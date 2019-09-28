Общество
ИзвестияУченые выявили опасный для здоровья режим стиральной машины
Экономный режим в стиральных машинах может представлять угрозу здоровью человека в связи с тем, что он не позволяет уничтожать опасные бактерии, которые устойчивы к действию антибиотиков. Исследование было опубликовано на портале MedicalXpress.
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Политика
Пушков предрек Зеленскому проблемы с Берлином после его слов о Меркель
Российский сенатор Алексей Пушков считает, что украинский лидер Владимир Зеленский в ближайшем будущем может столкнуться с серьезными трениями с ФРГ после публикации стенограммы его разговора с президентом США Дональдом Трампом.
Политическая Экспертиза вчера в 22:57
Политика
В Австрии проходят досрочные парламентские выборы
В Австрии 29 сентября проходят досрочные парламентские выборы после скандала с бывшим вице-канцлером Кристианом Штрахе, который привел к роспуску правительства и отставке канцлера Себастьяна Курца.
Коммерсантъ 02:54
Политика
Захарова высмеяла слова Пелоси о следе России в скандале вокруг Трампа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что Россия может быть причастна к скандалу вокруг резонансного разговора президента США Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.
РИА Новости 27 сентября в 10:55
Происшествия
В украинских Черновцах родились сиамские близнецы
На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.
REGNUM вчера в 16:23
Авто
Дешевый электромобиль Renault City K-ZE появился в продаже
В Поднебесной стартовали продажи электрического хэтчбека Renault City K-ZE.
Тарантас Ньюс 26 сентября в 10:55
Игры
Ghost Recon Breakpoint – Новые трейлеры
Оба трейлера ориентированы на Skell Technology, корпорацию, основанную датским инженером Джейсом Скеллом.
Srnsk 26 сентября в 14:10
Футбол
Смолов: никого не хотел обидеть словами в перерыве матча с «Зенитом»
RT на русском вчера в 16:32
Политика
Зариф обвинил США в развязывании кибервойны против Ирана
«Соединённые Штаты начали эту кибервойну с нападения на наши ядерные объекты очень опасным, безответственным способом, который мог убить миллионы людей», — сказал Зариф в интервью телеканалу NBC.
RT на русском вчера в 23:57
Экономика
Утечка софтов: Орешкин предложил дать 245 млрд рублей на экспорт услуг
На экспорт услуг до 2024 года могут выделить 244,9 млрд рублей.
Известия вчера в 17:01
Происшествия
В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Газета.Ru вчера в 11:45
Политика
Борис Джонсон захотел отправить британский спецназ в Сирию
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает план "спасательной операции" в Сирии, чтобы вернуть британских детей из рук террористов ИГ*.
РЕН ТВ 02:48
Общество
В Магнитогорске педагог лишилась работы из-за старых откровенных фото
В челябинском Магнитогорске педагог потеряла работу из-за эротических фотографий, которые были сделаны более десяти лет назад.
REGNUM 27 сентября в 00:07
Армия и оружие
Авианосец США попал в «ловушку» КНР в Южно-Китайском море
Авианосец военно-морских сил (ВМС) США «Рональд Рейган» (USS Ronald Reagan) оказался в «ловушке» КНР в Южно-Китайском море по пути в Манилу (Филиппины).
Известия вчера в 22:54
Космос
Американцы: Венера могла быть курортной планетой
Rusargument вчера в 08:29
Гаджеты
В Пхеньяне презентовали новейший смартфон производства КНДР
Стоит заметить, что новейшая модель северокорейского смартфона значительно превосходит предыдущие гаджеты производства КНДР, последним из которых зовется «Пхеньян 2426».
Planet Today вчера в 02:37
Политика
В Госдепе активизировали расследование о служебной переписке Клинтон
Администрация США активизировала расследование дела об использовании бывшим госсекретарем США и экс-кандидатом в президенты Хиллари Клинтон личной электронной почты для ведения служебной переписки в 2009–2013 годах, когда она возглавляла Госдеп.
Известия вчера в 21:37
Общество
В России изменился список документов для приема на работу
С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.
Известия 02:27
Футбол
Погба не явился на командный ужин «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не явился на командный ужин, сообщает The Sun.
Спорт-Экспресс 01:12
Политика
Криклий озвучил потери украинских портов после ухода Крыма
Украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что общие потери украинских портов после начала событий 2014 года уже составили более 6 млрд. гривен.
Новостной фронт вчера в 20:35
Политика
На Украине заявили об усилении позиций России в мире
На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
Газета.Ru вчера в 22:58
Армия и оружие
«Калашников» разместил ролик «экстремальных тестов» автомата АК-74М
Концерном "Калашников" во всемирной паутине размещен ролик "экстремального испытания" автомата АК-74М.
В городе R 00:52
Культура
Митинг оппозиции пройдет в воскресенье в Москве
Согласованная акция оппозиции пройдет в Москве в воскресенье, сообщается в Twitter-аккаунте Либертарианской партии России.
РИАМО вчера в 22:00
Волейбол
Российские волейболистки проиграли сборной США на Кубке мира
РБК 27 сентября в 08:29
Общество
В МЧС прокомментировали новости о запрете курения на балконе
В пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану корреспонденту «БИЗНЕС Online» затруднились прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о запрете курения на балконах.
БИЗНЕС Online 26 сентября в 09:30
Музыка
Рэпер L’One больше не сможет исполнять свои песни
Телепрограмма вчера в 04:12
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 26 сентября в 04:27
Политика
Кремль высказался об угрозе рассекречивания бесед Путина и Трампа
Разговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока останутся под грифом «секретно», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 27 сентября в 05:41
Единоборства
Эррол Спенс победил Шона Портера раздельным решением
28 сентября 29-летний американец, чемпион IBF Эррол Спенс объединил два чемпионских пояса в полусреднем весе, победив раздельным решением судей чемпиона WBC в этом весе 31-летнего Шона Портера.
Allboxing.ru 01:46
Шоу-бизнес
Волочкова призывает подписчиков помолиться о Заворотнюк
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео с Анастасией Заворотнюк и призвала поклонников актрисы «помолиться о ней и надеяться на выздоровление».
iReactor вчера в 04:57