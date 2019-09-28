Наука
Территория новостейУченые выяснили, что препятствует появлению рака
В некоторых случаях старение может препятствовать появлению рака. Ученые провели исследование, в ходе которого проанализировали данные о заболеваниях рака в определенном возрасте. Оказывается, чем старше человек, тем реже он болеет онкологией.
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РИА Новости 12:34
Авто
Электрический Chevrolet Corvette установил мировой рекорд скорости
Электрический суперкар GXE, построенный компанией Genovation на базе Chevrolet Corvette побил собственный рекорд скорости от 2017 года.
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Политика
Стал известен новый друг Путина
Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга за два года пребывания на посту главы государства подружился с российским коллегой Владимиром Путиным, пишет Bloomberg Businessweek.
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Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР
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CNN сообщил об отставке спецпредставителя США по Украине
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку, сообщил телеканал CNN со ссылкой на три источника, знакомых с курсом дела.
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Гаджеты
Предполагаемый дизайн iPhone 12
По предположению Бена, в iPhone 12 будет использоваться 6,7-дюймовый экран с OLED-матрицей, а датчики TrueDepth для сканера объёмно-пространственной формы лица человека, вместе с динамиком, будут помещаться в небольшой рамке между экраном и корпусом.
MobiDevices 01:58
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СК не стал возбуждать дело против комика из-за жалобы сенатора
Следственный комитет по Курской области не стал инициировать уголовное преследование в отношении бывшего участника команды КВН «Прима» и автора блога «Твой бывший» Антона Сасина.
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Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»
По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
Вести.Ru 13:01
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S&P повысило рейтинг Украины с "B-" до "B" со стабильным прогнозом
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах с "B-" до "B" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
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Ольга Бузова прилетела во Владивосток и закричала
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что Ольга Бузова планирует не только выступить перед местными поклонниками, но и закатить корпоративную вечеринку для коллектива.
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Авто
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