Ученые выявили невосприимчивых к коронавирусу людей

ТК Звезда 13

Специалист отметил, что обычно антитела не вырабатываются при иммунодефицитных состояниях, но таких людей в популяции не так уж много. А вот среди выздоравливающих после COVID-19 их оказалось значительно больше, что заслуживает пристального изучения.