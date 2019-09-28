Наука

РИА НовостиРИА НовостиУченые выяснили, как возраст препятствует появлению рака

Специалисты пришли к выводу, что процессы, происходящие в организме пожилого человека, в некоторой степени нейтрализуют друг друга. В частности, старение тканей обуславливает не только появление новых мутаций, но и замедляет деление мутировавших клеток, что значительно затрудняет развитие онкологии.
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Ученые: Возраст препятствует развитию рака

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Ученые выяснили, как возраст препятствует появлению рака

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СМИ: режиссер Хейфец ударил ножом приехавшего на вызов врача скорой помощи

Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача скорой помощи, сообщает РЕН ТВ.
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