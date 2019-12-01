Риск смерти космонавтов от отдельных болезней и травм ниже, чем в среднем у мужчин в России, выяснили российские ученые.

с чего всё началось

Проанализировав смертность от определённых причин, учёные пришли к выводу, что имеющие опыт полётов космонавты в целом меньше рискуют умереть от травм и различных заболеваний, чем среднестатистический российский мужчина, передаёт РИА Новости.

Футбол Черчесов прокомментировал жеребьёвку Евро-2020 Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьёвки Евро-2020.

Хоккей Овечкин впервые в сезоне отметился хет-триком Гол на свой счет записал Ти Джей Оши. На 29-й минуте шайба россиянина Александра Овечкина вывела «Кэпиталс» вперед.

Политика В Госдепе обеспокоены российским законом об иноагентах Официальный представитель госдепа США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон обеспокоен принятым в России законом, регулирующим деятельность СМИ-иностранных агентов.

Политика Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".

Политика Трампу дали еще время на ответ об участии в слушаниях по импичменту Председатель комитета палаты представителей по судебным вопросам Джерри Надлер отправил письмо на имя президента США Дональда Трампа, в котором попросил его до 6 декабря сообщить о том, готов ли глава государства дать показания в рамках расследования по импичменту.

Футбол Бербатов высказался о матче «Норвич» – «Арсенал» Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» Димитар Бербатов высказался о предстоящем матче 14-го тура АПЛ «Норвич» – «Арсенал», сообщает источник со ссылкой на Betfair.Перед этой игрой у Фредди Юнгберга не будет много времени, чтобы привить «Арсеналу» свой стиль и изменить игру команды, но им нужны победы, и они должны отреагировать на неудачи.

Здоровье В Роспотребнадзоре назвали основные пути заражения ВИЧ Почти 60% новых случаев заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в 2019 году произошли путем гетеросексуальных контактов, 39% обусловлены употреблением наркотиков, сообщает 1 декабря «РИА Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Политика Госграницу ДНР определили по всей территории Донецкой области Председатель парламента ДНР Владимир Бидевка после пленарного заседания сообщил, что госграница республики установлена в пределах Донецкой области до начала гражданской войны на Украине в 2014 году.

Музыка Сергей Шнуров избавился от самой сильной участницы шоу «Голос» Музыкант Сергей Шнуров отправил домой одну из самых сильных участниц шоу "Голос" — Милану Рахманову, которая попала в его команду на этапе слепых прослушиваний.

Шоу-бизнес Муж Анастасии Заворотнюк уехал из России Ранее фигурист все свое время проводил у постели больной супруги. Напомним, Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга.

Единоборства Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.