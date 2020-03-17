с чего всё началось

Наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом обладатели II группы крови. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на опубликованную на сайте предпринтов медицинских исследований Medrxiv статью китайских ученых. Сначала была проверена контрольная группа из 3694 здоровых жителей Уханя.

Футбол Сергей Прядкин: «Решили приостановить РПЛ после рекомендаций УЕФА» Президент РПЛ Сергей Прядкин поделился мнением с журналистами по поводу требования УЕФА завершить Тинькофф чемпионат России до конца июня 2020 года.

Армия и оружие Ударами ВСУ повреждён многоэтажный дом — заявление Армии ДНР Сегодня в 06.55 боевики 57-й бригады по приказу военного преступника Мишанчука вели обстрел по поселку шахты «Октябрьская» из 120-мм минометов, выпустив 12 мин. В результате обстрела повреждено остекление и газопровод многоэтажного дома по адресу просп. Маршала Жукова, д. 15.

Экономика Экономисты Morgan Stanley назвали мировую рецессию «базовым сценарием» Экономисты инвестиционного банка Morgan Stanley назвали рецессию в мировой экономике «базовым сценарием», пишет Bloomberg со ссылкой на отчет банка, направленный клиентам 16 марта.

Общество Коронавирус распространился на 26 регионов России Сегодня газета "Ведомости" и сайт "Открытые медиа", со ссылкой на источники написали, что если заболеваемость будет расти высокими темпами, Москву могут закрыть на въезд и выезд.

Музыка Танцор из клипа Little Big отправится на «Евровидение» Танцор Дмитрий Красилов, который понравился фанатам группы Little Big после съемок в клипе на песню Uno для конкурса "Евровидение", отправится с командой в Роттердам в мае.

Общество Распыляющие лекарства вертолеты в Воронеже оказались фейком В Воронеже в социальных сетях и мессенджерах массово рассылаются сообщения о вертолётах, которые якобы ночью будут распылять лекарства от коронавируса.

Общество Россия закрывает въезд для иностранцев из-за коронавируса Въезд иностранных граждан и лиц без гражданства будет запрещен с 18 марта по 1 мая 2020 года, говорится в сообщении.

Энергетика Путин прокомментировал рост цен на бензин Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратил внимание на рост стоимости бензина в России и поручил держать цены на нефтепродукты под контролем.

Здоровье В Самаре выявлен первый случай заражения коронавирусом Сегодня, 17 марта, в Самаре зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. На данный момент в регионе пять больных Covid-19.