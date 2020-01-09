Исключение пяти ключевых факторов риска для здоровья способствует росту продолжительности жизни на десять лет. Об этом заявили ученые из Гарвардского и Амстердамского университетов. Волгоград, 9 января / «Волга-Медиа.ру» /.

Ученые выяснили, как продлить жизнь на десять лет

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