Зампред правительства Алтайского края Ирина Долгова ушла в отставку

«Губернатор Виктор Томенко выразил сожаление по поводу ее инициативы, но отставку принял и поблагодарил за совместную работу и за многие годы службы в органах государственной власти Алтайского края», — отмечается в официальном сообщении.