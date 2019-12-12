Общество

ИзвестияИзвестияУченые выявили смертельную опасность дневного сна

Изучая последствия длительного ночного сна ученые пришли к выводу, что он на 23% повышает риск появления заболевания. Люди, выделяющие на сон до семи часов, менее склонны попасть в группу риска. Опасность дневного сна также зависит от его продолжительности.
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Ученые выявили смертельную опасность дневного сна

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Ученый РАН опроверг смертельную опасность сна

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Ученые обнаружили связь между долгим сном и увеличением риска инсульта

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Обнаружена смертельная опасность дневного сна

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