Наука

Территория новостейТерритория новостейУченые выяснили, что препятствует появлению рака

В некоторых случаях старение может препятствовать появлению рака. Ученые провели исследование, в ходе которого проанализировали данные о заболеваниях рака в определенном возрасте. Оказывается, чем старше человек, тем реже он болеет онкологией.
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