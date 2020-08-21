Ученые выяснили, почему люди заражаются коронавирусом повторно
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Специалисты Массачусетской больницы общего профиля в США выяснили, почему люди заражаются коронавирусом повторно. Результаты исследования опубликовал журнал Cell.В источнике
С чего всё началось
Специалисты пришли к выводу, что при такой ситуации некоторые переболевшие пациенты могут через несколько месяцев снова заразиться, и не один раз, сообщается
в журнале Cell.
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