Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. Выводы специалистов опубликованы на ресурсе bioRxiv, публикующем научные материалы.

Ученые выяснили, при какой температуре полностью гибнет коронавирус

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