Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиУченые выяснили, при какой температуре полностью гибнет коронавирус

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. Выводы специалистов опубликованы на ресурсе bioRxiv, публикующем научные материалы.
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При какой температуре можно убить коронавирус: Стандартная дезактивация его не берёт - учёные

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Установлена температура гибели COVID-19

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Ученые: коронавирус переживет нагревание до 60 градусов

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Ученые: Коронавирус может выжить при нагреве до 60 градусов Цельсия

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Общество

МЧС дало рекомендации по профилактике коронавируса

Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) России на своем сайте опубликовало ряд рекомендаций по профилактике коронавируса.
РБК 22:32
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Здоровье

Резкий рост числа заболевших коронавирусом зафиксирован в Приморье

Еще почти 20 человек находятся в провизорном госпитале в статусе «подозрительных» и ждут подтверждения диагноза, в их числе уже есть и медицинские работники.
ВЕСТИ: Приморье 22:17
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Происшествия

Коронавирус помешал Канаде заняться вопросом депортации Оберлендера

Эпидемия коронавируса мешает властям Канады начать рассмотрение дела о возможности депортации эсесовца Гельмута Оберлендера, подозреваемого Следственным комитетом России в причастности к массовому убийству в Ейске в августе 1942 года, заявила РИА Новости представитель Совета по иммиграции и беженцам Канады (IRB) Анна Пейп.
РИА Новости 22:28
Недвижимость

Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%

"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
Газета.Ru 14:25
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Религия

У православных христиан наступила Великая пятница

Православные христиане 17 апреля встречают Страстную, или Великую, пятницу в преддверии праздника Пасхи, которая в этом году приходится на 19 апреля.
Известия 18:57
Здоровье

В Хакасии подтверждено 11 новых случаев коронавируса

В Хакасии число зараженных коронавирусом увеличилось на 11 и составило 38 человек.
Росбалт 21:30
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Политика

Владимир Путин объявил о переносе парада Победы

Интерфакс 11:08
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Происшествия

В Бурятии подтвердили 103 случая заражения коронавирусом

Улан-Удэ, 16 апреля 2020, 08:09 — REGNUM За минувшие сутки в Бурятии подтвердили три новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 01:09
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Общество

Ярошенко заподозрил у себя коронавирус

Российский лётчик Константин Ярошенко, который отбывает заключение в США, заявил, что у него есть все симптомы заражения коронавирусом.
RT на русском 21:50
Экономика

ВВП Китая снизился на 6,8% из-за пандемии

Динамика развития китайской экономики из-за негативного воздействия пандемии с января по март включительно оказалась отрицательной, составив -6,8%. Об этом сообщило в пятницу Государственное статистическое управление КНР.
ТАСС 22:02
2
Здоровье

Врач рассказала о течении коронавируса у молодежи

Многие молодые люди, зараженные COVID-19, очень тяжело переносят заболевание, рассказала 16 апреля главный врач больницы №52 в Москве, доктор медицинских наук Марьяна Лысенко.
Известия 20:28
5
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как приблизить окончание карантина

В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание карантина. Об этом ведомство сообщает на своем сайте.
Газета.Ru 20:39
5
Политика

Трамп рассказал о плане постепенного снятия карантина в США

Президент США Дональд Трамп представил план постепенного снятия карантинных ограничений в стране, которые были введены из-за распространения коронавируса.
RT на русском 19:18
25
Общество

Губернатор Томенко отменил карантин в одном из районов Алтайского края

Глава региона Виктор Томенко отменил карантин, вызванный бешенством домашних животных в Крутихинском районе Алтайского края.
Алтапресс вчера в 21:38
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Культура

От коронавируса умер режиссер Александр Радов

Газета.Ru 15:18
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Здоровье

Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом

Ещё одним симптомом коронавируса может быть сыпь на ногах.
Вести Воронеж 04:54
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Здоровье

Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России

Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что пик коронавируса в России придется на начало лета.
Газета.Ru 14:11
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Общество

«Союз МС-15» с тремя членами экипажа на борту отстыковался от МКС

"Союз МС-15", на борту которого находятся космонавт Олег Скрипочка, астронавты Эндрю Морган и Джессика Меир, отстыковался от Международной космической станции (МКС) и направился к Земле.
Российская газета 22:32
Здоровье

Режим самоизоляции в Самарской области продлен до 30 апреля

Решение о продлении в Самарской области режима самоизоляции и ограничительных мер до 30 апреля принято региональным оперативным штабом, 16 апреля сообщает пресс-служба регионального правительства.
ИА Красная Весна 15:12
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Футбол

Кокорин откажется от сосания пальца после голов

Советский спорт 18:27
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Константин Меладзе объявил о распаде группы MBAND

Продюсер Константин Меладзе сообщил, что участники группы MBAND — Никита Киоссе, Анатолий Цой и Артем Пиндюра — стали самостоятельными артистами.
Вечерняя Москва 06:35
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Здоровье

Врач назвал самый вредный продукт в мире

Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что сахар – это самый вредный продукт в мире, пишет «МК».
Ореанда-Новости 11:56
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Политика

Кабмин расширил список граждан с правом пересекать госграницу

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым расширяется список лиц, имеющих право пересекать государственную границу.
ТАСС 14:55
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Футбол

Агент Гурцкая: «Головин не может делать результат. Он никогда в жизни не будет играть на уровне Мхитаряна»

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая в общении с комментатором Нобелем Арустамяном в прямом эфире в инстаграме сравнил российского полузащитника «Монако» Александра Головина и армянского хавбека «Ромы» Генриха Мхитаряна.
Sport24.ru 21:19
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ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр

ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 14:23
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Общество

Глава Пятигорска ушёл в отставку из-за ситуации с коронавирусом

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что глава Пятигорска Андрей Скрипник покинул занимаемую должность из-за ситуации с коронавирусом в городе.
RT на русском 13:42
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Политолог спрогнозировал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ

Эксперт отметил, что две трети доходной части украинского бюджета составляют заимствования, поэтому без кредита МВФ не удастся выплатить пенсии и зарплаты.
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Энергетика

Saudi Aramco пытается нарастить долю рынка

Саудовский нефтяной гигант пытается нарастить свою долю на рынке всеми доступными способами.
Вести.Ru 03:19
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Apple презентовала новый iPhone SE

Компания Apple провела онлайн-презентацию, на которой продемонстрировала новый iPhone SE.
Peterburg2.ru вчера в 13:50
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В Казахстане упал военный самолёт МиГ-31

Самолёт МиГ-31 ВВС Казахстана упал возле аэропорта Караганды, пилоты успели катапультироваться.
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