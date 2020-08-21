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Газета.Ru
Газета.Ru

Ученые выяснили, почему люди заражаются коронавирусом повторно

Специалисты Массачусетской больницы общего профиля в США выяснили, почему люди заражаются коронавирусом повторно. Результаты исследования опубликовал журнал Cell.В источнике
С чего всё началось
Специалисты пришли к выводу, что при такой ситуации некоторые переболевшие пациенты могут через несколько месяцев снова заразиться, и не один раз, сообщается
 в журнале Cell.
News.ru02:54
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Комсомольская правда

Ученые назвали причину повторного заражения коронавирусом

Комсомольская правда04:54
Planet Today

В США определили причину повторного заражения коронавирусом

Planet Today04:43
Lenta.ru

Названа причина повторного заражения коронавирусом

Lenta.ru23:40
Газета.Ru

Ученые выяснили, почему люди заражаются коронавирусом повторно

Газета.Ru02:59
News.ru

Учёные сообщили причину повторного заражения коронавирусом

News.ru02:54
РИА Новости

Названа причина повторного заражения коронавирусом

РИА Новости02:14
Российская газета

Ученые выяснили причину повторного заражения COVID-19

Российская газета04:11

США пригрозили России и Китаю за отказ соблюдать санкции против Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что если Россия и Китай откажутся соблюдать восстанавливаемый Штатами режим санкций ООН против Ирана, то от Вашингтона последует ответ в виде очередных санкций.
Телеканал 360°вчера в 20:33
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В Совфеде оценили решение ООН о признании жителей Крыма россиянами

Статистика ООН, из которой следует, что к населению России также отнесены крымчане, является фактическим признанием российского статуса Крыма, считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди.
РИА Новости03:00
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Похищение лидера ополчения Донбасса провалила женщина с электрошокером

Жительница Петербурга Оксана Капкаева познакомилась с одним из лидеров ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Романом Волянюком, которого планировалось похитить и передать Службе безопасности Украины (СБУ), но провалила операцию.
Lenta.ru07:59
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Режим повышенной готовности в Челябинской области продлен до сентября

Решение о продлении режима повышенной готовности дает возможность работающим пенсионерам этого возраста оставаться дома и продлевать больничные листы, пояснили в пресс-службе регионального правительства.
Вечерний Челябинск08:29
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В Лондоне установили новый рекорд скорости интернета

Стоит отметить, что пиковая скорость, доступная пользователям Японии, достигает 10 Гбит / с. А максимальная скорость американского соединения, разработанного Сетью энергетических наук США, составляет 400 Гбит / с. Ранее сообщалось, что новый клип BTS набрал 36 млн просмотров за несколько часов.
ToDay News Ufa06:39
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Зампред правительства Алтайского края Ирина Долгова ушла в отставку

«Губернатор Виктор Томенко выразил сожаление по поводу ее инициативы, но отставку принял и поблагодарил за совместную работу и за многие годы службы в органах государственной власти Алтайского края», — отмечается в официальном сообщении.
REGNUM06:32
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