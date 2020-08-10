Ученые выявили невосприимчивых к коронавирусу людей
Специалист отметил, что обычно антитела не вырабатываются при иммунодефицитных состояниях, но таких людей в популяции не так уж много. А вот среди выздоравливающих после COVID-19 их оказалось значительно больше, что заслуживает пристального изучения.В источнике
С чего всё началось
Иммунолог рассказал о невосприимчивых к коронавирусу людях
Ученые выявили случаи, когда у пациентов, которые имеют подтвержденный тест COVID-19, после перенесенного заболевания не вырабатываются антитела. Об этом рассказал «Известиям» академик РАН, главный иммунолог Санкт-Петербурга, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.
Известия17:01
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