Наука

Свободная ПрессаСвободная ПрессаУченые выяснили неизвестную ранее причину рака

Международная группа исследователей смогла выяснить, что на риск развития онкологических заболеваний влияют не только онкогены и гены-супрессоры опухолей. Оказалось, что воздействие оказывают еще и вариации в ДНК – они влияют на экспрессии этих генов.
Читать в источнике
Комментировать59

Подробнее о событии

Названа неожиданная причина возникновения рака

URA.Ruвчера в 23:46

Обнаружена неизвестная причина рака

Lenta.ruвчера в 13:00

Названа ранее неизвестная причина рака

РИА Новостивчера в 20:40

Откуда не ждали. Названа новая причина рака

Вести.Ruвчера в 22:00

Ученые: На наследственный риск рака влияет «нежелательная ДНК»

Актуальные Новостивчера в 07:06

Ученые выявили ранее неизвестную причину возникновения рака

РБК03:00

Ученые нашли новую причину развития рака

Газета.Ru05:43
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 10:24, Ашберн
Политика

Лукашенко попросил у России равные цены на нефть и газ

Lenta.ru 08:43
Единоборства

Балаев сравнил Кокорина и Мамаева с Тайсоном и Емельяненко

RT на русском 07:53
Экономика

В «Нафтогазе» рассказали о взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд

Украине удалось взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Известия 05 декабря в 18:23
Политика

СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса

Сценарий реинтеграции Донбасса был согласован на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета Алексея Данилова.
Газета.Ru 09:05
Происшествия

В Грузии затонуло рыболовецкое судно

REGNUM 08:52
Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела об убийстве главы Центра «Э» Ингушетии

Басманный суд Москвы арестовал Аслана Полонкоева, который обвиняется в посягательстве на убийство главы ЦПЭ МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
REGNUM 09:28
Политика

Порошенко предложил в Париже забрать из рук Путина «кнут для Украины»

Президент России Владимир Путин пытается заставить Украину обсуждать поставки газа на встрече лидеров стран «нормандского формата» вместе с вопросами об урегулировании ситуации в Донбассе.
РБК 09:31
Шоу-бизнес

Павлиашвили посоветовал Паулсу благодарить Бога за российских зрителей

«Если человек приходит и высказывает тебе свою любовь, свое уважение, за это нужно благодарить Бога», - цитирует Павлиашвили телеканал «360».
Культуромания вчера в 10:51
Общество

У Кремля задержали родителей фигурантов дел «Сети» и «Нового величия»

На Кремлевской набережной в центре Москвы в ходе одиночных пикетов задержали родителей молодых людей, которые проходят по делам "Сети" и "Нового величия".
Московский Комсомолец 08:38
Спорт

Большунов победил в скиатлоне на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

РИА Новости 07:52
Происшествия

Владельцу упавшего с моста в Чите автобуса выберут меру пресечения

Газета.Ru вчера в 19:55
Спорт

ОКР нашел способ отправить атлетов на Олимпиаду после обвинений WADA

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио будут представлять ОКР и ни при каком условии не будут выступать на Олимпиаде в Токио под нейтральным флагом.
РБК 08:58
Кино

Скончался актёр из сериала «Друзья» Рон Либман

В сериале «Друзья» Либман сыграл роль доктора Леонарда Грина, отца главной героини Рэйчел Грин (её сыграла Дженнифер Энистон).
Аргументы и Факты 07:04
Футбол

Краснодар — ЦСКА 1:1

РИА Новости 09:44
Происшествия

В Тюмени один человек погиб из-за хлопка газа в жилом доме

Хлопок газовоздушной смеси произошел в четырехэтажэном жилом доме в Тюмени, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости 09:15
Политика

СМИ узнали о санкциях сенаторов против «Северного потока – 2»

Санкции в отношении участвующих в реализации энергетического проекта «Северный поток – 2» компаний включены американскими сенаторами в законопроект об оборонном бюджете США на 2020 год.
Известия 07:39
Политика

Украина сочла бессмысленным предложение Медведева по газовому спору

Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко посчитал бессмысленным вариант премьера России Дмитрия Медведева решить газовый спор между Москвой и Киевом «нулевым вариантом» — отказом от претензий и прекращением разбирательств.
Lenta.ru 09:59
Политика

Аксенов жестко ответил на призыв провести марш на Крым

Глава Республики Крым Сергей Аксенов порекомендовал авторам идеи провести марш на полуостров не нарушать законы РФ.
iReactor 08:59
Армия и оружие

Россия построит самую северную авиабазу в мире

ГЛАС.RU 04:37
Общество

Мэр Липецка прокомментировала видео с матом

РИА Новости 07:36
Шоу-бизнес

Лобода показала ногу с шестью пальцами

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Рамблер вчера в 10:37
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской получила новую травму

Медики, принимающие участие в лечении дочери Успенской, затрудняются ответить, когда художник восстановится после полученных повреждений.
StarHit.ru 07:30
Происшествия

В деле о пожаре в одесском колледже появились подозреваемые

Два человека подозреваются по делу о пожаре в колледже Одессы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя начальника главного управления национальной полиции Украины, начальника следственного управления Одесской области Сергея Шайхета.
Газета.Ru 09:43
Происшествия

Житель Киева на первом свидании показал девушке труп своей бабушки

РИА Новости 02:33
Авто

Новый Dacia Sandero показали на рендерах в Сети

Супермини Sandero технически давно нуждалась в модернизации, обновленная малолитражка, которая увидит мир, будет, как утверждают в пресс-службе производителя, практически новым автомобилем.
OAnews 02:56
Политика

Жириновский прокомментировал «обман» россиян со стиральными порошками

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал в Twitter заявление Федеральной антимонопольной службы, которая обвинила производителей стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt в двойных стандартах.
РИА Новости вчера в 21:05
Музыка

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов в мире

Звание самого высокооплачиваемого музыканта в мире по версии Forbes досталось американской певице Тейлор Свифт.
VSE42.RU 00:22
Культура

Amazon купил права на сериал Богомолова «Содержанки»

iReactor вчера в 02:59
Общество

Говорящий кот Гамбино покорил пользователей соцсетей

В соцсетях набирает популярность видеоролик, на котором рыжий кот по кличке Гамбино издает звук, похожий на английскую фразу "Ну, привет !" (Well, hi!), сообщает Fox News.
Известия вчера в 16:11
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Газета.Ru 05:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное