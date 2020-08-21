Коронавирус
Газета.RuУченые выяснили, почему люди заражаются коронавирусом повторно
Специалисты Массачусетской больницы общего профиля в США выяснили, почему люди заражаются коронавирусом повторно. Результаты исследования опубликовал журнал Cell.
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с чего всё началось
Специалисты пришли к выводу, что при такой ситуации некоторые переболевшие пациенты могут через несколько месяцев снова заразиться, и не один раз, сообщается в журнале Cell.News.ru02:54
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Возможные сроки новых выплат на детей до 16 лет назвали в Госдуме
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Общественная служба новостей вчера в 23:43
Экономика
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Apple поставила очередной рекорд — капитализация компании впервые превысила $2 трлн, увеличившись вдвое за два года.
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"При сохранении тенденции на снижение доходности по депозитам в течение III квартала 2020 года забрать свои деньги из банка планируют 32%, то есть почти каждый третий нынешний вкладчик", - отмечается в материале.
ТАСС вчера в 20:04
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В МГУ потребовали лишить Лукашенко звания почетного профессора
Студенты, выпускники и ряд преподавателей Московского государственного университета имени Ломоносова потребовали лишить президента Белоруссии Александра Лукашенко звания почетного профессора, текст обращения опубликован на сайте Межрегионального профсоюза работников высшей школы "Университетская солидарность".
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В Москве завершилась церемония прощания с Легкоступовой
Церемония прощания с певицей Валентиной Легкоступовой завершилась в Москве, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 07:24
Общество
В Крыму выявили 55 новых случаев коронавируса
За сутки все крымские лаборатории провели 3151 исследование на коронавирусную инфекцию, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
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Появилось видео с Навальным в кафе аэропорта
Появилось видео с камер видеонаблюдения из одного из кафе томского аэропорта, где 20-го августа пил чай Алексей Навальный.
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Футбол
«Рига» Кононова проиграла «Маккаби» и вылетела из Лиги чемпионов
В матче первого квалификационного раунда Лиги Чемпионов ФК "Рига" играл в Тель-Авиве.
Честный рейтинг букмекеров вчера в 12:20
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у московского банка «Славянский кредит»
Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Славянский кредит».
RT на русском 03:12
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В ФБК заявили, что в больницу к Навальному не пускают его жену
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News.ru вчера в 08:40
Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Айлендерс» и вылетел из Кубка Стэнли
Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» обыграли «Вашингтон Кэпиталз» (4:0) в пятом матче серии плей-офф НХЛ.
Советский спорт вчера в 23:19
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Врач назвал три способа поднять давление без лекарств
Врач и телеведущий Сергей Агапкин в пятницу рассказал о способах поднять давление без приема лекарств.
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Кандидатура председателя Южного окружного военного суда Михаила Птицына одобрена на должность председателя Мосгорсуда.
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Члены Координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак и Сергей Дылевский прибыли в Следственный комитет Белоруссии на допрос, сообщило РИА Новости.
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Актер, бывший муж актрисы Агаты Муцениеце Павел Прилучный вместе с детьми от первого брака и новой возлюбленной Мирославой Карпович провел отпуск в Крыму, но остался им недоволен.
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Российскому «Адмиралу Горшкову» с «Цирконами» предрекли потопление
В условиях военного конфликта российский фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350 с гиперзвуковой крылатой ракетой (КР) «Циркон» не сможет подойти на достаточную дальность к американской авианосной ударной группе (АУГ) и будет потоплен, пишет «Военно-промышленный курьер».
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Шоу-бизнес
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Несколько дней назад стало известно, что Бари Алибасов подал на развод с Лидией Федосеевой-Шукшиной.
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Финансы
Доллар США станет лучшей валютой до конца года
Отдав предпочтение блоку защитных валют - иене, франку и доллару, банк сделал акцент именно на американской валюте Morgan Stanley заявил во вторник, что японская иена и швейцарский франк остаются относительно безопасными валютами, но инвестиционный банк выбрал доллар США в качестве лучшей валюты-убежища на оставшуюся часть турбулентного 2020 года.
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Цепкало: оппозиция не добилась признания Тихановской президентом
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РИА Новости 04:17
Общество
В Венеции оценили идею американских ученых «позволить городу затонуть»
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Газизов не исключил продажу Кокорина в европейский клуб
Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов заявил о наличии договорённостей с форвардом команды Александром Кокориным относительно возможного перехода в европейский клуб.
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