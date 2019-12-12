Общество

ИзвестияИзвестияУченые выявили смертельную опасность дневного сна

Изучая последствия длительного ночного сна ученые пришли к выводу, что он на 23% повышает риск появления заболевания. Люди, выделяющие на сон до семи часов, менее склонны попасть в группу риска. Опасность дневного сна также зависит от его продолжительности.
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Ученые обнаружили связь между долгим сном и увеличением риска инсульта

РБК02:21

Эксперименты показали, в каком случае дневной сон ведет к инсульту

Российская газета02:07

Ученые рассказали об опасности дневного сна

РИА Новостивчера в 23:23

Ученые выявили смертельную опасность дневного сна

Известия00:00

Учёные обнаружили смертельную опасность для любителей поспать подольше

Царьградвчера в 23:47

Ученые предупредили об опасности дневного сна

Газета.Ru01:22

Обнаружена смертельная опасность дневного сна

Lenta.ruвчера в 22:30
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Политика

«Ъ»: Трамп заявил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией

В ходе переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым президент США Дональд Трамп сказал, что хотел бы «в несколько раз» увеличить товарооборот с Россией.
RT на русском 00:45
Общество

Белорусский олигарх стал поставлять российский уголь на Украину

Структура белорусского олигарха Николая Воробья в декабре 2019 года получила квоты на поставку более 600 тысяч тонн российского угля на Украину.
Lenta.ru 01:14
Происшествия

В Минобороны рассказали о крушении боевого вертолета Ми-28 на Кубани

Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что ударный вертолет Ми-28 разбился в Краснодарском крае, экипаж в составе двух человек погиб.
РИА Новости вчера в 17:34
Кино

Объявлена дата выхода новой «Матрицы»

Lenta.ru вчера в 17:15
Шоу-бизнес

Николай Носков дал первый после инсульта сольный концерт

Николай Носков дал волнительный и эмоциональный концерт. Любимому артисту была нужна поддержка – и мы все пришли.
МонаВиста 10 декабря в 23:30
Шоу-бизнес

Анастасии Волочковой грозит облысение

По словам эксперта Анастасии Сивацкой, балерине грозит облысение.
OAnews вчера в 12:47
Шоу-бизнес

Брэд Питт высказался о романах после развода с Анджелиной Джоли

Брэд Питт рассказал о личной жизни после разлуки с Анджелиной Джоли.
Актуальные Новости вчера в 00:55
Общество

В Гидрометцентре предупредили о волнах холода зимой в Москве

Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "Российской газетой" сообщил, что в Москве зимой будет несколько периодов с температурой ниже - 25 ° С. При этом он уточнил, что в какие конкретно дни ждать волны холода заблаговременно невозможно.
RT на русском 02:41
Футбол

«Интер» дома проиграл «Барселоне» и вылетел из Лиги чемпионов

Футболисты миланского «Интера» в домашнем матче заключительного шестого тура группового этапа Лиги чемпионов проиграли «Барселоне».
ProstoProSport 10 декабря в 16:55
Экономика

«Звезда» получит из бюджета 22 млрд руб. на газовозы

«Звезда» получит из бюджета 22 млрд руб. на газовозы Поставлена точка в многолетнем споре о том, будут ли в России строиться танкеры по перевозке сжиженного газа.
Коммерсантъ вчера в 17:39
Политика

Досрочные парламентские выборы начались в Великобритании

В Великобритании начались досрочные парламентские выборы.
Коммерсантъ 02:28
Хоккей

Овечкин применил силовой прием против арбитра

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин применил мощный силовой прием против судьи Джона Макайзека в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостона».
Известия 01:48
Политика

Глава OMV: Европа должна принять меры в ответ на санкции США против «Северного потока-2»

Германо-российская промышленная палата (AHK) осуждает экстерриториальные санкции США против проекта "Северного потока - 2", которые предусмотрены одобренным Палатой представителей Конгресса США законопроектом об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, и призывает принять ответные меры.
ТАСС 02:23
Общество

Половина российских компаний отказалась от искусственного интеллекта

43% представителей бизнеса заявили о том, что не используют и не планируют использовать технологии искусственного интеллекта в работе компании.
Российская газета 01:56
Общество

В храме Христа Спасителя прощаются с Юрием Лужковым

В Москве прощаются с бывшим мэром Юрием Лужковым. Церемония началась в храме Христа Спасителя.
Вести.Ru 01:50
Интернет

В России выявили опасность подключения к бесплатному Wi-Fi

При использовании бесплатных общественных Wi-Fi-сетей злоумышленники похищают пароли от аккаунтов и даже данные о платежах россиян, говорится в исследовании антивирусной компании ESET.
Газета.Ru вчера в 23:44
Политика

МИД вызвал посла Германии в ответ на высылку российских дипломатов

Посла Германии в Москве Геза Андреаса фон Гайра вызвали в МИД, чтобы огласить ему ответные меры на высылку из ФРГ двух российских дипломатов.
РБК 02:15
Происшествия

В Приморье затонула подводная лодка

На юге Приморье, в районе города Находка во время буксировки к месту утилизации частично затонула списанная подводная лодка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 02:38
Футбол

Андрей Аршавин предложил отказаться от системы «осень-весна»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин раскритиковал систему «осень-весна».
АБН вчера в 08:04
Общество

Четверть россиян боятся увольнения

Только 33% россиян не боятся увольнения и полагают, что оно им не грозит. Еще 30% считают, что их никто увольнять пока не собирается.
Газета.Ru вчера в 21:39
Происшествия

В Приамурье младенец погиб из-за кормления смесями из сухого молока

РИА Новости вчера в 22:43
Общество

В Турции объявлен красный уровень опасности

Метеорологическая служба страны уже объявила красный уровень опасности и предупредила о сильном шторме, который сегодня, 11 декабря, накроет Анталью и дальше двинется на Аланью.
ТурДом вчера в 06:42
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети

Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Территория новостей 10 декабря в 14:22
Футбол

«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Коммерсантъ вчера в 16:54
Происшествия

В Бурятии двухлетнего ребенка насмерть придавило телевизором

Ребенок нечаянно задел стол, на котором стоял тяжелый кинескопный телевизор. Последний упал на голову мальчика.
Российская газета 01:48
Политика

МИД Турции осудил решение комитета сената США по санкциям из-за С-400

Турецкий МИД осудил решение комитета по международным делам сената США одобрить законопроект о введении санкций против Турции в связи с закупкой российских систем С-400.
RT на русском 02:23
Общество

Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП).
РБК 00:34
Наука

Монреальский протокол замедлил приближение глобального потепления

Anonsens 09 декабря в 13:47
Общество

Россияне назвали идеальную продолжительность новогодних праздников

Результаты опроса есть в распоряжении RT. Идеальной продолжительностью праздников респонденты считают один — три дня.
RT на русском вчера в 23:00
Происшествия

Соколов захотел выплатить компенсацию семье убитой им аспирантки

Газета.Ru вчера в 11:50
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