛ «Норвич» – «Арсенал», сообщает источник со ссылкой на Betfair.Перед этой игрой у Фредди Юнгберга не будет много времени, чтобы привить «Арсеналу» свой стиль и изменить игру команды, но им нужны победы, и они должны отреагировать на неудачи.
Soccer.ru 01:54
Энергетика

«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»

Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
Профиль вчера в 01:05
Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали основные пути заражения ВИЧ

Почти 60% новых случаев заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в 2019 году произошли путем гетеросексуальных контактов, 39% обусловлены употреблением наркотиков, сообщает 1 декабря «РИА Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.
Известия вчера в 20:45
Политика

Госграницу ДНР определили по всей территории Донецкой области

Председатель парламента ДНР Владимир Бидевка после пленарного заседания сообщил, что госграница республики установлена в пределах Донецкой области до начала гражданской войны на Украине в 2014 году.
ФАН 29 ноября в 05:31
Музыка

Сергей Шнуров избавился от самой сильной участницы шоу «Голос»

Музыкант Сергей Шнуров отправил домой одну из самых сильных участниц шоу "Голос" — Милану Рахманову, которая попала в его команду на этапе слепых прослушиваний.
Народные новости вчера в 06:46
Экономика

Кредиты, долги, лекарства и вода: что изменится c 1 декабря

Микрофинансовым организациям запретят выдавать займы под ставку выше одного процента в сутки, а долги с граждан будут взыскивать в упрощенном порядке.
РИА Новости 00:00
Футбол

«Витесс» объявил об уходе Слуцкого

Евро-футбол.ру вчера в 08:13
Происшествия

Суд изберёт меру пресечения первому замглавы свердловского СКР

REGNUM 01:52
Политика

Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона

Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
iReactor вчера в 00:52
Политика

Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей

"Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - отметил Вячеслав Володин.
Российская газета вчера в 02:10
Шоу-бизнес

Муж Анастасии Заворотнюк уехал из России

Ранее фигурист все свое время проводил у постели больной супруги. Напомним, Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга.
Srnsk вчера в 14:05
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Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева

Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Интерфакс-Спорт 29 ноября в 17:10
Технологии

В интернете показали «живые» фото Sony PlayStation 5 и DualShock 5

В интернете распространили «живые» фото DualShock 5 и Sony PlayStation 5. На сегодня они представлены в виде модификации, ориентированной на разработчиков, выпускающих дополнительные продукты для этой техники из индустрии развлечений.
Дни24 00:46
Биатлон

Россияне заняли четвёртое место в смешанной эстафете на КМ по биатлону

News.ru вчера в 10:09
Происшествия

Подравшийся с учеником белгородский педагог останется работать в школе

Педагог попросил его покинуть класс. Сообщается, что подросток неоднократно оскорблял других учителей и угрожал им.
РИА Новости вчера в 13:02
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии за слова о евреях

Ведущий не выдержал и выгнал украинского эксперта. Куликов сообщил, что подобных высказываний не будет в эфире.
Вечерняя Москва 29 ноября в 23:45
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