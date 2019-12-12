Общество

ИзвестияИзвестияУченые выявили смертельную опасность дневного сна

Изучая последствия длительного ночного сна ученые пришли к выводу, что он на 23% повышает риск появления заболевания. Люди, выделяющие на сон до семи часов менее склонны попасть в группу риска. Опасность дневного сна также зависит от его продолжительности.
Читать в источнике
Комментировать43

Подробнее о событии

Ученые рассказали о смертельной опасности дневного сна

ФАН00:20

Ученые рассказали об опасности дневного сна

РИА Новостивчера в 23:23

Учёные обнаружили смертельную опасность для любителей поспать подольше

Царьградвчера в 23:47

Китайские ученые доказали смертельную опасность дневного и долгого сна

VSE42.RUвчера в 23:34

Китайские ученые доказали опасность дневного сна

Кубанские новостивчера в 23:27

Ученые выявили смертельную опасность дневного сна

Известия00:00

Обнаружена смертельная опасность дневного сна

Lenta.ruвчера в 22:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 01:17, Ашберн
Происшествия

На Кубани разбился боевой вертолет Ми-28

REGNUM вчера в 16:08
Политика

Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией

Президент США Дональд Трамп на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сообщил о желании увеличить товарооборот между странами в несколько раз.
Lenta.ru вчера в 23:45
Происшествия

В России телевизор убил двухлетнего ребенка

В России телевизор упал на двухлетнего ребенка и убил его. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Бурятии.
Lenta.ru 00:52
Общество

Прощание с Лужковым началось в Москве

Газета.Ru вчера в 23:52
Армия и оружие

National Interest назвал самые мощные флоты в мире

Журнал The National Interest назвал пятерку самых мощных Военно-морских флотов в мире, включив туда США, Китай, Россию, Великобританию и Японию.
РИА Новости вчера в 21:36
Экономика

Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019

В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Российская газета вчера в 15:10
Общество

Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП).
РБК 00:34
Происшествия

Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии

Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
РИА Новости 10 декабря в 21:08
Общество

Солистка группы Roxette умерла от рака

Wday.ru 10 декабря в 07:53
Единоборства

Российские боксеры отказались ехать на Олимпиаду без флага страны

Российские боксеры отказались ехать на Олимпиаду 2020 года в Токио из-за решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) запретить выступать россиянам под своим национальным флагом, заявил «РИА Новости» генсек Федерации бокса России Умар Кремлев.
Rambler News Service вчера в 00:29
Общество

ТНТ вырезал из сериала «Слуга народа» с Зеленским шутку про Путина

Ведомости вчера в 12:07
Финансы

Большинство экономистов верят в снижение ключевой ставки ЦБ

В этом году регулятор уже четырежды снижал ключевую ставку – суммарно на 1,25 п. п. с 7,75 до 6,5%. Причины такого единодушия – сохраняющийся тренд на замедление инфляции, невысокие инфляционные ожидания населения, укрепление рубля из-за договоренностей ОПЕК+ и сдержанная бюджетная политика.
Ведомости 10 декабря в 16:15
Здоровье

Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи в России на ближайшие три года.
РИА Новости 09 декабря в 09:13
Происшествия

В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом

РИА Новости вчера в 23:22
Шоу-бизнес

Жених-олигарх подарил Марго Овсянниковой квартиру за 20 миллионов

Кстати, ранее Овсянникова тщательно скрывала имя жениха и специально не публиковала совместных фотографий.
StarHit.ru вчера в 23:00
Экономика

Порог беспошлинного ввоза посылок могут сократить до €20

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложение сократить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до €20 к 2022 году.
RT на русском вчера в 12:06
Армия и оружие

Американские военные попытались прорваться на российскую военную авиабазу в Сирии

Очередной конвой с американскими военными попытался выдвинуться в направлении российской военной авиабазы в районе Камышли, однако, на первом же блок-посту, сирийские правительственные войска не только остановили конвой, но и заблокировали его движение, объявив о том, что в случае попытки нарушения установленной зоны, по конвою будет открыт огонь.
Avia.pro вчера в 10:02
Интернет

В России выявили опасность подключения к бесплатному Wi-Fi

При использовании бесплатных общественных Wi-Fi-сетей злоумышленники похищают пароли от аккаунтов и даже данные о платежах россиян, говорится в исследовании антивирусной компании ESET.
Газета.Ru вчера в 23:44
Политика

Украинского депутата госпитализировали после драки в Верховной раде

В Киеве госпитализировали депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Андрея Богданца после того, как он подрался с националистами в стенах украинского парламента.
Газета.Ru вчера в 12:06
Экономика

Рыбных дел мастер. Как бизнесмен Черненко накормил рыбой Нефтекамск

Пять лет назад Николай Черненко решил открыть свое производство, которое сегодня стало в Нефтекамске одним из главных поставщиков копченой и вяленой рыбы, а также рыбных пресервов.
РИА Новости вчера в 07:17
Происшествия

В Приангарье задержали банду, создававшую тайники с наркотиками

Полицейские задержали в Иркутской области членов банды, продававших синтетические наркотики через интернет-магазины, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:07
Политика

СМИ узнали о вызове посла ФРГ в МИД РФ в ответ на высылку дипломатов

Посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гейр был вызван в МИД России для оглашения ответных мер на высылку российских дипломатов.
Известия 01:06
Общество

В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение ребенка в Магнитогорске

РИА Новости вчера в 20:44
Общество

Госдума поддержала запрет штрафов за превышение средней скорости

Госдума в первом чтении приняла законопроект депутатов ЛДПР о запрете штрафовать водителей за превышение средних скоростей, которая рассчитывается несколькими камерами на основании времени и координат автомобиля.
Коммерсантъ вчера в 10:22
Происшествия

Останки тел обнаружены в зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили

Коммерсантъ 00:29
Политика

Путин назвал ложью резолюцию Европарламента по Второй мировой войне

Резолюция Европарламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы фактически поставила нацистских агрессоров на одну доску с СССР, указал президент России, хотя подобные утверждения являются беспардонной ложью.
Газета.Ru вчера в 11:17
Наука

Ученые: Стресс продлевает жизнь

Росбалт вчера в 15:45
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM вчера в 07:42
Экономика

Акции Saudi Aramco подорожали на 10%

Акции Saudi Aramco, размещенные на бирже в среду, 11 декабря, подорожали на 10%: с объявленной при IPO суммы в 32 саудовских риала ($8,5) до 35,2 риала ($9,39).
Газета.Ru вчера в 12:01
Политика

Белорусский олигарх стал поставщиком российского угля на Украину

Кто стал посредником при поставках Компания NT Marine, зарегистрированная в Эстонии, получила разрешение на поставку более 600 тыс. т коксующегося и энергетического угля из России на Украину (чуть меньше 50% всех поставок) в декабре 2019 года.
РБК вчера в 23:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное