Наука

Волга-МедиаВолга-МедиаУченые выяснили, как продлить жизнь на десять лет

Исключение пяти ключевых факторов риска для здоровья способствует росту продолжительности жизни на десять лет. Об этом заявили ученые из Гарвардского и Амстердамского университетов. Волгоград, 9 января / «Волга-Медиа.ру» /.
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