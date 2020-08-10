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ФАН

Иммунолог заявил о существовании невосприимчивых к коронавирусу людей

Ученые выявили случаи, когда у пациентов не вырабатываются антитела после перенесенного заболевания коронавирусом. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал главный иммунолог Санкт-Петербурга, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян.В источнике
Арег Тотолянроссийский учёный
Мы наблюдаем более 200 переболевших COVID-19 пациентов, детально их обследуем. Особенное внимание уделяем тем, у кого несомненен диагноз, но антитела, судя по пяти тест-системам разных производителей, не вырабатываются. Таких пациентов больше, чем мы ожидали.
С чего всё началось
Известия

Иммунолог рассказал о невосприимчивых к коронавирусу людях

Ученые выявили случаи, когда у пациентов, которые имеют подтвержденный тест COVID-19, после перенесенного заболевания не вырабатываются антитела. Об этом рассказал «Известиям» академик РАН, главный иммунолог Санкт-Петербурга, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.
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