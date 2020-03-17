Коронавирус
Газета.RuЭксперты назвали наиболее подверженную коронавирусу группу крови
Наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом обладатели II группы крови. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на опубликованную на сайте предпринтов медицинских исследований Medrxiv статью китайских ученых. Сначала была проверена контрольная группа из 3694 здоровых жителей Уханя.
Читать в источнике
Оценить587
с чего всё началось
Как сообщает medRxiv, соответствующее исследование проводилось путем сравнения процентного соотношения групп крови у 2173 пациентов с COVID-19 из трех больниц в Ухане и Шэньчжэне.Российская газета11:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 13:25, Ашберн
Общество
Скончалась вдова Гагарина Валентина
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России достигло 114
В России зарегистрировано 114 случаев заражения новым коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
Политика
Хуснуллин: инфекционные центры могут построить по всей России
Новые случаи были выявлены среди пассажиров, прилетевших в Москву из Рима и Цюриха.
Единоборства
Бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова перенесен на июль
Боец ММА Александр Емельяненко сообщил, что его бой с Магомедом Исмаиловым перенесен на июль.
Религия
РПЦ ужесточила санитарные правила при богослужениях из-за коронавируса
Патриарх Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств в связи с угрозой распространения коронавируса.
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Футбол
Сергей Прядкин: «Решили приостановить РПЛ после рекомендаций УЕФА»
Президент РПЛ Сергей Прядкин поделился мнением с журналистами по поводу требования УЕФА завершить Тинькофф чемпионат России до конца июня 2020 года.
Армия и оружие
Ударами ВСУ повреждён многоэтажный дом — заявление Армии ДНР
Сегодня в 06.55 боевики 57-й бригады по приказу военного преступника Мишанчука вели обстрел по поселку шахты «Октябрьская» из 120-мм минометов, выпустив 12 мин. В результате обстрела повреждено остекление и газопровод многоэтажного дома по адресу просп. Маршала Жукова, д. 15.
Экономика
Экономисты Morgan Stanley назвали мировую рецессию «базовым сценарием»
Экономисты инвестиционного банка Morgan Stanley назвали рецессию в мировой экономике «базовым сценарием», пишет Bloomberg со ссылкой на отчет банка, направленный клиентам 16 марта.
Общество
Коронавирус распространился на 26 регионов России
Сегодня газета "Ведомости" и сайт "Открытые медиа", со ссылкой на источники написали, что если заболеваемость будет расти высокими темпами, Москву могут закрыть на въезд и выезд.
Общество
Способное достроить «Северный поток – 2» судно пошло к Мозамбику
Принадлежащее энергетической компании «Газпром» судно «Академик Черский», которое рассматривали для достройки газопровода «Северный поток – 2», в очередной раз изменило маршрут.
Музыка
Танцор из клипа Little Big отправится на «Евровидение»
Танцор Дмитрий Красилов, который понравился фанатам группы Little Big после съемок в клипе на песню Uno для конкурса "Евровидение", отправится с командой в Роттердам в мае.
Общество
Распыляющие лекарства вертолеты в Воронеже оказались фейком
В Воронеже в социальных сетях и мессенджерах массово рассылаются сообщения о вертолётах, которые якобы ночью будут распылять лекарства от коронавируса.
Здоровье
ВОЗ указала на опасность ибупрофена при лечении коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует принимать ибупрофен без рекомендаций врача, если есть подозрение на заражение коронавирусом COVID-19.
Общество
Россия закрывает въезд для иностранцев из-за коронавируса
Въезд иностранных граждан и лиц без гражданства будет запрещен с 18 марта по 1 мая 2020 года, говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева расплакалась после съемок «Давай поженимся»
Гузеева пожаловалась подписчикам, что подобное происходит с ней впервые за последние 12 лет.
Биатлон
Строля достойно завершил сезон, а Фуркад – карьеру
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратил внимание на рост стоимости бензина в России и поручил держать цены на нефтепродукты под контролем.
Общество
США ввели отсрочку по налоговым выплатам на сумму 300 млрд долларов
Власти США решили ввести отсрочку по налоговым выплатам для частных лиц и бизнесменов на общую сумму 300 миллиардов долларов, пишет «Интерфакс».
Общество
В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Здоровье
В Самаре выявлен первый случай заражения коронавирусом
Сегодня, 17 марта, в Самаре зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. На данный момент в регионе пять больных Covid-19.
Общество
Волгоградцам пособия на детей от трёх до семи лет назначат без справок
Напомним, пособие над детей будут выплачивать семьям, доход которых не превышает одного прожиточного минимума на человека.
Политика
Путин: России удалось сдержать массовое проникновение коронавируса
Москва, 17 марта 2020, 16:56 — REGNUM России удалось сдержать распространение коронавируса на своей территории.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской: «Мамины ухажёры сами лезли ко мне»
Мамины ухажёры сами лезли ко мне.
Общество
Губернатор Псковской области ушел на карантин с признаками острой респираторной инфекции
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил об уходе на карантин в связи с наличием у него признаков острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов крестили вторую дочь
В семье футболиста произошло радостное событие. Сегодня в Москве Тарасов и Костенко крестили вторую дочь Еву.
Футбол
Дешам: единственный матч, который мы должны выиграть, — это матч с коронавирусом
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал перенос чемпионата Европы — 2020 на 2021 год из-за эпидемии коронавируса.
Общество
В России закроют кинотеатры, музеи, цирки и театры из-за коронавируса
"В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации приказываю руководителям, находящихся в ведении Минкультуры России музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, приостановить допуск посетителей в музеи и организации, осуществляющие выставочную деятельность", - говорится в документе.