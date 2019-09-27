Наука

РИА НовостиРИА НовостиУченые выяснили, как возраст препятствует появлению рака

Специалисты пришли к выводу, что процессы, происходящие в организме пожилого человека, в некоторой степени нейтрализуют друг друга. В частности, старение тканей обуславливает не только появление новых мутаций, но и замедляет деление мутировавших клеток, что значительно затрудняет развитие онкологии.
Читать в источнике
Комментировать27

Подробнее о событии

Ученые: Возраст препятствует развитию рака

OAnewsвчера в 12:03

Исследование показало, что возраст препятствует развитию рака

ГЛАС.RUвчера в 14:16

Ученые выяснили, как возраст препятствует появлению рака

РИА Новости04:12

Ученые неожиданно выяснили, что препятствует появлению рака

Российская газета01:43

Ученые выяснили, что может спасти от рака

ТК Звезда02:42

Клеточное старение связано со структурными изменениями в мозге

Машины и Механизмывчера в 15:01

Ученые обнаружили неожиданное препятствие для развития рака

Московский Комсомолец04:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 07:40, Вашингтон
Культура

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Марка Захарова

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин, узнав о смерти режиссера Марка Захарова, выразил глубокие соболезнования его родным и близким.
Московский Комсомолец 07:02
Экономика

Группа ЭПМ останавливает производство анодов в Челябинске

АО «ЭПМ – Челябинский электродный завод» (входит в группу ЭПМ) объявил об остановке производства анодов с 1 октября.
Коммерсантъ Челябинск вчера в 01:06
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест

Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.
Актуальные Новости вчера в 11:30
Происшествия

В Асбесте полиция ищет убийцу двух человек

В свердловском Асбесте ранее прошла информация об убийстве, совершенном в поселке Режик. Неизвестный застрелил двух человек.
Регион online 05:05
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова призвала молиться за душу Заворотнюк

Ведь молиться о душе принято уже после того, как человека не стало.
Сиб.фм 06:07
Происшествия

Вылет самолета в «Домодедово» задержан из-за двух хулиганов на борту

Самолёт, готовившийся к вылету из московского аэропорта «Домодедово» вынужден был вернуться на стоянку из-за неадекватного поведения двух пассажиров на борту.
REGNUM 04:49
Происшествия

На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян

На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.
RT на русском 04:45
Политика

Кремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что российский президент Владимир Путин намерен к 2024 году воссоздать СССР.
РБК вчера в 13:50
Общество

МЧС опровергло запрет на курение на балконах

Новые правила противопожарной безопасности, утвержденные правительством, не налагают запрет на курение на балконах квартир.
Известия 06:31
Энергетика

«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, Раде и силовикам обеспечить подготовку к отопительному сезону.
РИА Новости 02:29
Здоровье

Лео Бокерия дал три совета, чтобы предотвратить болезни сердца

Кардиохирург с мировым именем и президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Лео Бокерия рассказал, как сохранить здоровье сердца надолго.
iReactor вчера в 06:21
Политика

Глава СНБО Украины Данилюк написал заявление об отставке

Секретарь Совета по национальной безопасности и обороне Украины Данилюк подал прошение об отставке.
ИА Новороссия вчера в 06:45
Происшествия

Режиссер Хейфец напал с ножом на врачей скорой помощи

Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на сотрудников приехавшей к нему бригады скорой помощи.
Известия 06:58
Политика

Эрдоган предложил Трампу купить у США Patriot

Газета.Ru вчера в 02:00
Шоу-бизнес

Максим Галкин с бородой напомнил поклонникам Джигурду

Максим Галкин удивил поклонников неожиданным преображением. Он опубликовал фото с густой растительностью на лице.
Суть событий вчера в 05:58
Космос

Космический аппарат SpaceX получил аккумуляторы от электромобиля Tesla

Популярная механика вчера в 05:20
Происшествия

В Якутии на реке Лене столкнулись два парома с автомобилями

"В Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о том, что на реке Лена в районе берега Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района произошло столкновение двух частных паромов, погибших, пострадавших нет", - говорится в распространенном релизе.
ТАСС вчера в 21:17
Политика

Экс-глава «Формулы-1» назвал Путина своим кумиром

Известия 03:59
Хоккей

«Амур» всухую обыграл «Сибирь», одержав вторую победу в сезоне

Sports.ru 05:35
Политика

Курт Волкер со скандалом уходит в отставку

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку, сообщают мировые СМИ.
ИА REX вчера в 21:00
Единоборства

Боец ММА Расул Мирзаев впервые проиграл нокаутом

Боец смешанных боевых искусств (MMA) Расул Мирзаев впервые в своей карьере проиграл нокаутом в поединке с Шамилем Шахбулатовым на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA), который прошел в Москве.
МК-Спорт 03:36
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов ответил на слухи о своем романе с моделью

Позднее появились слухи, что у певца закрутился роман с 21-летней моделью, которые ему пришлось комментировать лично.
Дни24 05:22
Происшествия

В Башкирии школьники-живодеры убили зверски 10 щенят

Уфимские Заметки 03:06
Политика

В ЛНР Волкера назвали дипломатом-волонтером, «доившим Украину»

Представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник назвал спецпредставителя США по Украине Курта Волкера дипломатом-волонтером, «доившим Украину».
ФАН 06:23
Здоровье

Врач рассказал, чем грипп отличается от ОРВИ

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения Москвы, главврач поликлиники №121 Андрей Тяжельников назвал отличительные признаки гриппа и ОРВИ.
РИА Новости 06:45
Автоспорт

Шварцман стал чемпионом Формулы-3

Советский спорт 04:20
Шоу-бизнес

Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста

Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.
Газета.Ru вчера в 18:05
Киберспорт

Тестирование условно-бесплатной PUBG в России начнётся 10 октября

Создатели PUBG объявили, что «упрощённая» (Lite) версия королевской битвы, распространяемая по условно-бесплатной модели, 10 октября появится в России.
Игромания.ру 26 сентября в 13:38
Политика

Запад взял курс на нарушение международного права, заявил Лавров в ООН

Западные страны взяли курс на подмену международных конвенций собственными правилами, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 74-й сессии Генассамблеи ООН.
ФАН вчера в 15:52
Авто

Электрические вездеходы Bollinger B1 и B2 прибавили в мощности

Компания Bollinger надеется изменить это с помощью так называемых «бета-прототипов» для своих «прямоугольных» внедорожных электромобилей: внедорожника B1, который дебютировал пару лет назад и пикапа B2, который был представлен в 2018 году.
32CARS.ru 03:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное