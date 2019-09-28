Наука
Мой БрянскУченые выяснили, что возраст препятствует развитию рака
Результаты работы подчеркивают сложную взаимосвязь между старением и раком, а также непосредственно старением клеток. Старение человека в некоторых случаях может препятствовать развитию онкологии.
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Общество
В МЧС России разрешили курить на балконах
МЧС России заявило, что постановление правительства об изменениях в правилах противопожарного режима не запрещает курение на балконах.
Газета.Ru 06:03
Политика
Трамп записал видеообращение в связи с последними скандалами
Президент США Дональд Трамп опубликовал видеообращение в связи с очередной попыткой Демократической партии довести дело до его импичмента.
Известия 17:55
Политика
Крупная делегация из представителей западных стран прибывает в Крым
Народные новости 19:49
Здоровье
Врач рассказал, чем грипп отличается от ОРВИ
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения Москвы, главврач поликлиники № 121 Андрей Тяжельников назвал отличительные признаки гриппа и ОРВИ.
РИА Новости 06:45
Происшествия
В Словакии потерпел крушение истребитель МиГ-29
RT на русском 17:35
Единоборства
Каннонье нокаутировал Херманссона в главном поединке UFC Fight Night
В главном поединке UFC Fight Night 160 в Копенгагене (Дания) американский средневес Джарред Каннонье победил шведа Джека Херманссона.
Спорт-Экспресс 16:57
Политика
Госдеп спешно допрашивает фигурантов дела о почте Хиллари Клинтон
Госдеп США усилил расследование скандала с электронной почтой экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, сообщает Washington Post.
Газета.Ru 19:26
Происшествия
Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР
РИА Новости 12:33
Футбол
Отмена гола принесла «Локомотиву» победу над «Зенитом»
Центральный матч 11-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Зенитом» завершился победой столичного клуба со счетом 1:0. Встреча прошла на «РЖД Арене» в Москве.
РБК 14:10
Культура
В «Новом Иерусалиме» представят шедевры 11 музеев Подмосковья
Культуромания вчера в 14:49
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС вчера в 11:35
Происшествия
Бочкарева прокомментировала видео со своим задержанием
Актриса Наталья Бочкарева в интервью телеканалу "360" объяснила появление видео своего задержания полицейскими, заявив, что это подделка.
РИА Новости 17:46
Космос
В октябре астероид уничтожит Землю
Территория новостей 05:20
Политика
CNN: Курт Волкер подал в отставку
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.
РИА Новости вчера в 19:13
Авто
ТОП-10 крупнейших иностранных компаний на территории России
В журнале "Форбс" был опубликован рейтинг современных самых крупнейших брендов в Российской Федерации по количеству прибыли в прошлом году.
Car.ru 25 сентября в 22:46
Футбол
«Чемпионат»: Гаттузо прилетел в Москву с целью возглавить клуб РПЛ
Бомбардир.ру вчера в 01:40
Космос
SpaceX заканчивает сборку нового прототипа звездолета
AstroNews.ru 05:58
Армия и оружие
Центр командования США переедет в Польшу
По сообщению ТАСС, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио сообщил, что в городе Познань будет создано дивизионное командование США, откуда будет осуществляться руководство действиями американских войск на восточном фланге Европы.
Военное дело 26 сентября в 02:06
Здоровье
Леонид Рошаль: ситуация с кадрами – критичная
Ситуацию с кадрами глава НМП называет критичной.
Medvestnik.ru вчера в 03:28
Кино
Константин Богомолов показал кадры со съемок сериала о маньяке
Актуальные Новости 15:29
Армия и оружие
На Западе оценили видео с пуском «смертоносного оружия» России
Видео ракетного запуска издание называет "страшным моментом", а саму ракету Х-35 характеризует как "смертоносное оружие" причем в "новейшем воплощении".
Российская газета 04:58
Технологии
Систему «суверенного Рунета» внедрит экс-глава Nokia в России
Экс-глава Nokia в России и бывший замминистра связи Рашид Исмаилов стал гендиректором компании «Данные — центр обработки и автоматизации», пишет РБК.
Computerworld Россия вчера в 03:47
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК вчера в 11:27
Авто
Audi презентовала «заряженные» Audi RS Q3 и RS Q3 Sportback
Подразделение Audi Sport подготовило RS-версии для новой генерации кроссовера Q3 и купеобразного Q3 Sportback.
Tvoe-avto.com 26 сентября в 05:36
Наука
Радио, которое ищет темную материю
Руководствуясь теориями Грэма и Димопулоса, Кент Ирвин, профессор физики элементарных частиц и астрофизики в Стэнфорде и Национальной ускорительной лаборатории SLAC, строит радио для темной материи, которое будет искать сигнал аксионов, способом, которым стандартное FM радио принимает передачу.
AstroNews.ru 26 сентября в 08:18
Автоспорт
У Квята в Сочи снова отказал мотор
ProstoProSport 05:40
Политика
Польша потребовала $850 млрд репараций от Германии
Согласно ведомству, польская сторона не считает вопрос о репарациях закрытым, поскольку Германия не возместили ущерб, причиненный в годы Второй мировой войны.
Газета.Ru 26 сентября в 21:42
Музыка
Metallica отменила концерты из-за запоя фронтмена
Американская рок-группа Metallica отменила предстоящие концерты в Новой Зеландии и Австралии, так как вокалист Джеймс Хэтфилд находится в лечебнице.
Lenta.ru 18:15
Спорт
Американец Коулман стал чемпионом мира в беге на 100 метров
Американский легкоатлет Кристиан Коулман стал чемпионом мира в беге на 100 метров, выиграв финальный забег с временем 9,76 секунды.
Газета.Ru 17:30