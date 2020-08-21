с чего всё началось

Специалисты Массачусетской больницы общего профиля в США выяснили, почему люди заражаются коронавирусом повторно. Результаты исследования опубликовал журнал Cell.

Ученые выяснили, почему люди заражаются коронавирусом повторно

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Экономика Капитализация Apple впервые превысила $2 трлн Apple поставила очередной рекорд — капитализация компании впервые превысила $2 трлн, увеличившись вдвое за два года. 146

Экономика Опрос: каждый третий вкладчик планирует забрать свой депозит из банка "При сохранении тенденции на снижение доходности по депозитам в течение III квартала 2020 года забрать свои деньги из банка планируют 32%, то есть почти каждый третий нынешний вкладчик", - отмечается в материале. 19

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Происшествия Пожар в здании ресторана в Петербурге ликвидировали Возгорание было в здании ресторана "Паруса", его площадь составила 700 кв. метров, возгоранию присвоен повышенный ранг, горело 1-2-этажное здание третьей степени огнестойкости. 14

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Политика Цепкало: оппозиция не добилась признания Тихановской президентом Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало признал, что оппозиции не удалось добиться признания мировым сообществом Светланы Тихановской законно избранным президентом республики.