Иммунолог заявил о существовании невосприимчивых к коронавирусу людей
Ученые выявили случаи, когда у пациентов не вырабатываются антитела после перенесенного заболевания коронавирусом. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал главный иммунолог Санкт-Петербурга, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян.В источнике
Мы наблюдаем более 200 переболевших COVID-19 пациентов, детально их обследуем. Особенное внимание уделяем тем, у кого несомненен диагноз, но антитела, судя по пяти тест-системам разных производителей, не вырабатываются. Таких пациентов больше, чем мы ожидали.
С чего всё началось
Иммунолог рассказал о невосприимчивых к коронавирусу людях
Ученые выявили случаи, когда у пациентов, которые имеют подтвержденный тест COVID-19, после перенесенного заболевания не вырабатываются антитела. Об этом рассказал «Известиям» академик РАН, главный иммунолог Санкт-Петербурга, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.
Известия17:01
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