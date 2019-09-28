Наука
РИА НовостиУченые выяснили, как возраст препятствует появлению рака
Специалисты пришли к выводу, что процессы, происходящие в организме пожилого человека, в некоторой степени нейтрализуют друг друга. В частности, старение тканей обуславливает не только появление новых мутаций, но и замедляет деление мутировавших клеток, что значительно затрудняет развитие онкологии.
Читать в источнике
Оценить56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 13:43, Вашингтон
Футбол
Локомотив — Зенит 1:0 (2-й тайм)
RT на русском 13:33
Политика
WP: доступ к расшифровке разговора Трампа и Лаврова ограничили
Отмечается, что разговор между Трампом, Лавровым и бывшим послом России в США Сергеем Кисляком прошёл в 2017 году в Овальном кабинете Белого дома.
RT на русском 06:27
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест
Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.
Актуальные Новости вчера в 11:30
Происшествия
Судно с украинцами пропало в Атлантике
Газета.Ru 11:51
Здоровье
Специалисты назвали пять продуктов, которые мешают похудеть
По мнению ряда медицинских специалистов, регулярное употребление некоторых продуктов питания приводит к накоплению жира.
NewInform 06:25
Политика
Президент Грузии заявила о необходимости диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили положительно оценила итоги встречи главы внешнеполитического ведомства Давида Залкалиани с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
РБК 08:39
Театры
В Москве в возрасте 85 лет умер Марк Захаров
Газета.Ru 06:38
Киберспорт
Virtus.pro анонсировала новых игроков состава по Dota 2
Российский киберспортивный клуб Virtus.pro объявил игроков обновлённого состава по Dota 2. Ранее экс-капитан Роман RAMZEs Кушнарёв перешёл в американскую Evil Geniuses, а Павел 9pasha Хвастунов продолжает карьеру в Natus Vincere.
Чемпионат 09:26
Шоу-бизнес
Новорожденный внук Снуп Дога умер в возрасте десяти дней
Политика Сегодня 13:17
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 05:12
Политика
После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь
Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.
ФАН вчера в 19:36
Происшествия
В ЛНР пятеро детей пострадали в результате взрыва гранаты
«Играя, дети случайно взорвали одну из найденных гранат, в результате чего все пятеро получили ранения различной степени тяжести», — отметил представитель народной милиции ЛНР.
Известия 13:12
Футбол
Борнмут — Вест Хэм 2:2
Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко открыл счет в матче 7-го тура чемпионата Англии против «Борнмута».
Спорт-Экспресс 10:18
Шоу-бизнес
Константин Богомолов зарабатывает в девять раз меньше Ксении Собчак
Константин Богомолов за 2018 год заработал около 7 000 000 рублей, что почти в 9 раз меньше, нежели заработная плата его любимой жены Ксении Собчак.
ГлобалМСК.ру вчера в 11:39
Технологии
Началось тестирование суверенного интернета на Урале
До конца 2019 года планируется покрыть оборудованием весь Уральский федеральный округ.
ITZine.ru вчера в 07:41
Происшествия
Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством
О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.
РБК 07:33
Шоу-бизнес
Брэдли Купер передумал жениться на Леди Гаге
Как пишет "СтарХит", инсайдеры рассказали, что этот поступок разбил Леди Гаге сердце.
Bimru.ru 26 сентября в 23:16
Происшествия
Сотрудницы погранслужбы Украины убили новорожденного ребенка
Две сотрудницы погранслужбы во Львове убили младенца, передает РИА "Новости" со ссылкой на Государственного бюро расследований.
Газета.Ru вчера в 14:14
Армия и оружие
The National Interest (США): у России есть одна возможность для обнаружения и уничтожения малозаметных F-22 и F-35 (The National Interest)
ИноСМИ 25 сентября в 17:16
Футбол
«Ростов» объявил о переходе Павла Мамаева
"Ростов" заключил контракт с полузащитником Павлом Мамаевым, который отбывал наказание в колонии за две драки в октябре прошлого года, сообщается на сайте футбольного клуба.
РИА Новости 11:27
Армия и оружие
Минобороны: в Тартусе находятся две подлодки с «Калибрами»
Военное ведомство напоминает, что в составе российской эскадры в Средиземном море состоят малошумные дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 Черноморского флота России.
REGNUM 26 сентября в 13:06
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош в самолете
Вечерняя Москва вчера в 16:39
Происшествия
Взорвавшееся в Южной Корее судно с россиянами попало на видео
В сети появилось видео с грузовым судном Stolt Groenland в Южной Корее, перевозившим нефтепродукты.
Lenta.ru 04:22
Армия и оружие
Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»
По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
Вести.Ru 13:01
Шоу-бизнес
Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста
Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.
Газета.Ru вчера в 18:05
Происшествия
При взрыве на заводе в Сумах госпитализированы восемь человек
RT на русском 08:06