Наука
Волга-МедиаУченые выяснили, как продлить жизнь на десять лет
Исключение пяти ключевых факторов риска для здоровья способствует росту продолжительности жизни на десять лет. Об этом заявили ученые из Гарвардского и Амстердамского университетов. Волгоград, 9 января / «Волга-Медиа.ру» /.
Читать в источнике
Оценить185
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 07:36, Ашберн
Политика
На Украине оценили последствия запуска «Турецкого потока»
Армия и оружие
Трамп заявил о новых санкциях против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт новые санкции в отношении Тегерана, сообщает РБК со ссылкой на CNN.
Происшествия
Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте, вытащил из воды мужчину, упавшего с круизного лайнера и 11 часов ожидавшего помощи.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Происшествия
В Сети появилось видео крушения украинского Boeing в Иране
Момент крушения Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране попал на видео с камер наблюдения.
Армия и оружие
Путин наблюдал за учениями в Черном море
Президент России Владимир Путин наблюдал за совместными учениями Северного и Черноморского флота (ЧФ) в Черном море, сообщает ТАСС.
Политика
В администрации президента Абхазии заявили о попытке госпереворота
В администрации президента Абхазии назвали попыткой государственного переворота события в Сухуме, в том числе штурм госучреждения сторонниками оппозиции.
Хоккей
Овечкин спровоцировал драку в матче НХЛ
Экономика
Жителям ДНР пообещали российские зарплаты и пенсии
«В условиях стабильного роста экономических показателей дал поручение правительству Донецкой народной республики довести уровень республиканских пенсий, заработных плат работников бюджетной сферы и государственных служащих до уровня Ростовской области Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Фигурное катание
Максим Траньков: я на распутье, но не сдамся
Теннис
ATP Cup. Медведев вывел сборную России в полуфинал турнира
В австралийском Перте продолжается розыгрыш командного турнира ATP Cup, в котором принимает участие и сборная России.
Транспорт
В Госдуму внесен законопроект о новых штрафах для автомобилистов
Правительство внесло в Госдуму проект поправок к КоАП, согласно которому будет введен штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
Кино
«Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории
Отечественная картина Клима Шипенко «Холоп» стала самой кассовой комедией за всю историю российского проката.
Общество
Жертвами лесных пожаров в Австралии стали более миллиарда животных
Более миллиарда животных погибли в результате продолжающихся в Австралии лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба университета Сиднея.
Общество
В России введут обязательную маркировку лекарств с 1 июля 2020 года
Как уточняется в документе, с 1 июля 2020 года в России будет запрещен оборот лекарств без цифровых кодов.
Общество
В «Столото» назвали имя лотерейного миллиардера
Победительница новогодней лотереи, выигрыш в которой составил 1 миллиард рублей, вышла на связь, ею оказалась жительница Подмосковья Надежда Бартош, которая получила счастливый билет в подарок от дочери, сообщили РИА Новости в пресс-службе распространителя государственных лотерей "Столото".
Наука
Учёные объяснили, почему любители чая живут дольше
Специалисты выяснили, почему регулярно пьющие зелёный чай живут дольше. Китайские учёные провели исследование, которое заняло много лет.
Происшествия
Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв
Происшествия
Западные разведслужбы назвали причину авиакатастрофы в Иране
По информации агентства Reuters, которое ссылается на спецслужбы Канады, предварительной причиной крушения украинского самолета Boeing 737 в иранской столице стала техническая неисправность.
Общество
Суд Ливана запретил Карлосу Гону покидать страну
Суд Ливана запретил выезд с территории страны экс-главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону.
Происшествия
Пропавший на Чукотке оленевод 16 дней жил без еды
Шоу-бизнес
Обнажившуюся Анастасию Волочкову раскритиковали в Сети
Приме российского балета и скандально известной светской львице Анастасии Волочковой от хейтеров всех мастей достается очень часто.
Происшествия
СК опубликовал видео с места жестокого убийства женщины в Омске
Следственный комитет опубликовал видео с места жестокого убийства женщины в Омске, в котором обвиняют ее 15-летнюю дочь и 18-летнего молодого человека.
Происшествия
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Технологии
Apple сканирует фото в iCloud, чтобы найти издевательства над детьми
Компания Apple обенаружит порно у пользователей iPhone.
Наука
Лаурилсульфат натрия ученые признали опасным для здоровья
Исследователи из Германии протестировали 1600 пациентов на раздражительность лаурилсульфатом натрия и обнаружили, что у 42% пациентов была реакция.
Здоровье
Лихорадку Денге и малярию привезли туристы из тропиков в Новосибирск
В Роспотребнадзоре отметили, что ежегодно в Новосибирской области регистрируются случаи инфекционных заболеваний, привезённых туристами из стран с тропическим климатом.