Наука
Свободная ПрессаУченые выяснили неизвестную ранее причину рака
Международная группа исследователей смогла выяснить, что на риск развития онкологических заболеваний влияют не только онкогены и гены-супрессоры опухолей. Оказалось, что воздействие оказывают еще и вариации в ДНК – они влияют на экспрессии этих генов.
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