Коронавирус
ТАСС Наука Открыт еще один путь проникновения коронавируса в организм
Молекулярные биологи из Китая выяснили, что коронавирус нового типа, который стал причиной пандемии COVID-19, может проникать в клетки человека не только через рецептор ACE2, но и другим путем – посредством белкового выроста молекулы CD147.
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Интернет
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К настоящему времени не определено, какие действия приводят к появлению полноэкранной рекламы.
Хоккей
КХЛ приостановила розыгрыш Кубка Гагарина на одну неделю
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение приостановить розыгрыш Кубка Гагарина на одну неделю из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает РИА "Новости".
Общество
В Италии за сутки от коронавируса скончались более 300 человек
Политика
Ученые и юристы выступили против поправок в Конституцию
Группа российских ученых, юристов, журналистов и писателей выступила против поправок в Конституцию.
Происшествия
В Чите военный вертолёт произвёл случайный выстрел
В Чите на аэродроме Черёмушки произошёл непроизвольный выстрел из авиапушки военного вертолёта Ми-8, пострадавших нет, заявили в пресс-службе Восточного военного округа.
Происшествия
В Иркутской области без электроэнергии остались 10 тыс. человек
Иркутск, 17 марта 2020, 03:32 — REGNUM В Иркутской области в ночь на 17 марта произошло аварийное отключение электроснабжения в двух посёлках с населением около 10 тыс. человек.
Футбол
Федун предложил досрочно завершить розыгрыш чемпионата России
Президент московского "Спартака" Леонид Федун высказался о ситуации с коронавирусом.
Энергетика
Мировые цены на нефть растут более чем на 5%
Мировые цены на нефть восстанавливаются после обрушения в понедельник, стоимость нефти Brent и WTI поднимается уже более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.
Политика
Суд в США попросили прекратить дело против «Конкорда»
Американские прокуроры попросили суд прекратить дело против российской компании «Конкорд менеджмент и консалтинг», которую обвиняли во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.
Здоровье
ВОЗ назвала причину высокой смертности от коронавируса в Италии
Общество
Сахалинские школьники отправятся на каникулы 18 марта
Каникулы для сахалинских школьников начнутся с завтрашнего дня, 18 марта.
Происшествия
Роспотребнадзор опроверг информацию о коронавирусе в Красноярском крае
Красноярск, 16 марта 2020, 08:46 — REGNUM В управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю ИА REGNUM опровергли информацию о подтверждённом случае коронавируса в Красноярске.
Шоу-бизнес
Алексей Миранчук стал крестным отцом младшей дочери Тарасова
Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук стал крестным отцом младшей дочери бывшего одноклубника Дмитрия Тарасова.
Здоровье
862 человека умерли от коронавируса за сутки
Почему из-за коронавируса страны закрывают границы "Рано или поздно каждый из нас с ним столкнется", – алтайский врач рассказал, почему в мире так испугались коронавируса При этом суммарное число заболевших с начала эпидемии превысило 167,5 тысячи человек.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян станут родителями в четвертый раз
39-летняя Маргарита Симоньян и 54-летний Тигран Кеосаян готовятся стать родителями в четвертый раз.
Общество
Жителям Сан-Франциско запретили выходить из дома
Жителям семи округов мегаполиса запрещено выходить на улицу, кроме как за продуктами, лекарствами или по "крайней необходимости".
Политика
Россия с 18 марта ограничит въезд иностранцев
Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.
Общество
В расписание сдачи ЕГЭ внесут изменения из-за коронавируса
Как заявила сегодня в ходе заседания координационного совета при правительстве России по борьбе с распространение коронавируса вице-премьер Татьяна Голикова, досрочную сдачу ЕГЭ перенесут, дата будет определена в ближайшее время.
Футбол
«Русские – сумасшедшие люди. Кажется, они ничего не боятся» – иностранцы о своеобразной реакции фанов «Зенита» на ситуацию с коронавирусом
Here their fans sing "We’re all going to die !" pic.twitter.com / vN2YbhioIm — Bryan MacDonald (@ 27khv) March 14, 2020 Поклонники "Зенита" не ограничились огромным баннером.
Здоровье
В Китае за сутки выявили 21 новый случай заражения коронавирусом
За последние сутки в Китае был выявлено 21 новый случай заражения, умерли 13 человек, выздоровели 930 пациентов.
Общество
В АКОРТ рассказали о ситуации с запасами в торговых сетях
У российских торговых сетей имеющихся запасов продуктов хватит на восемь недель, при этом идет постоянное пополнение товаров, пишут «Известия» со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли.
Политика
NYT: Байден стал лидером праймериз в Вашингтоне
Как стало известно, Байден сейчас имеет большинство голосов в 25 из 39 округов Вашингтона.
Экономика
Власти предложили ввести квоты на вывоз угля на Восток
Минэнерго в приложении к проекту Минтранса предлагает ввести квоты на вывоз угля в восточном направлении, исходя из принципа равномерности и пропорциональности отгрузкам в западном направлении, где спрос и цены на уголь ниже, чем на востоке.
Экономика
Титов попросил Силуанова снизить НДС для цветоводов
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил министра финансов Антона Силуанова снизить НДС для цветоводов страны до 10% с 20%, чтобы поддержать их конкурентоспособность.
Политика
Зеленский призвал украинцев повышать демографию на карантине
Президент Украины Владимир Зеленский призвал во время карантина из-за коронавируса бороться с демографическим кризисом в стране.
Общество
Волгоградцам пособия на детей от трёх до семи лет назначат без справок
Напомним, пособие над детей будут выплачивать семьям, доход которых не превышает одного прожиточного минимума на человека.
Политика
Терешкова разговаривала с Путиным после своего выступления в Госдуме
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции РФ, в том числе с учетом поправки Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых президентских выборах.
Общество
Число зараженных коронавирусом в России за сутки выросло на 30 человек
Оперативный штаб уточняет, что большинство новых случаев зафиксировано в Москве, остальные заболевшие за последние сутки в Петербурге, Самарской области, Подмосковье, Кировской области, пермском крае и республике Коми.