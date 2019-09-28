Наука
Мой БрянскУченые выяснили, что возраст препятствует развитию рака
Результаты работы подчеркивают сложную взаимосвязь между старением и раком, а также непосредственно старением клеток. Старение человека в некоторых случаях может препятствовать развитию онкологии.
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Гаджеты
Sony случайно рассекретила флагманский смартфон Xperia на базе топовой платформы Snapdragon 865
Компания Sony уже работает над своим следующим флагманским смартфоном Xperia .
iXBT.com 05:57
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета вчера в 07:37
Политика
МИД России назвал безрассудством новые санкции США
В МИД России, комментируя введение Вашингтоном новых антироссийских санкций за «организацию поставок авиатоплива для российских сил в Сирии», заявили, что США «превзошли себя в собственном безрассудстве».
RT на русском 26 сентября в 17:54
Гаджеты
Опубликован рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
РИА Новости 18:55
Политика
Белый дом ограничил доступ к стенограмме разговора Трампа и Лаврова
Белый дом решил ограничить свободный доступ к стенограмме разговора американского президента Дональда Трампа и министра иностранных дел России Сергея Лаврова двухгодичной давности.
Pravda.Ru 04:27
Происшествия
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в воскресенье на филиппинском острове Минданао, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
РИА Новости 22:32
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия 09:08
Общество
Джигурда пообещал не соблюдать запрет на курение на балконах
Экспресс газета вчера в 14:26
Армия и оружие
Украина раскрыла эффективность американских радаров
Что же касается американских радаров AN/TPQ-53, о которых идет речь в материале, то они предназначены для отслеживания источников артиллерийских и минометных атак на малой дальности.
Дни24 вчера в 11:37
Музыка
The Beatles опубликовали новый клип к 50-летию альбома Abbey Road
К 50-летию альбома Abbey Road The Beatles представили новый видеоклип к песне Джорджа Харрисона «Here Comes The Sun», который был опубликован на YouTube.
Профиль вчера в 15:52
Происшествия
Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР
РИА Новости 12:33
Культура
Причиной смерти Марка Захарова стало воспаление легких
Известный советский и российский режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.
Народные новости 05:39
Экономика
Возросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков
В 218 случаях операторы заблокировали номер, в 59 — ввели ограничение на использование финансовых сервисов, а в 198 — выявили подмену номера банка, сообщает ЦБ.
Коммерсантъ вчера в 04:15
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова опубликовала видео с Анастасией Заворотнюк
Балерина Анастасия Волочкова в своем микроблоге опубликовала видеоролик, на котором Анастасия Заворотнюк выступает в роли ведущей.
Bimru.ru 12:54
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Политика
В Госдепе активизировали расследование о служебной переписке Клинтон
Администрация США активизировала расследование дела об использовании бывшим госсекретарем США и экс-кандидатом в президенты Хиллари Клинтон личной электронной почты для ведения служебной переписки в 2009–2013 годах, когда она возглавляла Госдеп.
Известия 21:37
Происшествия
Пропавшее судно с украинцами затонуло в Атлантике
РИА Новости 13:47
Музыка
Metallica отменила концерты из-за запоя фронтмена
Американская рок-группа Metallica отменила предстоящие концерты в Новой Зеландии и Австралии, так как вокалист Джеймс Хэтфилд находится в лечебнице.
Lenta.ru 18:15
Теннис
Шарапова встретилась в Италии с Сафиным
Российская теннисистка Мария Шарапова в Италии встретилась в Италии с соотечественником Маратом Сафиным.
Спорт-Экспресс 16:56
Автоспорт
У Квята в Сочи снова отказал мотор
ProstoProSport 05:40
Политика
Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием
Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя Еврокомиссии, глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что санкции в современном мире используются как геополитическое оружие.
РБК 16:17
Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
Здоровье
Учёные назвали внешний признак, от которого зависит состояние здоровья
Следить за полостью рта следует в любом возрасте, но особенно важно пожилым людям.
МедиаПоток вчера в 08:31
Авто
Представлен обновлённый пикап Nissan Titan
На Техасской ярмарке компания Nissan показала рестайлинговую версию своего пикапа Titan.
Тарантас Ньюс вчера в 09:52
Политика
Слуцкий рассказал об ответных мерах России на невыдачу виз США
Ответные меры Москвы на решение Вашингтона не выдавать визы ряду членов делегации России могут также касаться визовых вопросов.
Московский Комсомолец 14:47
Армия и оружие
Сирия потребовала вывода войск США и Турции
Сирия требует вывода всех иностранных войск со своей территории и оставляет за собой право на контрмеры, заявил глава сирийского МИД Валид Муаллем.
РИА Новости 11:54
Футбол
«Атлетико» и «Реал» завершили мадридское дерби нулевой ничьей
Спорт-Экспресс 16:51
Происшествия
Авиалесоохрана сообщила о сокращении площади лесных пожаров в России
«На 00.00 мск 27 сентября на территории Российской Федерации действовало 13 лесных пожаров на площади 154 гектара, по которым проводились работы по активному тушению», — приводит РИА Новости сообщение Авиалесоохраны.
REGNUM вчера в 00:55