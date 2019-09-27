Наука
РИА НовостиУченые выяснили, как возраст препятствует появлению рака
Специалисты пришли к выводу, что процессы, происходящие в организме пожилого человека, в некоторой степени нейтрализуют друг друга. В частности, старение тканей обуславливает не только появление новых мутаций, но и замедляет деление мутировавших клеток, что значительно затрудняет развитие онкологии.
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Группа ЭПМ останавливает производство анодов в Челябинске
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В Асбесте полиция ищет убийцу двух человек
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Вылет самолета в «Домодедово» задержан из-за двух хулиганов на борту
Самолёт, готовившийся к вылету из московского аэропорта «Домодедово» вынужден был вернуться на стоянку из-за неадекватного поведения двух пассажиров на борту.
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На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян
На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что российский президент Владимир Путин намерен к 2024 году воссоздать СССР.
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В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, Раде и силовикам обеспечить подготовку к отопительному сезону.
РИА Новости 02:29
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Глава СНБО Украины Данилюк написал заявление об отставке
Секретарь Совета по национальной безопасности и обороне Украины Данилюк подал прошение об отставке.
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Максим Галкин удивил поклонников неожиданным преображением. Он опубликовал фото с густой растительностью на лице.
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Происшествия
В Якутии на реке Лене столкнулись два парома с автомобилями
"В Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о том, что на реке Лена в районе берега Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района произошло столкновение двух частных паромов, погибших, пострадавших нет", - говорится в распространенном релизе.
ТАСС вчера в 21:17
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Курт Волкер со скандалом уходит в отставку
Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку, сообщают мировые СМИ.
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Боец смешанных боевых искусств (MMA) Расул Мирзаев впервые в своей карьере проиграл нокаутом в поединке с Шамилем Шахбулатовым на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA), который прошел в Москве.
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Андрей Григорьев-Апполонов ответил на слухи о своем романе с моделью
Позднее появились слухи, что у певца закрутился роман с 21-летней моделью, которые ему пришлось комментировать лично.
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В Башкирии школьники-живодеры убили зверски 10 щенят
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Представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник назвал спецпредставителя США по Украине Курта Волкера дипломатом-волонтером, «доившим Украину».
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Врач рассказал, чем грипп отличается от ОРВИ
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения Москвы, главврач поликлиники №121 Андрей Тяжельников назвал отличительные признаки гриппа и ОРВИ.
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Шварцман стал чемпионом Формулы-3
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Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста
Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.
Газета.Ru вчера в 18:05
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Тестирование условно-бесплатной PUBG в России начнётся 10 октября
Создатели PUBG объявили, что «упрощённая» (Lite) версия королевской битвы, распространяемая по условно-бесплатной модели, 10 октября появится в России.
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Запад взял курс на нарушение международного права, заявил Лавров в ООН
Западные страны взяли курс на подмену международных конвенций собственными правилами, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 74-й сессии Генассамблеи ООН.
ФАН вчера в 15:52
Авто
Электрические вездеходы Bollinger B1 и B2 прибавили в мощности
Компания Bollinger надеется изменить это с помощью так называемых «бета-прототипов» для своих «прямоугольных» внедорожных электромобилей: внедорожника B1, который дебютировал пару лет назад и пикапа B2, который был представлен в 2018 году.
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